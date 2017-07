Ultima ora

20:13Calcio: Genoa, Preziosi, ho ceduto la società

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - "Ho ceduto la società. Le firme entro questa settimana o all'inizio della prossima". Lo ha detto Enrico Preziosi, presidente della società rossoblu, all'emittente genovese Telenord, che lo scrive sul suo sito, rinviando a un'intervista in esclusiva. "La prossima intervista non sarò più presidente del Genoa", ha aggiunto.

20:10Incendi: roghi senza tregua,44 interventi flotta aerea Stato

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Giornata senza tregua sul fronte incendi: 44 richieste di intervento sono arrivate agli equipaggi di Canadair ed elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile. Dalla Sicilia le più numerose (10); segue Campania (9), Lazio e Basilicata (5). I mezzi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei tanti incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto della flotta area di Stato alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Al momento le attività dei mezzi impegnati - 14 Canadair e 3 elicotteri dei Vigili del Fuoco, 3 elicotteri della Difesa - è concentrata sulle situazioni più critiche in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Lazio, Umbria. Il lavoro dei velivoli ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 14 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza. (ANSA).

20:08D’Alema, Renzi su debito pubblico? Risposta dura da governo

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 10 LUG - "Ho visto che il ministro dell'Economia ha risposto che queste sono idee per il futuro, noi ci atterremo alle regole europee". Così Massimo D'Alema sull'idea di Matteo Renzi di portare il debito pubblico al 2,9%. "La risposta più dura lui l'ha avuta dall'attuale governo che è formato dal Pd - ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio a margine del suo intervento al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) -. Prima dovranno mettersi d'accordo tra loro". "Una cosa è la letteratura una cosa è governare, fare i conti con l'Unione europea, i meccanismi e le regole -ha proseguito -. Le regole si possono cambiare e riformare, e io sono del parere che debbano essere riformate, ma l'idea di violarle non è un'idea brillante perchè si pagano dei prezzi alti".

19:52Yara: difesa, in pc Bossetti neanche una foto di donna nuda

(ANSA) - BRESCIA, 10 LUG - Nei supporti informatici sequestrati a Massimo Bossetti non c'è "neanche una donna nuda", altro che "ricerche pornografiche e ancor meno pedopornografiche", in quelli usati solo da lui. Lo ha sottolineato uno degli avvocati del muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, Paolo Camporini, nella sua arringa nel processo d'appello parlando delle ricerche a sfondo pornografico che furono trovate nel pc "in cui fu trovata una sola ricerca significativa e di 15 giorni prima dell'arresto". "Niente per 20 anni e 15 giorni prima dell'arresto diventa un pervertito", ha detto Camporini, spiegando che quella ricerca fu effettuata da un computer senza password per l'accesso e che "sua moglie è venuta a spiegare che le faceva lei quelle ricerche". Inoltre non hanno valore indiziante le intercettazioni in carcere in cui Marita Comi, la moglie di Bossetti "lo sottopone a un interrogatorio stringente, duro, da procuratore aggiunto della Procura di Bergamo e lui professa la sua innocenza".

19:19Turchia: visita in carcere a deputato

(ANSA) - ISTANBUL, 10 LUG - All'indomani della manifestazione dell'opposizione turca a Istanbul, la più grande degli ultimi anni con centinaia di migliaia di persone in piazza, il leader del socialdemocratico Chp, Kemal Kilicdaroglu, ha fatto visita nel carcere di Maltepe al deputato del suo partito Enis Berberoglu. L'arresto di quest'ultimo aveva ispirato la 'marcia per la giustizia' da Ankara a Istanbul, che si conclusa confluendo nel grande raduno di ieri. Primo parlamentare del Chp finito in manette - come già accaduto a una dozzina di deputati curdi dell'Hdp -, Berberoglu è stato condannato in primo grado a 25 anni con l'accusa di essere la fonte dello scoop del quotidiano Cumhuriyet sul passaggio di armi in Siria su tir dei servizi segreti di Ankara. "La giustizia è stata condannata e incarcerata", ha detto Kilicdaroglu ai reporter fuori dalla prigione, sostenendo che le detenzioni decise "ingiustamente" stanno provocando "ferite profonde" nella società turca.

18:48Tenta sottrarre neonata alla Mangiagalli, fermata

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Una donna di origini sudamericane ha tentato di portare via una neonata dalla Clinica Mangiagalli, ma è stata bloccata dal personale sanitario. E' successo attorno alle 15. A quanto si è appreso la bimba, 10 giorni di vita, in quel momento era nella culla in camera con la madre. La donna l'ha presa e si è diretta verso l'uscita, ma il personale sanitario ha subito intuito cosa stava accadendo e l'ha fermata. Quindi sono stati avvisati carabinieri e polizia.

18:45G20: Chelsea Clinton replica a Trump, ‘mai come Ivanka’

(ANSA) - NEW YORK, 10 LUG - La battaglia dinastica continua: Chelsea Clinton ha replicato a Donald Trump che oggi l'ha tirata in causa su Twitter nella polemica legata al ruolo attribuito a sua figlia Ivanka al G20. "Buon giorno Signor Presidente. Non sarebbe mai venuto in mente a mia madre o a mio padre di chiedermelo. Stavi svendendo il nostro paese? Spero di no". Al rientro a Washington Trump aveva oggi difeso il fatto che Ivanka avesse partecipato al suo posto a una riunione tra leader sostenendo che, se un fatto analogo fosse accaduto con Chelsea Clinton e Hillary, "mentre sua madre svendeva il nostro paese, le Fake news avrebbero detto CHELSEA FOR PRES!". Alla riunione del G20 sulle migrazioni in Africa Ivanka si era seduta accanto al presidente cinese Xi Jinping e alla premier britannica Theresa May suscitando polemiche e accuse alla Casa Bianca di nepotismo dato il suo ruolo di assistente speciale non pagata. Trump ha giustificato la presenza della figlia affermando che la padrona di casa, Angela Merkel, era d'accordo