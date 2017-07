Ultima ora

09:23Furti con violenza, arresti in Toscana

(ANSA) - LIVORNO, 11 LUG - I carabinieri del nucleo investigativo di Livorno hanno sgominato una banda di albanesi che si è resa responsabile di numerosi furti sul territorio livornese ma anche nel resto della Toscana. Tre persone sono state arrestate prima di mettere a segno un altro colpo. Secondo quanto si è appreso i malviventi avevano un modus operandi molto violento e agivano sempre armati e spostandosi a bordo di auto rubate. La banda ha messo a segno colpi anche in Versilia, a Forte dei Marmi, e a Pisa.

07:58Skynews, visita di Trump si allontana

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - La visita di Donald Trump in Gran Bretagna non avverrà prima dell'anno prossimo. Lo riferiscono fonti di Downing Street citate da Skynews. Del viaggio del presidente americano si parla da tempo, soprattutto da quando la premier britannica si è recata alla Casa Bianca, diventando la prima leader straniera a incontrare Trump dopo la sua elezione. Contro la visita del presidente americano, in Gran Bretagna ci sono state proteste e mobilitazioni, oltre 1 milione di persone hanno già firmato una petizione per fermarla.

07:56Usa: aereo militare si schianta al suolo, 16 morti

(ANSA) - ITTA BENA (USA), 11 LUG - Sono 16 le vittime accertate nello schianto di un aereo militare in una zona di campagna del Mississipi. Il direttore dei soccorsi ha spiegato che l'aereo KC-130 da rifornimento e' precipitato al suolo in un campo a circa 135 chilometri a nord di Jackson. Non sono ancora note le cause dell'incidente. Lo sceriffo Ricky Banks ha comunicato che continuano le ricerche dei corpi in un campo di detriti che si estende per molti chilometri.

04:52Venezuela: morto candidato ad Assemblea Costituente

CARACAS - Un candidato all'Assemblea Costituente venezuelana e' stato ucciso durante un meeting politico a Maracay, capitale dello stato di Aragua, nel nord del paese. Secondo testimonianze raccolte dalla stampa locale, José Luis Rivas Arangure, presidente del Fronte Motociclisti José Leonardo e candidato alla Costituente nelle elezioni del prossimo 31 luglio, stava per pronunciare un discorso quando qualcuno gli ha sparato dal pubblico, uccidendolo sul colpo.

04:50Nyt,a Donald Jr fu detto Russia voleva aiutare Trump

WASHINGTON - Prima di organizzare l'incontro con una avvocata russa convinto che questa avesse informazioni compromettenti su Hillary Clinton, Donald Trump Jr era stato informato via mail che il materiale in questione era parte del tentativo da parte di Mosca di aiutare la candidatura del padre. Lo scrive il New York Times citando tre fonti anonime a conoscenza della mail.

04:10Usa:Trump nomina ambasciatore in Italia L.M. Eisenberg

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Lewis M. Eisenberg prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Lo riferisce la Casa Bianca. Eisenberg sara' anche ambasciatore Usa presso la repubblica di San Marino.

03:39Venezuela: protesta, ucciso 17enne a Carabobo

CARACAS - Un 17enne venezuelano e' morto oggi in una manifestazione contro il governo di Nicolas Maduro nello stato di Carabobo, a nord del paese. Si tratta della 93/a vittima dall'inizio dell'ondata di protesta anti governativa, nell'aprile scorso.