KABUL. – Un team di giovanissime geniali studentesse afghane sarà l’unico, fra gli invitati da 158 nazioni di cinque continenti, a non poter partecipare fisicamente a Washington alle prime Olimpiadi di Robotica organizzate dalla organizzazione americana First Global (16-18 luglio). Un simile diniego era stato opposto giorni fa anche ad un altro team di giovani del Gambia, che però hanno poi ottenuto risposta positiva ad una seconda richiesta di visto.

Nel comunicato stampa con cui annunciava in maggio lo svolgimento dell’iniziativa, First Global aveva sottolineato che essa si rivolgeva particolarmente alle ragazze, e che per questo il 60% dei team erano formati da membri di sesso femminile di Paesi come Afghanistan, Vanuatu, Tanzania, Palestina e Giordania.

Come in molti Paesi dell’area islamica, la condizione della donna nella società afghana è particolarmente difficile, dato che spesso le famiglie preferiscono far studiare i figli maschi relegando le femmine alle mansioni domestiche e a un matrimonio contrattuale. Per questo l’invito rivolto alle giovani afghane residenti a Herat City era particolarmente significativo.

Tutte fra i 14 e i 16 anni, studiano in un locale liceo scientifico, ed erano state scelte per presentare nel concorso un robottino, costruito in sei mesi di intenso lavoro, capace di smistare delle palline, riconoscere almeno due colori e spostare oggetti per collocarli nel loro posto giusto. A questo punto, visto fra l’altro che l’invenzione è stata autorizzata a viaggiare negli Stati Uniti ma loro no, alle studentesse non resterà altro che presentarne le funzioni e i pregi al concorso in un collegamento via Skype.

“La nostra delusione è grande. Ognuna di noi aveva presentato con la richiesta di visto una garanzia scritta di due dipendenti del governo sul nostro sicuro ritorno in Afghanistan”, ha detto sconsolata ai giornalisti a Kabul una delle componenti del team, Rodaba Noori.

Supponendo che il diniego del visto fosse giustificato dal sospetto che una volta negli Usa le giovani avrebbero potuto cercare di restarvi, la ragazza ha sottolineato che “questo è il nostro Paese. E’ qui (in Afghanistan) che abbiamo la nostra vita e le nostre famiglie. Come avremmo potuto abbandonare tutto e non tornare dopo la competizione?”, s’è chiesta la ragazza.