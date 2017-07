Ultima ora

13:45Calcio: Bologna, Donadoni rinnova per altre due stagioni

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - Roberto Donadoni sarà l'allenatore del Bologna anche per le prossime due stagioni agonisiche. Lo ha annunciato la società felsinea, che ha prolungato il contratto dell'allenatore e del suo staff fino al 30 giugno 2019. Donadoni allena il Bologna da due campionati, da quando cioè, nell'ottobre 2015, subentrò all'esonerato Delio Rossi.

13:45Papa: offerta vita è nuova via nell’iter per la santità

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 11 LUG - Arriva una nuova via nell'iter di beatificazione e canonizzazione: è "l'offerta della vita" che si aggiunge alle fattispecie del "martirio" e dell'"eroicità delle virtù" (oltre alla cosiddetta "beatificazione equipollente" quando c'è un culto antico ma non si possono più raccogliere prove sulla santità) dalle quali finora partiva il procedimento della Chiesa per dichiarare una persona beata e poi santa. Lo ha deciso Papa Bergoglio in un 'motu proprio' pubblicato oggi che modifica regole che erano in vigore da secoli.

13:33Ordigno bellico a Bologna, il 6 agosto maxi evacuazione

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - Una parte consistente del quartiere Borgo Panigale di Bologna sarà evacuato, domenica 6 agosto, per far brillare una bomba da aereo da mille libbre, con doppia spoletta armata, di fabbricazione americana, risalente alla seconda guerra mondiale. L'ordigno è stato ritrovato nel cantiere dei lavori di consolidamento e adeguamento del 'Pontelungo' sulla via Emilia. La 'danger zone' sarà costituita da un'area concentrica con un chilometro di raggio dal punto in cui è stato ritrovato l'ordigno e quindi ci sarà l'evacuazione il divieto di circolazione veicolare e pedonale fino a che non saranno completate le operazioni. Il Prefetto di Bologna Matteo Piantedosi ha già fornito agli enti competenti le disposizioni per definire e coordinare tutte le attività necessarie perché la bonifica dell'ordigno bellico si svolga nella massima sicurezza.

13:31Calcio: Vitolo torna verso Siviglia, l’Atletico in ansia

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Nei giorni scorsi la trattativa sembrava conclusa, ma evidentemente fra Victor Machin Perez, meglio noto come Vitolo, e l'Atletico Madrid la distanza non è stata colmata. Secondo As, infatti, il giocatore prenderà parte al raduno del Siviglia dopo che il club 'colchonero' ha fatto un disperato tentativo per intascare il suo cartellino. Il rinnovo fra Vitolo e il Siviglia non è stato di fatto ancora firmato, ma la società di appartenenza del giocatore fa sapere che è imminente. José Castro, presidente del Siviglia, ha assicurato a Onda Cero che "il rinnovo di Vitolo è già blindato", ma in realtà il giocatore è tornato da Las Palma (il club dove sarebbe dovuto finire in prestito dall'Atletico, nell'attesa della scadenza dell'embargo della Fifa) in Andalusia. Il più preoccupato della vicenda sarebbe Simeone che punta molto sull'arrivo di Vitolo, esterno dalle caratteristiche che piacciono tanto al 'Cholo'. Vitolo, in realtà, potrebbe vestire la maglia dell'Atletico non prima di gennaio 2018.(ANSA).

13:19May, mia determinazione la stessa di un anno fa

(ANSA) - LONDRA, 11 LUG - "Il mio impegno e la mia determinazione sono gli stessi di un anno fa". Lo ha detto la premier Theresa May intervenendo a Londra sulla protezione dei diritti dei lavoratori nella cosiddetta 'gig economy' a un anno dal suo insediamento a Downing Street. La leader conservatrice è arrivata a questo appuntamento comunque dopo un recente insuccesso elettorale che l'ha indebolita e ha scatenato le voci di una corsa alla sua successione per la guida dei Tories.

13:14Hayden: familiari chiedono risarcimento ad automobilista

(ANSA) - RIMINI, 11 LUG - La famiglia di Nicky Hayden chiede il risarcimento al ragazzo che guidava l'auto che l'ha travolto, causandone la morte. Lo riferisce il Resto del Carlino di Rimini. Secondo il quotidiano, la lettera con la richiesta danni è arrivata all'automobilista, un 30enne di Morciano alcuni giorni fa. Il giovane coinvolto nell'incidente a Misano del 17 maggio che ha causato la morte dell'ex campione della Motogp, è indagato per omicidio stradale. Determinante per l'inchiesta sulla morte di Hayden saranno gli esiti della perizia che la Procura di Rimini ha affidato a Orlando Omicini. Punto centrale sarà stabilire se il pilota americano, in sella alla sua bici da corsa, abbia o meno dato la precedenza all'incrocio fatale. (ANSA).

13:06Riina: relazione medici, rischio morte improvvisa

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - La "cardiopatia" di cui soffre Totò Riina lo "espone costantemente" al "rischio di una morte improvvisa". E' quanto si legge nella relazione dell'ospedale di Parma depositata nel processo milanese che vede il 'capo dei capi' di Cosa Nostra imputato per minacce nei confronti del direttore del carcere di Opera Giacinto Siciliano. I giudici della sesta sezione penale sono ora in camera di consiglio per decidere, anche sulla base di quella relazione, se disporre o meno una perizia sulla capacità del boss di stare nel processo.