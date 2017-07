Ultima ora

21:08Nuovo atto vandalismo, bruciata immagine Falcone

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - Nuovo atto di vandalismo oggi a Palermo. Ignoti hanno bruciato un cartellone con una immagine di Giovanni Falcone posizionato davanti i cancelli della scuola Alcide De Gasperi e che faceva parte di un gruppo di altri cartelloni che erano stati realizzati nei giorni scorsi dagli studenti della scuola di piazza Papa Giovanni Paolo II. Questo nuovo grave episodio segue il danneggiamento della statua di Falcone davanti la scuola a lui dedicata allo Zen. Lo ha reso noto il Comune di Palermo

20:56Caldo torrido, allarme Croazia e Serbia

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 10 LUG - L'ondata di caldo torrido che da alcuni giorni interessa tutti i Paesi dei Balcani, con temperature che toccano anche i 40 gradi centigradi, ha indotto le autorità in Croazia e in Serbia a lanciare avvertimenti alla popolazione, con l'invito sopratutto agli anziani e ai malati a evitare di uscire nelle ore più calde e a consumare acqua in abbondanza. La cappa di caldo e di afa si è stabilizzata sull'intera regione balcanica rafforzata anche da venti secchi e infuocati provenienti dal continente africano e grazie anche all'area di alta pressione subtropicale. Secondo fonti giornalistiche a Fiume (Rijeka), città croata dell'Istria nel nord Adriatico, nel fine settimana sei anziani sono deceduti per le conseguenze di malattie cardiovascolari, aggravatesi per il forte caldo. In Dalmazia sono in atto almeno quattro incendi boschivi. Nella capitale serba Belgrado le autorità hanno sistemato nelle zone centrali grossi contenitori con acqua potabile.

20:42Uomo ucciso mentre cerca di sedare lite davanti a un bar

(ANSA) - GARLASCO (PAVIA), 10 LUG - Un uomo è stato ucciso questo pomeriggio a Garlasco, di fronte a un bar in piazza Unità d'Italia. La vittima, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è un giovane residente nella zona, mentre l'omicida è riuscito ad allontanarsi ma è stato catturato poco dopo dai carabinieri. Secondo le prime informazioni, tutto è nato da una lite scoppiata tra due persone. La vittima sarebbe intervenuta tra i due litiganti nel tentativo di riportare la calma ma uno dei due ha estratto una pistola, gliel'ha poggiata contro il petto e ha sparato un unico colpo, risultato letale. (ANSA).

20:39Chiusa in auto, muore bimba a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Una bambina di 3 anni e mezzo è giunta morta all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dopo essere rimasta chiusa in auto per diverso tempo. La piccola proveniva dal campo nomadi del rione Scampia. Sull'episodio indaga il commissariato di polizia di Scampia dove viene ascoltata la madre. Non è chiaro al momento se la bimba sia stata chiusa dall'esterno o se si sia introdotta da sola nell'abitacolo e sia rimasta intrappolata.

20:33Kashmir: uccisi 7 pellegrini indù

(ANSA) - NEW DELHI, 10 LUG - Almeno sette pellegrini indù reduci da un pellegrinaggio sono morti oggi nello Stato indiano di Jammu & Kashmir dopo essere rimasti intrappolati con il veicolo su cui viaggiavano in uno scontro a fuoco fra le forze di sicurezza e un commando di militanti. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani. L'ispettore generale della polizia del Kashmir, Muni Khan, ha dichiarato al riguardo che i sette, fra cui cinque donne, facevano parte di un gruppo che aveva visitato il tempio di Amarnath, nel distretto di Anantnag. Oltre alle vittime fatali, si è appreso, altri 15 pellegrini sono rimasti feriti. I media hanno riferito anche che i pellegrini erano originari del Gujiarat, Stato natale del premier Narendra Modi che ha duramente stigmatizzato l'accaduto.

20:26Iraq: Usa confermano, Mosul completamente liberata

(ANSA) - ERBIL (IRAQ), 10 LUG - La coalizione a guida Usa ha confermato che le forze armate irachene hanno ripreso il totale controllo di Mosul dall'Isis, esprimendo le congratulazioni. L'Us Central Command ha reso noto che, "anche se ci sono ancora zone della Città Vecchia che devono essere bonificate da esplosivi e forse gli ultimi miliziani dell'Isis che si nascondono", le forze armate irachene "adesso hanno Mosul sotto un saldo controllo". Il generale Stephen Townsend ha comunque precisato di "non fare l'errore di credere che questa vittoria abbiamo eliminato l'Isis, perché c'è ancora una dura battaglia in corso". Allo stesso tempo, tuttavia, con la perdita di Mosul l'Isis ha subito un "colpo decisivo".

20:23Università: Fedeli, sciopero docenti ”un errore”

(ANSA) - URBINO, 10 LUG - ''Bisogna investire su tutto il sistema della formazione e della ricerca come motore fondamentale e prioritario per la qualità dello sviluppo del Paese''. Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli, a margine di un incontro presso l'Università di Urbino sul tema della "Retribuzione dei docenti universitari", al quale sono intervenuti il presidente della Crui Gaetano Manfredi e alcuni rettori. ''Negli ultimi tre anni - ha proseguito Fedeli - abbiamo ricominciato ad investire sui percorsi formativi, forse non abbastanza, ma abbiamo invertito la rotta. Occorre destinare risorse anche con la prossima Legge di bilancio, investendo sulle persone che fanno formazione". Per questo, secondo la ministra, lo sciopero annunciato da docenti universitari e ricercatori potrebbe rivelarsi ''un errore che si scarica sugli studenti", oltre che controproducente e "contrario all'opinione pubblica".