Ultima ora

22:30Calcio: Douglas Costa è a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - L'attaccante brasiliano Douglas Costa, neo acquisto della Juventus - l'ufficialità è attesa domani, dopo le visite mediche - è sbarcato poco dopo le 21.30 all'aeroporto di Caselle. Ha raggiunto Torino da Monaco di Baviera su un volo privato, accompagnato dall'agente Giovanni Branchini e dalla delegazione della Juventus guidata dal direttore generale e a.d. Beppe Marotta, artefice oggi dell'intesa con il club tedesco. Douglas Costa è stato accolto e salutato da qualche decina di tifosi bianconeri. Per averlo, la Juventus pagherà 6 milioni di euro per il prestito oneroso e 40 per il riscatto del giocatore che dovrebbe firmare un contratto quadriennale a 6 milioni a stagione.

21:52Calcio: Milan comincia bene, poker al Lugano

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Inizia con un successo la stagione del Milan. Nella prima amichevole di questa estate, la squadra di Montella ha battuto 4-0 i padroni di casa del Lugano, terzi nell'ultimo campionato svizzero, grazie anche ai gol di due giovani provenienti dalla Primavera rossonera: dopo 2' ha sbloccato la partita l'attaccante classe '98 Cutrone, al 18' della ripresa ha raddoppiato il centrocampista classe '97 Crociata, poi a 7' dalla fine ha segnato Sosa e poco prima del fischio finale Gomez ha completato il poker. Sotto gli occhi dell'ad Fassone e del ds Mirabelli, accorsi in Svizzera dopo il rinnovo del contratto di Donnarumma, hanno giocato tutti i cinque rinforzi rossoneri già disponibili, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Kessie, Borini e Calhanoglu. Nel secondo tempo Montella ha dato spazio a diversi giocatori che potrebbero lasciare il Milan nelle prossime settimane, fra cui De Sciglio, Bacca e Niang.

21:52Vertice Balcani: Alfano, accordo progetti da 200 mln euro

(ANSA) - TRIESTE, 11 LUG - Un "parco progetti" di 200 milioni di euro verrà firmato nell'ambito del vertice di Trieste dei Balcani occidentali. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, nella conferenza stampa alla vigilia del quarto summit dei Paesi dell'Iniziativa di Berlino. "E' una cifra superiore alle sessioni precedenti - ha aggiunto Alfano - per trasporti ed energia, e permetterà ai Balcani di collocarsi meglio sulle grandi reti infrastrutturali europee. Firmeremo l'intesa per la Comunità dei trasporti, estendendo gli standard europei sulla connettività, nello sforzo di intensificazione degli strumenti finanziari a sostegno delle Pmi, e inaugureremo qui la segreteria delle Camere di commercio dei Balcani occidentali".

21:29Migranti: Frontex chiede a Stati Ue di rafforzare Triton

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il direttore di Frontex Fabrice Leggeri ha chiesto agli Stati europei di mantenere gli impegni di rafforzare l'operazione Triton. Così l'Agenzia al termine dell'incontro chiesto a Varsavia dall'Italia sull'operazione marittima nel Mediterraneo. La delegazione italiana ha chiesto che in caso di massiccio afflusso di migranti, sia possibile farli sbarcare nei porti di altri Stati membri. A questo fine, sarà costituito un gruppo di lavoro per stabilire cosà deve essere rivisto nella missione Triton alla luce delle decisioni già raggiunte a livello politico. Inoltre, Frontex ed alcuni Stati Ue sono disponibili ad aiutare a sviluppare il codice di condotta per le navi delle ong che l'Italia sta mettendo a punto. Secondo il Viminale, l'incontro a Varsavia ha rappresentato "un altro passo avanti". Dalla riunione, rilevano fonti del ministero, si va verso la rinegoziazione dell'operazione Triton, "così come avevamo auspicato".

21:26Vessati uccisero ‘caporale’, quattro condannati per omicidio

(ANSA) - PIACENZA, 11 LUG - Dieci anni e otto mesi di reclusione a testa. Si è concluso così oggi in tribunale a Piacenza il processo nei confronti dei quattro indiani che l'anno scorso uccisero un connazionale "caporale" che li vessava in un'azienda agricola della provincia piacentina dove lavoravano. Il cadavere dello straniero era stato trovato chiuso in un sacco nero sul greto del fiume Trebbia, e le indagini dei carabinieri avevano permesso in breve di risalire ai quattro colleghi di stalla. I quali si erano poi difesi affermando che si trattava di una vicenda di caporalato: l'indiano gli tratteneva i soldi dello stipendio e li minacciava addirittura di stuprare e uccidere le loro mogli. I quattro, attualmente ancora detenuti in carcere a Piacenza, erano tutti imputati per omicidio volontario in concorso. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto una pena di 12 anni, chiedendo anche di concedere alcune attenuanti che poi sono state riconosciute dal giudice nella sentenza di oggi.

21:26Calcio: accordo Bayern-Juve, arriva Douglas Costa

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Accordo fatto per Douglas Costa alla Juventus. L'intesa con il Bayern Monaco è stata raggiunta oggi nella città tedesca - si apprende a Torino - da Karl Heinz Rummenigge e Beppe Marotta. Il 26 enne brasiliano è atteso in serata all'aeroporto di Caselle. Domani mattina sono in programma le visite mediche al JMedical poi sarà il momento della firma del contratto e dell'annuncio ufficiale.

21:01Usa: roghi in California, decine di case distrutte

(ANSA) - OROVILLE (CALIFORNIA), 11 LUG - Nel nord della California è ancora emergenza incendi. Le autorità del Golden State hanno reso noto che a Oroville, nel nord dello Stato, i roghi hanno distrutto almeno 36 abitazioni e 37 altri edifici. A fornire il bilancio sono stati i vigili del fuoco che stanno lavorando per contenere i roghi nella Sierra Nevada. Il dipartimento della forestale e per la protezione dagli incendi della California ha precisato che almeno 4mila persone sono sotto ordine di evacuazione nelle colline della Sierra Nevada, a circa 97 km a nord di Sacramento. Alcune persone però sono già rientrare a casa. Le fiamme hanno bruciato un'area pari a 23 km quadrati e causato il ferimento di 4 pompieri, ma le fiamme sono in parte contenute.