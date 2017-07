Ultima ora

23:42Donna incinta e figlia undicenne uccise a Parma

(ANSA) - PARMA, 1 LUG - Una donna incinta e la figlia di 11 anni sono state trovate senza vita verso le 21 nel loro appartamento, in periferia di Parma. Sono state uccise con molte coltellate. Si cerca un altro figlio della donna, sospettato del duplice omicidio. A scoprire i cadaveri è stato un altro figlio della donna. Sul luogo, è presente il Pm di turno Paola Dal Monte, la polizia scientifica e diverse pattuglie della squadra mobile di Parma. I corpi delle due vittime sarebbero stati rinvenuti in sala da pranzo. I soccorritori si sarebbero trovati di fronte una scena raccapricciante, con macchie di sangue ovunque tanto che già nel corridoio e nell'ingresso è stato quasi impossibile accedere alle altre stanze. Le ricerche del terzo figlio sono in corso in tutta la città. Il padre in questo momento è in Inghilterra per ragioni di lavoro. La famiglia è di origine Ghanese.

23:37India: 24 morti per il maltempo

(ANSA) - NEW DELHI, 11 LUG - Un'ondata di maltempo che ha colpito l'India nord-orientale ha causato nelle ultime ore la morte di almeno 24 persone in tre Stati: Arunachal Pradesh, Assam e Nagaland. Lo riferisce il quotidiano Hindustan Times. Il più alto numero di vittime, precisa il giornale nella sua pagina online, è stato registrato in Arunachal Pradesh dove una valanga si è abbattuta sul villaggio di Laptap nel distretto di Papum Pare, seppellendo almeno 14 persone. Per il resto, sei persone sono morte affogate o folgorate da scariche elettriche in Assam, mentre altre quattro, appartenenti alla stessa famiglia, sono decedute nel cedimento di un ponte in Nagaland. Intanto l'Authority per la gestione dei disastri dell'Assam ha precisato che con le sei vittime odierne, il bilancio dei morti da aprile ha raggiunto quota 40. Infine la polizia del Nagaland ha confermato che quattro persone, fra cui due donne, sono morte quando un ponte è crollato, mentre altre cinque sono rimaste ferite.

22:43Calcio: Montella, ora sosteniamo Donnarumma

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - "Gigio è un nostro figlio, adesso avrà bisogno di sostegno e lui dovrà essere più tranquillo e più forte. Ora è un calciatore a tutti gli effetti, anzi un campione a tutti gli effetti. Sono contento, credo che per lui sia la scelta giusta": così Vincenzo Montella plaude al rinnovo di contratto fra Gianluigi Donnarumma e il Milan, una buona notizia che l'allenatore rossonero ha ricevuto a Lugano, dove era impegnato per la prima amichevole stagionale. "L'ho saputo adesso e ho chiesto se fosse vero - ha scherzato l'allenatore rossonero dopo il 4-0 rifilato agli svizzeri -. E' stata una lunga telenovela ma era importante arrivare al risultato finale. Negli ultimi giorni la situazione era abbastanza delineata. La prima cosa che dirò a Donnarumma? Non so, forse gli chiederò perché non ha fatto l'esame di maturità".

22:30Calcio: Douglas Costa è a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - L'attaccante brasiliano Douglas Costa, neo acquisto della Juventus - l'ufficialità è attesa domani, dopo le visite mediche - è sbarcato poco dopo le 21.30 all'aeroporto di Caselle. Ha raggiunto Torino da Monaco di Baviera su un volo privato, accompagnato dall'agente Giovanni Branchini e dalla delegazione della Juventus guidata dal direttore generale e a.d. Beppe Marotta, artefice oggi dell'intesa con il club tedesco. Douglas Costa è stato accolto e salutato da qualche decina di tifosi bianconeri. Per averlo, la Juventus pagherà 6 milioni di euro per il prestito oneroso e 40 per il riscatto del giocatore che dovrebbe firmare un contratto quadriennale a 6 milioni a stagione.

21:52Calcio: Milan comincia bene, poker al Lugano

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Inizia con un successo la stagione del Milan. Nella prima amichevole di questa estate, la squadra di Montella ha battuto 4-0 i padroni di casa del Lugano, terzi nell'ultimo campionato svizzero, grazie anche ai gol di due giovani provenienti dalla Primavera rossonera: dopo 2' ha sbloccato la partita l'attaccante classe '98 Cutrone, al 18' della ripresa ha raddoppiato il centrocampista classe '97 Crociata, poi a 7' dalla fine ha segnato Sosa e poco prima del fischio finale Gomez ha completato il poker. Sotto gli occhi dell'ad Fassone e del ds Mirabelli, accorsi in Svizzera dopo il rinnovo del contratto di Donnarumma, hanno giocato tutti i cinque rinforzi rossoneri già disponibili, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Kessie, Borini e Calhanoglu. Nel secondo tempo Montella ha dato spazio a diversi giocatori che potrebbero lasciare il Milan nelle prossime settimane, fra cui De Sciglio, Bacca e Niang.

21:52Vertice Balcani: Alfano, accordo progetti da 200 mln euro

(ANSA) - TRIESTE, 11 LUG - Un "parco progetti" di 200 milioni di euro verrà firmato nell'ambito del vertice di Trieste dei Balcani occidentali. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, nella conferenza stampa alla vigilia del quarto summit dei Paesi dell'Iniziativa di Berlino. "E' una cifra superiore alle sessioni precedenti - ha aggiunto Alfano - per trasporti ed energia, e permetterà ai Balcani di collocarsi meglio sulle grandi reti infrastrutturali europee. Firmeremo l'intesa per la Comunità dei trasporti, estendendo gli standard europei sulla connettività, nello sforzo di intensificazione degli strumenti finanziari a sostegno delle Pmi, e inaugureremo qui la segreteria delle Camere di commercio dei Balcani occidentali".

21:29Migranti: Frontex chiede a Stati Ue di rafforzare Triton

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il direttore di Frontex Fabrice Leggeri ha chiesto agli Stati europei di mantenere gli impegni di rafforzare l'operazione Triton. Così l'Agenzia al termine dell'incontro chiesto a Varsavia dall'Italia sull'operazione marittima nel Mediterraneo. La delegazione italiana ha chiesto che in caso di massiccio afflusso di migranti, sia possibile farli sbarcare nei porti di altri Stati membri. A questo fine, sarà costituito un gruppo di lavoro per stabilire cosà deve essere rivisto nella missione Triton alla luce delle decisioni già raggiunte a livello politico. Inoltre, Frontex ed alcuni Stati Ue sono disponibili ad aiutare a sviluppare il codice di condotta per le navi delle ong che l'Italia sta mettendo a punto. Secondo il Viminale, l'incontro a Varsavia ha rappresentato "un altro passo avanti". Dalla riunione, rilevano fonti del ministero, si va verso la rinegoziazione dell'operazione Triton, "così come avevamo auspicato".