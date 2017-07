Ultima ora

11:27Calcio: Juventus, Douglas Costa a un passo

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Mercato caldissimo in casa Juventus. I bianconeri avrebbero praticamente chiuso la trattativa con Douglas Costa, e si prepara all'assalto per Federico Bernardeschi. Due acquisti che cambierebbero volto all'attacco di Allegri. Per Douglas Costa la trattativa con il Bayern Monaco è a un passo dalla conclusione: prestito oneroso per 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Marotta dovrebbe portare a termine già oggi la trattativa: ieri il brasiliano non si è allenato con i compagni e già oggi, secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare a Torino per le visite mediche. Avanzata, ma ancora lontano dal chiudersi, la trattativa per Bernardeschi: resta da convincere la Fiorentina, che valuta il calciatore 50 milioni di euro, giudicati troppi dalla Juventus. A centrocampo è calda la pista Matuidi: i rapporti tra la dirigenza della Juventus e l'agente del francese, Mino Raiola, potrebbero essere la chiave per sbloccare la trattativa e portare in bianconero il centrocampista, già inseguito l'anno scorso.

11:24Calcio: Manchester United, Mourinho ha scartato Lacazette

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Prima che finisse all'Arsenal, Alexandre Lacazette è stato uno degli obiettivi di mercato del Manchester United. E' stato poi lo stesso Josè Mourinho a scartare l'attaccante francese sulla base di quanto riferito dai suoi osservatori. I Red Devils hanno poi acquistato dall'Everton Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale Mourinho, alla ricerca di un attaccante dopo l'addio a Zlatan Ibrahimovic, aveva fatto seguire l'allora attaccante francese del Lione, reduce da una buona stagione. Ma secondo il rapporto stilato dagli osservatori del Manchester United Lacazette "non ha né resistenza né impatto fisico e non è un gran giocatore". Da qui l'acquisto di Lukaku. Il Sun scrive oggi di un interesse del Manchester United per il centrocampista del Tottenham Eric Dier: pronta un'offerta di 60 milioni di sterline (circa 68 milioni di euro).

11:23Troppi sguardi a moglie, gli stacca orecchio con coltello

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Troppi sguardi insistenti rivolti alla moglie: il marito geloso ha pensato bene di punirlo staccandogli un orecchio. La vittima è un tunisino di 30 anni che fa il parcheggiatore abusivo nella zona della stazione centrale a Palermo. L'aggressore, 45 anni, aveva affrontato il posteggiatore la scorsa settimana, tra i due c'era stata una rissa: ieri sera il marito infastidito ha preso un coltello e ha reciso l'orecchio all'uomo che guardava troppo sua moglie. I coniugi abitano nella stessa strada dove il tunisino fa il posteggiatore. L'aggressione è avvenuta davanti a tanti automobilisti. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e medicata in ospedale, il marito geloso è ricercato.

10:57Militare irritato da liquido durante controllo Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - Un militare in servizio di controllo del territorio ha riportato una leggera irritazione a un braccio in seguito pare alla fuoriuscita di liquido da una bottiglietta abbandonata nel sottopasso della stazione di Mestre. L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri. Il militare di pattuglia, assieme a un commilitone, stava controllando una scatola contenente due bottigliette e spostandola sarebbe uscito il liquido. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle volanti. Sull'episodio che ha coinvolto un militare dei Lagunari sono in corso accertamenti da parte della polizia in coordinamento con la procura della Repubblica. In particolare, secondo quanto si è appreso, si vuole stabilire quale sostanza era contenuta nella bottiglietta, capire nel dettaglio le ragioni che ne hanno provocato la fuoriuscita e cercare di risalire, attraverso anche l'esame delle riprese delle telecamere di sorveglianza, a chi ha abbandonato la scatola con le bottiglie.

10:55Sicilia: ti candidi a Regione? Codacons, fai test antidroga

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Test antidroga e di cultura generale per i candidati alle regionali in Sicilia, in programma il 5 novembre. A proporlo è il segretario del Codacons Francesco Tanasi. "Ho lanciato questa proposta - afferma Tanasi - poiché si presume che gli eletti debbano essere la parte più rappresentativa della Sicilia. Appare lecita l'idea di conoscere il loro livello culturale, di correttezza ed eventuali abitudini, come l'assunzione di droghe". Secondo Tanasi "per i cittadini è fondamentale avere delle garanzie in merito alla qualità dei soggetti che li rappresentano al potere".

10:41Pugilato: Wbo conferma vittoria Horn

(ANSA) - SAN JUAN (PORTO RICO), 11 LUG - La Wbo, la World Boxing Organization, ha confermato il verdetto del match valevole per il mondiale welter che aveva visto il 2 luglio scorso a Brisbane l'australiano Jeff Horn battere il filippino Manny Pacquiao. Il verdetto dei giudici dell'incontro - vittoria unanime dell'australiano - era finito sotto accusa e aveva suscitato molte polemiche tanto che la Wbo aveva accolto la richiesta di un nuovo calcolo per l'assegnazione delle riprese precisando che non avrebbe potuto cambiare l' esito del match se non fossero emerse prove evidenti di frode. Cinque giudici, nominati dalla stessa organizzazione mondiale e coperti dalla condizione di anonimato, hanno rivisto il match: tre di loro hanno dato la vittoria a Horn, uno a Pacquiao mentre il quinto ha emesso un verdetto di parità. Secondo il nuovo conteggio, l'australiano si è aggiudicato sette riprese mentre il filippino ne ha vinte cinque.

10:22Osce: ministri Esteri a Vienna, ‘in Europa crisi di fiducia’

(ANSA) - MAUERBACH, 11 LUG - I ministri degli Esteri dei Paesi Osce si incontrano stamani nel castello di Mauerbach, nei pressi di Vienna, per discutere della "crisi di fiducia" e le "tensioni" che attraversano l'Europa. Si tratta del principale appuntamento preparatorio del Consiglio ministeriale Osce, in calendario a Vienna il 7 e 8 dicembre prossimi. L'Italia è rappresentata dal ministro Angelino Alfano. "Ci vogliono strategie comuni per combattere il terrorismo e l'estremismo. Tutti i paesi sono minacciati, per cui bisogna agire nella stessa direzione", ha dichiarato nel suo discorso d'apertura il ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz.