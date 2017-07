Ultima ora

10:38Uccise vigile, ragazzo ottiene affidamento in prova

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, dopo 5 anni e mezzo di carcere minorile, Remi Nikolic, il giovane nomade che nel gennaio 2012, quando non aveva ancora 18 anni, a bordo di un suv travolse e uccise l'agente di polizia locale Niccolò Savarino, a Milano, e venne arrestato in Ungheria. Lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni di Milano accogliendo l'istanza dell'avvocato David Russo. Nikolic, che ha 23 anni, è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario a 9 anni e 8 mesi.

10:28Migranti: Frontex, su Italia pressione straordinaria

(ANSA) - BRUXELLES, 12 LUG - "Ieri c'è stato un incontro a Varsavia per vedere come il piano operativo può essere migliorato e potenziato, per vedere come possa essere migliorata la solidarietà per sostenere l'Italia, perché possa affrontare questa straordinaria pressione". Lo ha detto il direttore dell'agenzia Frontex Fabrice Leggeri in audizione al Parlamento europeo.

10:27Assolda sicario per uccidere compagno,4 arresti nel Catanese

(ANSA) - CATANIA, 12 LUG - Avrebbe assoldato un sicario per uccidere con un'iniezione letale il 10 dicembre del 2002 il compagno, l'imprenditore catanese Santo Giuffrida, di 60 anni, che finora si credeva morto per un infarto. Con questa accusa è stata arrestata a Misterbianco una donna di 43 anni, Barbara Bregamo insieme ad altre tre persone. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Catania, è stata eseguita dai carabinieri. A far luce sul'omicidio sono state le dichiarazioni del neo-collaboratore di giustizia Luciano Cavallaro.

10:22Camorra: operazione Gdf Bologna e Napoli,arrestato direttore

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - C'è anche un direttore di banca bolognese fra le persone arrestate dalla Guardia di Finanza in una vasta operazione contro un gruppo criminale legato a diversi clan camorristici, con 16 misure di custodia cautelare in corso di esecuzione. Contemporaneamente le Fiamme Gialle stanno eseguendo il sequestro preventivo di un ingente patrimonio, del valore complessivo di 700 milioni di euro. L'operazione è condotta dal nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna, con l'ausilio dello Scico di Roma e del Comando Provinciale di Napoli. La base delle attività illecite, principalmente investimenti immobiliari e truffe alle assicurazioni, era in Campania, ma l'organizzazione avrebbe operato anche in Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Umbria, Sardegna e Lombardia. (ANSA).

09:09Trump jr, papà non seppe di incontro con legale russo

(ANSA) - WASHINGTON, 12 LUG - In un'intervista a Fox News Donald Trump jr sostiene che non disse nulla al padre dell'incontro con l'avvocatessa russa che gli aveva promesso materiale compromettente su Hillary Clinton. Tesi gia' sostenuta dai legali del presidente. Il figlio maggiore del tycoon ammette inoltre che ''avrebbe fatto le cose diversamente'' in relazione a quell'incontro.

08:00Turchia: Erdogan, ‘l’Ue ci fa perdere tempo’

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Una volta, nel mio primo mandato come primo ministro, la Turchia veniva descritta come un Paese che ha compiuto una rivoluzione silenziosa durante i summit dei leader dell'Unione europea. Ma adesso la stessa Ue non solo non ci invita più ai summit dei leader, ci fa anche perdere tempo". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla Bbc. Per Ankara, ha aggiunto, sarà "confortante" se "l'Ue dirà senza mezzi termini 'Noi non possiamo accettare la Turchia nella Ue'... Allora noi cominceremo il nostro piano B e C".

06:49Venezuela, ucciso un manifestante 17enne a Bolivar

(ANSA) - CARACAS, 12 LUG - Un 17enne venezuelano è morto ieri durante una manifestazione contro il governo di Nicolas Maduro nello stato di Bolivar, a sud di Caracas. Si tratta della 94/ma vittima dall'inizio della protesta antigovernativa, nell'aprile scorso. Secondo quanto ha informato la Procura generale sul suo sito web, Argenis Herrera, studente di infermeria a Ciudad Bolivar, capitale dell'omonimo stato, è stato travolto da un camion mentre partecipava in una protesta di piazza vicino alla sede della Universidad de Oriente, l'istituto che frequentava.