Ultima ora

04:52Venezuela: morto candidato ad Assemblea Costituente

CARACAS - Un candidato all'Assemblea Costituente venezuelana e' stato ucciso durante un meeting politico a Maracay, capitale dello stato di Aragua, nel nord del paese. Secondo testimonianze raccolte dalla stampa locale, José Luis Rivas Arangure, presidente del Fronte Motociclisti José Leonardo e candidato alla Costituente nelle elezioni del prossimo 31 luglio, stava per pronunciare un discorso quando qualcuno gli ha sparato dal pubblico, uccidendolo sul colpo.

04:50Nyt,a Donald Jr fu detto Russia voleva aiutare Trump

WASHINGTON - Prima di organizzare l'incontro con una avvocata russa convinto che questa avesse informazioni compromettenti su Hillary Clinton, Donald Trump Jr era stato informato via mail che il materiale in questione era parte del tentativo da parte di Mosca di aiutare la candidatura del padre. Lo scrive il New York Times citando tre fonti anonime a conoscenza della mail.

04:10Usa:Trump nomina ambasciatore in Italia L.M. Eisenberg

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Lewis M. Eisenberg prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Lo riferisce la Casa Bianca. Eisenberg sara' anche ambasciatore Usa presso la repubblica di San Marino.

03:39Venezuela: protesta, ucciso 17enne a Carabobo

CARACAS - Un 17enne venezuelano e' morto oggi in una manifestazione contro il governo di Nicolas Maduro nello stato di Carabobo, a nord del paese. Si tratta della 93/a vittima dall'inizio dell'ondata di protesta anti governativa, nell'aprile scorso.

03:37Venezuela: la Chiesa chiede a Maduro di ritirare Costituente

CARACAS - La Chiesa venezuelana ha chiesto oggi al presidente Nicolas Maduro di ritirare la sua proposta di riforma costituzionale e riconoscere l'autonomia di altri poteri dello Stato, come il Parlamento e la Procura Generale, come primi passi verso "una soluzione pacifica" della crisi politica, economica e sociale che attraversa il paese. A 20 giorni dalla data prevista per le elezioni per l'Assemblea Costituente lanciata da Maduro -denunciata come incostituzionale e antidemocratica dall'opposizione- la conferenza episcopale di Caracas ha inviato una lettera formale al presidente, dopo l'assemblea plenaria dei vescovi venezuelani.

23:03Calcio: Trastevere in Coppa Italia ‘grandi’, in campo il 30

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il Trastevere, club calcistico che dal 1909 rappresenta il popolare rione della capitale, è più che mai la terza squadra di Roma. Non solo a detta dei suoi sostenitori, ma anche del segretario della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto alla presentazione delle nuove maglie della squadra che si appresta a giocare di nuovo il campionato di serie D, dopo la promozione sfumata alla penultima giornata. "Questo è un club fatto di senso di appartenenza, tradizione e passione - ha detto Ghirelli - e un simbolo di valori calcistici che ci riportano ai tempi che furono. Mi dispiace che sia sfumato il sogno della Lega Pro". A dire il vero il Trastevere, che avrà anche una squadra di calcio a 5 donne, spera in un ripescaggio, ma il problema di non avere un impianto adeguato alla nuova categoria rischia di penalizzarlo seriamente. Così ci si consola con l'ammissione alla Tim Cup, la Coppa Italia 'dei grandi', di cui giocherà il primo turno il 30 luglio, contro una rivale ancora da designare.

22:52Tiffany Trump a Capri, passeggiata in ‘piazzetta’

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 10 LUG - Vacanze a Capri per Tiffany Trump. La figlia del presidente Usa Donald Trump è arrivata a Capri oggi a bordo dello yacht di 50 metri Mirage IV, un charter di lusso. La ventitrenne figlia del presidente americano è a Capri e con un gruppo di amici per un tour che durerà solo due giorni. L'arrivo a Capri della terzogenita di Trump è stato blindatissimo e super protetto dalla security Usa e dalle forze dell'ordine locali, carabinieri, polizia e Guardia di Finanza, che hanno tutelato la loro privacy sulle banchine del porto turistico e da mare con veloci motovedette. In serata in piazzetta ha fatto la sua comparsa solo Tiffany Trump, con un abito corto bianco e nero di pizzo. La giovane è salita in piazzetta con la funicolare insieme con alcuni amici e con un robusto schieramento di uomini della sicurezza. Quindi, dopo una passeggiata, si è diretta al ristorante Villa Verde per la cena.