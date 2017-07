Ultima ora

14:29Calcio: Cairo, Baselli rinnova e resta al Torino

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "Daniele Baselli resterà nel Torino". Lo ha annunciato il presidente del club granata, Urbano Cairo, a margine della presentazione dei palinsesti de La7. "Rimarrà - ha detto Cairo -. Ho un appuntamento con lui fra mezz'ora per il rinnovo del contratto".

14:25Calcio: Cairo, non mi risulta offerta Chelsea per Belotti

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "Qualora arrivassero offerte da 100 milioni dall'estero, non potrei dire nulla. Se lui li accettasse, io non potrei che accettare. Vediamo". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sull'attaccante Andrea Bellotti. Cairo ha smentito un'offerta dal Chelsea di 100 milioni, ovvero quanto prevede la clausola rescissoria del contratto del giocatore, che scadrà nel 2021. "Non mi risulta - ha spiegato, a margine della presentazione dei palinsesti de La7 - però siamo qua". "Nelle interviste che mi hanno fatto dopo il battesimo di lunedì - ha proseguito - ho detto che incontrerò Belotti per avere anche dalla sua viva voce un'opinione relativamente al fatto se è contento di rimanere al Toro. Lui è un nostro giocatore". L'incontro ci sarà in ritiro, a Bormio. "Comunque non è che devo parlare solo io. C'è un ds bravissimo, c'è il nostro allenatore, poi io parlerò - ha concluso - appena avrò modo di raggiungere Bormio".

14:16Chiesa: Tremolada, ansioso inserirmi in nobile tradizione

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "E' una decisione che sorprende e fa tremare i polsi, ma abbiamo fiducia. Sono molto ansioso di inserirmi in una tradizione nobile come quella della chiesa bresciana". Lo ha detto monsignor Pierantonio Tremolada appena nominato vescovo di Brescia da Papa Francesco. "Come chiesa dobbiamo continuare a dare serenità in una realtà ricca ma complessa e piena di sfide - ha aggiunto -. Ho molta ammirazione per Paolo VI, voglio cercare di capirlo ancora di più con l'aiuto della comunità in cui mi appresto a recarmi. Vi chiedo una preghiera, che il Signore benedica il nostro cammino".

14:11Ddl antifascismo: Renzi, Corsaro si dimetta

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Chi insulta @emanuelefiano per la sua religione, insulta ciascuno di noi. Corsaro si dimetta, se sa cos'è la dignità #iostoconlele". Così Matteo Renzi su twitter.

14:08Calcio: Fassone, comprensibili i dubbi di Donnarumma

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Alla fine di un "percorso tormentato", l'ad del Milan Marco Fassone è felice di aver concluso il rinnovo di Gianluigi Donnarumma e l'ingaggio del fratello Antonio, pronti entrambi a partire venerdì per la tournée rossonera in Cina. "Credo sia importante - ha osservato Fassone - che tutti comprendano le difficoltà e cosa sia passato nella testa di un ragazzo di 18 anni davanti a opportunità, prospettive, riflessioni. Dal mio punto di vista, è normale che Gigio abbia avuto dubbi e tentennamenti e sono felice che alla fine abbia scelto il Milan, che è la sua famiglia, la sua casa. Anche le piccole cattiverie venute fuori saranno dimenticate alla sua prima prodezza. Sono molto contento che Donnarumma abbia scelto di dar fiducia a una società nuova, a dei dirigenti che ha conosciuto un paio di mesi fa e che abbia valutato positivamente gli sforzi che stiamo facendo per far tornare grande il Milan il prima possibile, al di là delle lunghe chiacchierate e dei messaggini che ci siamo scambiati in questi due mesi".

14:06Fiano a Corsaro, sei fascista ed antisemita

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Si io sono circonciso ed ebreo. Orgogliosamente. Massimo Corsaro invece esprime oggi il peggio dell'antisemitismo di stampo fascista con questo post. Mi dispiace per mio padre e per tutti quelli che per via della circoncisione sono stati torturati, massacrati o uccisi. Mi dispiace che la mia battaglia culturale non sia stata abbastanza forte contro tutti questi. Non mi farete tacere". Così Emanuele Fiano, parlamentare del Partito Democratico, in un post su Facebook in risposta a Massimo Corsaro.

14:04Calcio: Mirabelli, rinnovo Donnarumma rimarrà nella storia

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "Abbiamo fatto una cosa che rimarrà nella storia. Siamo stati con la schiena dritta verso tutti. Lo volevano fortemente, ma alle condizioni nostre". Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, sottolinea la portata del rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, che resterà al Milan altri quattro anni, con il fratello Antonio pronto a fargli da riserva. "Dal primo giorno cosa ci hai detto?", ha domandato Mirabelli a Gianluigi Donnarumma, durante la diretta su Facebook con cui è stato celebrato l'accordo. "Che volevo rimanere al Milan", la risposta immediata del portiere. "Dal primo giorno ci siamo messi in testa di fare questo rinnovo e dal primo giorno ho avuto l'idea", di ingaggiare anche Antonio Donnarumma, ha spiegato il ds rossonero, chiarendo che, "al primo posto, c'è una valutazione tecnica. Antonio può fare il 12/o al Milan. Non è un pacco postale come qualcuno ha pensato. Antonio - ha continuato Mirabelli - è stato bravissimo a far sì che arrivasse questo giorno, ha avuto un ruolo importante".