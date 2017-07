Ultima ora

17:18Parlamento: Grasso, razionalizzare il bicameralismo

(ANSA) - ROMA, 11 LUG -"Ritengo fondamentale introdurre, attraverso una riforma dei Regolamenti di Camera e Senato (l' azione parallela è quanto mai necessaria) meccanismi procedurali che consentano di passare a Costituzione invariata a un "bicameralismo razionalizzato" come lo definiva Leopoldo Elia". Il presidente del Senato Pietro Grasso spiega così l'iniziativa di convocare la Giunta per il Regolamento per tentare di tradurre in norme concrete quanto emerso dal Convegno del 22 giugno scorso dedicato alla possibili riforme regolamentari di Camera e Senato.

17:07Qatar firma con gli Usa un accordo contro fondi a terrorismo

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 LUG - Un memorandum d'intesa tra Usa e Qatar per contrastare il finanziamento a gruppi terroristici è stato firmato a Doha dal segretario di Stato americano Rex Tillerson e il suo omologo qatarino Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. Ne ha dato notizia la televisione panaraba Al Jazeera del Qatar, mostrando in diretta le immagini della cerimonia. La firma è avvenuta durante una missione di Tillerson nel Golfo per cercare di favorire una mediazione del Kuwait per mettere fine alla disputa tra il Qatar da un lato e, dall'altro, Arabia Saudita, Bahrain, Emirati arabi uniti ed Egitto che accusano Doha di sostenere gruppi terroristici e di intrattenere relazioni troppo strette con l'Iran. Tillerson ha detto che domani sarà a Jeddah per colloqui con i dirigenti sauditi.

17:05Salvini, su migranti e Ue Renzi schizofrenico

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Renzi, la cui carriera politica volge al termine si dimostra schizofrenico, denunciando in pochi giorni i problemi della migrazione e dei Trattati". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini alla stampa estera. "Non mi piace dire avevamo ragione noi - prosegue Salvini - ma lui dice le stesse cose con l'unica differenza che lui ha votato tutte le schifezze che hanno portato l'Europa a essere un campo profughi".

16:52Statua Falcone: Procura Palermo avvia indagine

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - La Procura di Palermo ha aperto un'indagine sul raid vandalico nella scuola Giovanni Falcone in via Pensabene, allo Zen a Palermo, e sul rogo di un cartellone con una immagine del magistrato posizionato davanti ai cancelli della scuola Alcide De Gasperi. Il fascicolo è stato affidato al sostituto Categoria Malagoli della Dda. Proseguono intanto le indagini per risalire a chi ha compiuto i danneggiamenti. Gli investigatori stanno cercando di comprendere come mai l'impianto di video sorveglianza della scuola intitolata a Giovanni Falcone allo Zen non fosse in funzione. Fino al 2013 le telecamere avevano ridotto il numero delle intimidazioni subite dalla scuola, che dal 2009 erano state numerosissime. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile di Palermo.

16:42Banche venete: Mdp, per ora è no a Dl, rivedere testo

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Domani abbiamo una riunione di gruppo e valuteremo come votare il decreto: ma per ora il giudizio è negativo. Questo, messo così, rischia di diventare un ricatto al Parlamento". Così Roberto Speranza al termine della Direzione del Mdp. "E' evidente - prosegue Speranza - che in gioco c'é il sistema bancario, il futuro dei lavoratori e quello dei correntisti. Ma così non si può andare avanti. Domani valuteremo".

16:41Banche venete: Meloni (FdI), lobby chiudono bocche ad Aula

(ANSA) - ROMA, 11 LUG "I servi delle banche piazzati dalle lobby al Governo chiudono la bocca al Parlamento e mettono la fiducia sull'ultimo e indegno decreto salva banche. Quando manderemo a casa questa gente faremo di tutto per scoperchiare tutto il marcio che c'è nel sistema bancario, negli organi preposti al suo controllo e nella politica complice e connivente. Chi ha messo in ginocchio centinaia di migliaia di risparmiatori e ha scaricato sugli italiani i costi di fallimenti miliardari è un traditore dell'Italia e deve pagare". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

16:39Lega Nord: evase fisco, chiesti 3 anni e mezzo per Belsito

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Il procuratore aggiunto di Genova Francesco Pinto ha chiesto la condanna a tre anni e sei mesi per l'ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito con l'accusa di evasione fiscale e intestazione fittizia di beni. L'inchiesta riguarda la mancata dichiarazione di oltre due milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta per il trasferimento offshore di fondi della Lega in Tanzania e Cipro. Secondo l'accusa, Belsito avrebbe dovuto dichiarare al fisco la cifra di circa sette milioni di euro sottratti illecitamente alle casse del Carroccio quando era tesoriere. Proprio ieri, i giudici di Milano hanno condannato l'ex tesoriere a due anni e sei mesi, Umberto Bossi a due anni e tre mesi e Renzo Bossi a un anno e sei mesi per le spese sostenute dalla famiglia del senatur coi fondi pubblici.