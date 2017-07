Ultima ora

15:33Osservatorio Siria, ‘abbiamo conferma morte Baghdadi’

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 LUG - L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), con sede in Gran Bretagna ma una vasta rete di informatori nel Paese, ha affermato oggi di avere "informazioni confermate" sulla morte del capo dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi. L'Ondus sottolinea di avere appreso tali informazioni da dirigenti dell'Isis nella provincia orientale siriana di Deyr az Zor, che però non hanno precisato quando il decesso sarebbe avvenuto. La Russia aveva detto in giugno di avere probabilmente ucciso Baghdadi in un raid a sud di Raqqa il 28 maggio, ma di non avere prove in merito.

15:15Calcio: Inter ufficializza Borja Valero, benvenuto a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Anche l'Inter annuncia l'arrivo di Borja Valero in nerazzurro. Il centrocampista spagnolo, già da ieri in ritiro a Riscone di Brunico, ha firmato un triennale. "Benvenuto a Milano, Borja, in bocca al lupo per l'avventura in nerazzurro", scrive il club, in una nota sul proprio sito. L'ex giocatore della Fiorentina dovrebbe percepire 2,8 milioni a stagione. Già nel tardo pomeriggio di ieri, la società viola aveva salutato il suo ex capitano, ringraziandolo degli anni passati insieme.

15:13Calcio: Klinsmann jr. in Bundesliga, preso da Hertha Berlino

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Jonathan Klinsmann, figlio dell'ex nazionale tedesco Juergen, è stato acquistato dall'Hertha Berlino e nella prossima stagione giocherà in Bundesliga, seguendo le orme di padre. Jonathan Klinsmann, 20 anni e doppio passaporto tedesco-statunitense, di ruolo fa il portiere ed è alto 1,94 centimetri. Ha già impressionato, con una gran parata nel primo allenamento, l'allenatore Pal Dardai. Il figlio dell'ex bomber campione del mondo a Roma nel 1990 difende pure i pali della porta della Nazionale Under 20 a stelle e strisce, dopo avere giocato anche nell'Under 18. L'Hertha lo ha prelevato dai California Golden bears (Uc Berkeley). (ANSA).

15:04Egitto, Sisi per rilancio relazioni con Italia

(ANSA) - IL CAIRO, 11 LUG - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, salutando al Cairo una delegazione istituzionale italiana guidata dal senatore Nicola Latorre, ha affermato che "l'Egitto aspira a sviluppare le storiche relazioni che lo legano all'Italia e a rilanciarle": lo scrive l'agenzia ufficiale egiziana Mena citando il portavoce della presidenza, Alaa Youssef. Sisi ha affermato inoltre "la propria fiducia nella capacità delle relazioni fra i due Paesi di superare le differenti sfide"."Il presidente ha affermato inoltre l'importanza di continuare a rafforzare le relazioni parlamentari fra i due Paesi e di intensificare le visite reciproche dei membri dei due Parlamenti in modo da contribuire ad aumentare l'interazione popolare e da aggiungere nuovo slancio alle relazioni d'amicizia privilegiate fra i popoli egiziano e italiano", aggiunge l'agenzia. Il presidente "ha affermato inoltre che l'Egitto non dimenticherà le posizioni dell'Italia a sostegno della volontà del popolo in seguito alla rivoluzione del 30 giugno".

15:02Banche venete: governo pone fiducia su dl alla Camera

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il governo pone la questione di fiducia nell'Aula della Camera sul dl banche venete. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro.

15:00‘Divieto niqab del Belgio non viola i diritti’

(ANSA) - STRASBURGO, 11 LUG - La legislazione belga che vieta alle donne di indossare veli che coprono parzialmente o totalmente il viso come il niqab non viola il diritto al rispetto della vita privata e alla libertà di pensiero, coscienza e religione delle donne, e non è un atto discriminatorio. L'ha stabilito la Corte europea dei diritti umani, in base ai ricorsi di tre donne di religione musulmana contro le leggi municipali e nazionali introdotte nel 2008 e 2011. La Corte di Strasburgo, ricalcando in sostanza quanto già stabilito per la legge francese nel 2014, considera che il divieto di indossare per esempio il niqab in luoghi pubblici è giustificabile perché la legge mira a garantire le condizioni del vivere assieme. Adottando le leggi che vietano di indossare i veli che nascondono in parte o totalmente il viso in luoghi pubblici lo Stato belga, affermano i giudici, ha voluto rispondere a una pratica che considera incompatibile nella sua società con la comunicazione interpersonale e più in generale la costruzione di relazioni.

14:52Bimbi 5 e 6 anni fuggono da campo estivo,trovati dopo un’ora

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - E' stata una 'evasione' a lieto fine quella di due bimbi di 5 e 6 anni, che ieri mattina si sono allontanati dalla scuola dell'infanzia comunale Giaccaglia Betti, nel parco della Montagnola di Bologna, dove frequentano un campo estivo. Dopo avere girovagato per circa un'ora per le strade del centro e percorso più di mezzo km, sono stati trovati dalla titolare di una trattoria in via Belle Arti, che li ha visti da soli e, dopo averli rifocillati, ha avvertito il 113. Nel frattempo, anche dalla scuola era stata chiamata la polizia ed erano in corso le ricerche. I bimbi, per nulla spaventati ma molto accaldati, hanno bevuto un succo nel ristorante poi sono stati riportati a scuola dagli agenti. Si sarebbero allontanati mentre era in corso una riunione, forse riuscendo da soli ad aprire le porte. Le famiglie starebbero valutando se presentare denuncia per omesso controllo contro la scuola. "Quando mi hanno detto che non trovavano mio figlio sono morta", ha detto al telegiornale la mamma di uno dei due.