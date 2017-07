Ultima ora

12:40Calcio: Atalanta, Gomez rinnova fino al 2022

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Alejandro Gomez rimarrà all'Atalanta fino al 30 giugno del 2022 con ingaggio pressoché raddoppiato a 2 milioni di euro a stagione. Dopo le indiscrezioni, l'ingresso a favore di telecamere e fotografi e la firma negli uffici milanesi del Gruppo Percassi, sul profilo twitter dell'Atalanta è arrivata l'ufficialità del rinnovo del contratto del capitano nerazzurro: "Il Papu ancora con noi", si legge scritto tutto in maiuscolo e con tre punti esclamativi. Il "Papu", già immortalato davanti alle tre nuove maglie del club, è a Bergamo dall'estate del 2014 con un contratto triennale e aveva già prolungato fino al 2020 il 4 febbraio dell'anno scorso. Venerdì si aggregherà al ritiro in Valle Seriana.

12:29Calcio: Ajax, Nouri presto fuori dal coma

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il giocatore dell'Ajax Abdelhak Nouri, in progressivo miglioramento dopo il collasso in campo di sabato scorso per un problema cardiaco, sarà svegliato entro oggi dal coma artificiale in cui era stato indotto presso l'ospedale di Innsbruck, in Austria. Lo riferisce il club dei Lancieri sul proprio sito internet. Il ventenne centrocampista, olandese di origini marocchine, era svenuto al 72' dell'amichevole con il Werder Brema, sabato pomeriggio, e all'indomani, una volta ricoverato in ospedale, era stato dichiarato fuori pericolo. Era stato quindi mantenuto in coma artificiale per meglio effettuare esami e trattamenti sanitari necessari. Dai test era emerso che il cuore funzionava normalmente, così come a livello cerebrale non erano state registrate anomalie.

12:20Ue: Renzi, proposta deficit al 2,9% è unica via per crescita

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "La proposta del deficit al 2,9 è una proposta politica che l'intero arco costituzionale italiano dovrà discutere, è una proposta significativa, è l'unico modo per rafforzare la crescita e aumentare i posti di lavoro". Così Matteo Renzi presentando al Maxxi il libro "Avanti", in uscita oggi per Feltrinelli.

12:17Balcani: Alfano, integrazione economica allontana le guerre

(ANSA) - TRIESTE, 12 LUG - "Dove passano le merci non passano i soldati, dove vi è integrazione economica non ci sono guerre", è dunque "nel nostro interesse integrare la regione nell'Unione Europea". Così il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, all'apertura del forum commerciale del summit dei Balcani Occidentali a Trieste. "Abbiamo chiesto che questo vertice non fosse il vertice dei desideri - ha sottolineato Alfano - dei vorrei ma non posso", bensì "il vertice dei risultati concreti, per abbinare una prospettiva tangibile per i Balcani a un'agenda economica altrettanto concreta".

12:16Migranti: Renzi, colpa di Dublino, noi provammo a cambiare

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Voglio precisare una cosa perché continuo a leggere scritte cose inesatte: il regolamento di Dublino nel 2003, governo Berlusconi, impone l'accoglienza nel primo paese in cui il migrante arriva, nel 2015 l'Italia conferma questo principio perché non può cambiarlo, noi proponemmo di cambiarlo ma ci dissero di no". Così Matteo Renzi, presentando "Avanti", torna a sostenere la responsabilità dell'accordo di Dublino e non di Triton sugli sbarchi in Italia.

12:15Migranti:Parlamento Gb,con operazione Sophia più morti

(ANSA) - LONDRA, 12 LUG - Sono fallimentari i risultati dell'Operation Sophia, lanciata dall'Ue e dalla Royal Navy per contrastare il traffico di persone nel Mediterraneo, secondo un rapporto del Parlamento di Westminster. Le morti in mare dei migranti sono aumentate, arrivando l'anno scorso a 4581, il 42% in più rispetto al 2015. "Non ha in alcun modo significativo ridotto il flusso di migranti" o "interrotto il network dei trafficanti", si legge nel documento dei Lord.

12:12Usa: sfiorata tragedia in aeroporto San Francisco

(ANSA) - SAN FRANCISCO, 12 LUG - Tragedia sfiorata venerdì scorso all'aeroporto Internazionale di San Francisco, dove un aereo della Air Canada con 140 passeggeri a bordo ha rischiato di atterrare sulla pista di rullaggio occupata da quattro aerei in attesa di decollare: solo la manovra all'ultimo minuto del pilota del jet canadese ha evitato la strage. L'autorità federale per l'aviazione (la Federal Aviation Administration) ha aperto un'inchiesta.