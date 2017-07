Ultima ora

20:36Accordo associazione Ue-Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 11 LUG - Arriva al traguardo finale l'accordo di associazione dell'Ucraina con l'Ue, adottato dal Consiglio con una decisione che rappresenta la ratifica definitiva del processo. Sancito l'impegno a una relazione stretta e a lungo termine su tutte le principali politiche. La piena implementazione dell'accordo partirà dal 1 settembre 2017. La decisione è arrivata alla vigilia del summit Ue-Ucraina in programma a Kiev il 12 e 13 luglio.

20:31In oltre settemila per 100 posti da infermiere a Genova

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il sogno di un posto fisso ma anche di un ritorno a casa dopo un periodo di lavoro all'estero ha portato a Genova migliaia di giovani per un concorso di infermiere. Cento posti (che potranno arrivare a trecento su iniziativa della Regione) per i quali si sono iscritte ben 12.400 persone, anche se alla prima prova questa mattina in una padiglione della Fiera di Genova si sono presentati in 7270. In 5 mila e 130 infatti hanno rinunciato perché scoraggiati dall' elevato numero di concorrenti. Numeri molto alti che dicono della fame di lavoro dell'Italia, una fame che non ha confini geografici.A fare la fila c'erano migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Un afflusso che ha determinato una mega ingorgo sulla sopraelevata di Genova, la strada a scorrimento veloce che porta alla zona dove si è svolto il concorsone.

20:25Calcio: Juve cambia programmazione, cancellato tour Messico

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Salta la partecipazione della Juventus alla 'Supercoppa Tecate', in calendario a metà luglio in Messico. Il club bianconero, che ha ripreso gli allenamenti domenica scorsa, senza i big, ancora in vacanza, spiega di avere riprogrammato la prima parte della preparazione della squadra in vista dei prossimi incontri ufficiali. Il calendario attuale e il programma della preparazione - continua la comunicazione ufficiale della società - non avrebbero permesso di offrire uno spettacolo all'altezza delle aspettative del pubblico messicano". In Messico la Juventus avrebbe dovuto affrontare Monterrey e Tigres, il 18 e 19 luglio prossimi a Monterrey.

20:20Crollo palazzina: una decina gli avvisi di garanzia

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 11 LUG - Sono una decina le persone iscritte a vario titolo nel registro degli indagati dalla Procura di Torre Annunziata (Napoli) nell'inchiesta sul crollo della palazzina di via Rampa Nunziante nel quale venerdì scorso hanno perso la vita otto persone. Il fascicolo, aperto subito dopo il cedimento strutturale a carico di ignoti, è per crollo colposo e omicidio plurimo colposo. A essere raggiunti dall'informazione di garanzia sono in particolare tutti i proprietari degli immobili non crollati.

20:19Bosnia: anniversario strage Srebrenica

(ANSAmed) - SARAJEVO, 11 LUG - Nel 22/mo anniversario del massacro di Serebrenica, migliaia di persone si sono radunati da stamane nel cimitero-memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per rendere omaggio alle 8.372 vittime del genocidio compiuto nel 1995 dai serbo-bosniaci di Ratko Mladic, e per partecipare ai funerali di altre 71 vittime identificate nell'ultimo anno. A Potocari sono giunti anche 5.000 partecipanti alla Marcia della pace. Delle 71 vittime seppellite quest'anno accanto alle 6.504 tombe esistenti, vi sono anche sette minorenni: il più giovane è Damir Suljic ucciso a soli 15 anni, mentre il più anziano è Alija Salihovic di 72 anni. Le 6.662 vittime del genocidio finora identificate col metodo del Dna, delle quali 233 per volere delle famiglie non sono sepolte a Potocari, sono state trovate in 81 fosse comuni. Si cercano ancora i resti di 1.100 vittime del genocidio ufficialmente considerate 'disperse'.

20:17Venezia: rischio crollo centrale Ponte dei Bareteri, chiuso

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - Il centrale Ponte dei Bareteri di Venezia, che si attraversa andando da San Marco a Rialto e viceversa lungo le frequentatissime Mercerie, è stato completamente chiuso al traffico perché a rischio crollo. L'allarme e la successiva chiusura per motivi di sicurezza è scattato oggi - come riferiscono i vigili del fuoco - quando è stato notato il cedimento strutturale di uno dei 'conci' che costituiscono l'arcata inferiore del manufatto. Il ponte è tra quelli 'vitali' per la circolazione di cittadini e turisti in città e si trova in una delle calli dello shopping veneziano. Inoltre il canale che scavalca è uno degli itinerari turistici per i tour in gondola. Ora per attraversare le isole tra San Marco e Rialto saranno realizzati dei percorsi alternativi ma che necessariamente porteranno per calli strette e che giocoforza creeranno gravi disagi per la circolazione pedonale.

20:12Maltempo: tromba d’aria nel Parmense, edifici scoperchiati

(ANSA) - PARMA, 11 LUG - Una violenta tromba d'aria ha colpito nel pomeriggio la Bassa Parmense. Scoperchiati con gravi danni i tetti di diverse abitazioni ma anche di aziende agricole e capannoni industriali. Il paese più colpito è Castell'Aicardi di San Secondo, dove si registrano anche due feriti e un uomo colpito da malore. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno avviato verifiche sulle case lesionate, ma anche sui danni a colture e vegetazione. Nella vicina Busseto è stato invece colpito il capannone dove ogni anno vengono allestiti i carri allegorici del tradizionale Carnevale, mentre a Torrile, Sissa e Paroletta di Fontanellato la tromba d'aria è stata meno violenta, ma ha causato comunque altri danni.(ANSA).