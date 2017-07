Ultima ora

23:03Calcio: Trastevere in Coppa Italia ‘grandi’, in campo il 30

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il Trastevere, club calcistico che dal 1909 rappresenta il popolare rione della capitale, è più che mai la terza squadra di Roma. Non solo a detta dei suoi sostenitori, ma anche del segretario della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto alla presentazione delle nuove maglie della squadra che si appresta a giocare di nuovo il campionato di serie D, dopo la promozione sfumata alla penultima giornata. "Questo è un club fatto di senso di appartenenza, tradizione e passione - ha detto Ghirelli - e un simbolo di valori calcistici che ci riportano ai tempi che furono. Mi dispiace che sia sfumato il sogno della Lega Pro". A dire il vero il Trastevere, che avrà anche una squadra di calcio a 5 donne, spera in un ripescaggio, ma il problema di non avere un impianto adeguato alla nuova categoria rischia di penalizzarlo seriamente. Così ci si consola con l'ammissione alla Tim Cup, la Coppa Italia 'dei grandi', di cui giocherà il primo turno il 30 luglio, contro una rivale ancora da designare.

22:52Tiffany Trump a Capri, passeggiata in ‘piazzetta’

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 10 LUG - Vacanze a Capri per Tiffany Trump. La figlia del presidente Usa Donald Trump è arrivata a Capri oggi a bordo dello yacht di 50 metri Mirage IV, un charter di lusso. La ventitrenne figlia del presidente americano è a Capri e con un gruppo di amici per un tour che durerà solo due giorni. L'arrivo a Capri della terzogenita di Trump è stato blindatissimo e super protetto dalla security Usa e dalle forze dell'ordine locali, carabinieri, polizia e Guardia di Finanza, che hanno tutelato la loro privacy sulle banchine del porto turistico e da mare con veloci motovedette. In serata in piazzetta ha fatto la sua comparsa solo Tiffany Trump, con un abito corto bianco e nero di pizzo. La giovane è salita in piazzetta con la funicolare insieme con alcuni amici e con un robusto schieramento di uomini della sicurezza. Quindi, dopo una passeggiata, si è diretta al ristorante Villa Verde per la cena.

22:19Wimbledon: impresa Muller, Nadal ko dopo maratona

(ANSA) - LONDRA, 10 LUG - Impresa del lussemburghese Gilles Muller negli ottavi di finale di Wimbledon che ha battuto lo spagnolo Rafael Nadal in cinque set 6-3, 6-4 3-6, 4-6, 15-13 dopo 4 ore e 48 minuti di gioco. Nadal ha dovuto annullare quattro match point, distanti un'ora e mezza l'uno dall'altro, prima di capitolare al quinto. Ora nei quarti Muller incontrerà Cilic.

22:17Olimpiadi: Emiliano, bene Renzi, facciamo Giochi del Sud

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - "La proposta di Renzi per le Olimpiadi a Napoli? Ne penso tutto il bene possibile, è un'idea che avevamo lanciato già io e de Magistris all'indomani del no di Roma". Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano commentando l'idea del segretario dem di candidare Napoli per i Giochi 2028. "Avevamo lanciato - ha detto Emiliano - l'idea di fare le Olimpiadi meridionali, in cui senza strafare potessimo dividere gli sport, secondo anche il riutilizzo successivo degli impianti. Il politecnico di Bari insieme all'università di Napoli potrebbero progettare le Olimpiadi meno impattanti della storia, con la restituzione all'utilizzo pubblico nel giro di pochi mesi di tutto quello che costruiamo, senza sprechi e senza stupidaggini".

21:08Nuovo atto vandalismo, bruciata immagine Falcone

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - Nuovo atto di vandalismo oggi a Palermo. Ignoti hanno bruciato un cartellone con una immagine di Giovanni Falcone posizionato davanti i cancelli della scuola Alcide De Gasperi e che faceva parte di un gruppo di altri cartelloni che erano stati realizzati nei giorni scorsi dagli studenti della scuola di piazza Papa Giovanni Paolo II. Questo nuovo grave episodio segue il danneggiamento della statua di Falcone davanti la scuola a lui dedicata allo Zen. Lo ha reso noto il Comune di Palermo

20:56Caldo torrido, allarme Croazia e Serbia

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 10 LUG - L'ondata di caldo torrido che da alcuni giorni interessa tutti i Paesi dei Balcani, con temperature che toccano anche i 40 gradi centigradi, ha indotto le autorità in Croazia e in Serbia a lanciare avvertimenti alla popolazione, con l'invito sopratutto agli anziani e ai malati a evitare di uscire nelle ore più calde e a consumare acqua in abbondanza. La cappa di caldo e di afa si è stabilizzata sull'intera regione balcanica rafforzata anche da venti secchi e infuocati provenienti dal continente africano e grazie anche all'area di alta pressione subtropicale. Secondo fonti giornalistiche a Fiume (Rijeka), città croata dell'Istria nel nord Adriatico, nel fine settimana sei anziani sono deceduti per le conseguenze di malattie cardiovascolari, aggravatesi per il forte caldo. In Dalmazia sono in atto almeno quattro incendi boschivi. Nella capitale serba Belgrado le autorità hanno sistemato nelle zone centrali grossi contenitori con acqua potabile.

20:42Uomo ucciso mentre cerca di sedare lite davanti a un bar

(ANSA) - GARLASCO (PAVIA), 10 LUG - Un uomo è stato ucciso questo pomeriggio a Garlasco, di fronte a un bar in piazza Unità d'Italia. La vittima, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è un giovane residente nella zona, mentre l'omicida è riuscito ad allontanarsi ma è stato catturato poco dopo dai carabinieri. Secondo le prime informazioni, tutto è nato da una lite scoppiata tra due persone. La vittima sarebbe intervenuta tra i due litiganti nel tentativo di riportare la calma ma uno dei due ha estratto una pistola, gliel'ha poggiata contro il petto e ha sparato un unico colpo, risultato letale. (ANSA).