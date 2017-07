Ultima ora

18:55Inaugurata a Roma “Casa di Leda”, per detenute e bimbi

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - È stata inaugurata ufficialmente oggi a Roma la "Casa di Leda", struttura dedicata alle mamme detenute e ai loro bambini. La casa famiglia, primo progetto del genere in Italia, è stata realizzata all'interno di una delle ville di lusso confiscate alla criminalità organizzata. Un edificio di 600 metri quadrati immerso nel verde del quartiere romano dell'Eur. In questo momento sono 4 le detenute che risiedono nella casa famiglia, insieme ai loro 4 bambini. Le donne arrivano dal reparto femminile del carcere di Rebibbia. Presto arriveranno altre 2 detenute con i loro figli, insieme con altri 2 bimbi che stanno attendendo il ricongiungimento con la mamma, già ospite della "Casa di Leda". All'inaugurazione hanno preso parte il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che hanno ringraziato le associazioni di volontariato che operano nella struttura, finanziata da Poste Italiane. L'azienda, inoltre, sta già pensando di realizzare strutture simili anche in altre città italiane.

18:48Fiano, M5s non è antifascista, è stato dimostrato più volte

(ANSA) - ROMA, 11 LUG -"La mia proposta di legge è stata scritta oltre un anno fa, non ha alcun legame con l'agenda attuale e non saremo certo noi a risolvere i problemi con la conoscenza della storia di questo Paese che hanno i grillini. Il loro non essere antifascisti è stato dimostrato più volte, ma non è un problema nostro. Quando qualcuno come Di Battista pensa che fascismo e antifascismo siano la stessa cosa, ha tracciato un solco che per me non è valicabile". Lo dice Emanuele Fiano, autore del testo sull'apologia di fascismo, interpellato al telefono.

18:45Banche venete: Grillo, fiducia a Dl è fascismo

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Non sappiamo cosa vorrà dire domani essere fascisti, sappiamo cosa vuol dire oggi: il governo metterà la fiducia sul decreto banche per dare altri 17 miliardi di euro pubblici e salvare il culo dei banchieri mentre 10 milioni di italiani sono a rischio povertà e 250.000 emigrano ogni anno. Ma questo non è fascismo, è solidarietà". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, attaccando il Pd sul ddl antifascismo e sul decreto Banche venete.

18:39Trump Jr posta su Twitter scambio mail su incontro

(ANSA) - WASHINGTON, 11 LUG - Donald Trump Jr ha pubblicato sul suo profilo Twitter lo scambio di mail che ha preceduto il suo incontro lo scorso anno con una avvocatessa russa, Natalia Veselnitskaya, nella convinzione di ricevere informazioni su Hillary Clinton. Sono quattro le pagine che Donald Jr pubblica in quello che indica come lo scambio integrale con l'ex giornalista britannico e pr Rob Goldstone. Sono precedute da una nota del primogenito di Trump in cui spiega che ha deciso di diffondere i messaggi "per essere totalmente trasparente". "Se è come dite, molto bene (letteralmente: 'I Love it' ndr)". Così Donald Trump Jr risponde in una mail a chi gli propone la possibilità di ottenere informazioni dannose per Hillary Clinton. Intanto, in un'intervista alla Nbc, Veselnitskaya afferma di "non avere mai avuto informazioni dannose per Hillary Clinton. Non e mai stata questa la mia intenzione. E' possibile che forse loro cercassero tali informazioni. Le volevano disperatamente al punto di sentire solo quello che volevano".

18:37Calcio:Muriel saluta Samp,mi ha fatto tornare voglia giocare

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - "Grazie per avermi fatto tornare la voglia di giocare calcio". Luis Muriel oggi ha salutato ufficialmente la Sampdoria con l'annuncio del suo passaggio al Siviglia ma attraverso il suo profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio all'ambiente blucerchiato che lo aveva accolto nel gennaio 2015 dopo un periodo a Udine. E il giocatore ha risposto bene, soprattutto nell'ultima stagione nella quale ha segnato undici reti eguagliando il suo record in Italia: con la maglia doriana in campionato ha segnato complessivamente 21 reti in 79 presenze: "Grazie per quel supporto anche nei momenti un po' difficili, grazie di essere stati lì sempre, grazie per quell'affetto dimostrato nei miei confronti e che ancora continuate a dimostrare", ha scritto ancora il colombiano che proprio sul suo profilo Insragram ha ricevuto una pioggia di messaggi dai tifosi doriani che lo hanno voluto ringraziare.

18:37Vaccini: Romani, governo non ponga la fiducia

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Sarebbe un insulto al paese, un calcio in faccia a chi vuole discutere di questi problemi". Il presidente dei senatori di FI, Paolo Romani chiede così al governo di non chiedere il voto di fiducia sul decreto vaccini. "Bisogna aprire un dibattito - aggiunge - perché si è aperto un dibattito importante nel paese e l'Aula deve approfondire". E come "gesto di buona volontà" Romani avverte che FI voterà contro le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni.

18:35Vaccini: Lega punta a voto segreto su parti del decreto

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Si stanno raccogliendo firme nell' Aula del Senato per chiedere il voto segreto su alcune parti del decreto vaccini. A raccoglierle è la Lega e, secondo quanto si apprende, avrebbero firmato anche esponenti di Sinistra Italiana. Nel caso in cui la richiesta di voto segreto venisse presentata ufficialmente, il governo potrebbe chiedere il voto di fiducia. I senatori di FI che si erano detti disposti a votare il testo nel caso non fosse stata chiesta la fiducia si dovrebbero riunire verso le 19 per decidere il da farsi.