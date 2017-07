Ultima ora

16:17Pallavolo: De Gennaro, sarà necessaria più costanza

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Il nostro è un gruppo giovane che si sta mettendo in gioco. C'è ancora tanto da migliorare, ma ho delle sensazioni positive sul fatto che potremo toglierci delle soddisfazioni. Adesso l'unica cosa che conta è mettersi sotto a lavorare". Lo ha detto Monica De Gennaro, libero della Nazionale italiana di pallavolo femminile, in vista del secondo weekend di World Grand Prix. In classifica generale, le azzurre del ct Davide Mazzanti sono none su 12 (una vittoria e 2 punti), ma con 6 gare da disputare, hanno ancora la possibilità di ottenere un posto alla Final Six. "Da questa tappa - ha aggiunto De Gennaro - mi aspetto un ulteriore miglioramento. Riaffronteremo sia la Cina, sia gli Stati Uniti e stavolta dovremo essere più costanti e spingere al massimo su ogni palla. La Turchia, invece, si presenta con una squadra nuova che dobbiamo ancora conoscere bene". Primo ostacolo, dopodomani nella Pool E1 a Macao, saranno dunque le campionesse olimpiche cinesi, che venerdì scorso a Kunshan si sono imposte per 3-1.

15:58Calcio: Atletico Madrid prende Vitolo,passerà per Las Palmas

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - La vicenda legata al trasferimento di Victor Perez Machin Vitolo, la cui cessione all'Atletico Madrid da tempo veniva data per scontata ma, fino a ieri, il giocatore sembrava a un passo da un clamoroso rinnovo con il Siviglia, è giunta ai titoli di coda. Sull'account Twitter del club 'colchonero', infatti, appare la comunicazione che il nazionale spagnolo, per i prossimi cinque anni, sarà di proprietà dell'Atletico Madrid, con il quale ha firmato un contratto fino al 2022. In realtà, però, il giocatore verrà 'parcheggiato' fino a gennaio nel Las Palmas, perchè il mercato del secondo club di Madrid è stato bloccato dalla Fifa. Solo il primo gennaio 2018, dunque, Vitolo potrà giocare agli ordini di Simeone. Per avere il suo cartellino, l'Atletico Madrid ha pagato al Siviglia una clausola rescissoria di 36 milioni. Fino a ieri il suo rinnovo con il club andaluso era scontato. Vitolo ha segnato il gol del vantaggio della Spagna sull'Italia, nella sfida di qualificazione mondiale disputato a Torino l'anno scorso.

15:56Mose: giudici presentano ‘conto’ a Mazzacurati, 21,7 mln

(ANSA) - VENEZIA, 12 LUG - La Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto ha emesso un decreto di sequestro conservativo per 21,7 milioni di euro nei confronti dell'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati, per i danni erariali connessi agli episodi di corruzione individuati nell'inchiesta sul Mose. Un altro sequestro conservativo per 450 mila euro ha interessato l'ex dirigente della Regione Veneto, Giovanni Artico, che era stato assolto nel procedimento penale. Se il contradditorio, previsto per il 22 novembre prossino, darà ragione alla Procura contabile si passerà allora al pignoramento. Il danno erariale complessivo per tangenti accertato dalla Corte dei Conti è di 37,6 milioni di euro, a carico di otto soggetti, quattro dei quali già condannati in primo grado dalla magistratura contabile.

15:50Banche: udienza Carife il 20/9, 679 persone offese

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - E' stata notificata alle parti, 12 imputati e 679 persone offese, la fissazione per il 20 settembre dell'udienza preliminare sul crac della vecchia Cassa di Risparmio di Ferrara: l'udienza, visto il gran numero di persone coinvolte, si terrà non in tribunale, ma nel centro di promozione sociale 'Il Quadrifoglio' di Pontelagoscuro, davanti al giudice Piera Tassoni. Al centro dell'inchiesta della Procura di Ferrara c'è l'aumento di capitale del 2011 e tra i reati contestati a vario titolo agli ex vertici della banca c'è il falso in prospetto informativo, l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, la bancarotta fraudolenta e la formazione fittizia del capitale. Tra chi sta prendendo in carico diversi risparmiatori in possesso dei titoli Carife e danneggiati dalla vicenda c'è Federconsumatori Bologna che, con gli avvocati Salvatore Tesoriero e Federico Fischer, sta valutando le iniziative a tutela e la costituzione di parte civile.(ANSA).

15:48Comuni: Genova, iniziato primo Consiglio era Bucci

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - E' iniziato oggi pomeriggio a Palazzo Tursi il primo Consiglio comunale di Genova dell'era del nuovo sindaco Marco Bucci, il primo con il centrodestra maggioranza di governo della città. L'assemblea è presieduta per questioni di rito dalla consigliera più 'anziana' per presenze in aula Cristina Lodi (Pd). L'arrivo di Bucci nell'assemblea è stato accolto da un lungo applauso del pubblico presente sugli spalti della sala rossa. Previsto il suo giuramento sulla Costituzione, la presentazione della sua Giunta, l'elezione del nuovo presidente e vicepresidente dell'assemblea. I lavori sono stati aperti dal segretario generale del Comune di Genova Luca Uguccioni per la convalida degli eletti. (ANSA).

15:42Calcio: Bologna a Castelrotto per la seconda fase del ritiro

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Con la partenza in treno per Bolzano, è cominciata ufficialmente la seconda fase del ritiro del Bologna dopo i giorni in Sardegna. Raggiunto il capoluogo altoatesino, la squadra si sposterà a Castelrotto, dove affronterà subito una leggera seduta di lavoro. Ventinove i convocati da parte del tecnico Roberto Donadoni, compreso l'uruguaiano Cesar Falletti, il cui acquisto deve essere ancora ufficializzato, mentre il suo connazionale Felipe Avenatti raggiungerà i compagni dopo la conclusione delle visite mediche che è stato costretto a interrompere per un lieve problema alle vie respiratorie. Tra i portieri, oltre a Da Costa, Mirante e Ravaglia, c'è Antonio Santurro, appena ingaggiato dopo una stagione al Siracusa in Lega Pro. Nel weekend sono in programma le prime uscite, al centro sportivo Laranz: l'avversario di sabato sarà la rappresentativa dello Scillar, mentre domenica i rossoblù affronteranno la Virtus San Marino.

15:38Nemtsov: pm chiede ergastolo per presunto killer

(ANSA) - MOSCA, 12 LUG - La pubblica accusa ha chiesto il carcere a vita per Zaur Dadayev, presunto assassino dell'oppositore russo Boris Nemtsov: freddato a colpi di pistola alla fine di febbraio 2015 mentre attraversava un ponte a due passi dal Cremlino. La pm Maria Semenenko ha chiesto inoltre al tribunale militare di Mosca, dove si svolge il processo, di revocare a Dadayev il grado di tenente della polizia cecena. Per gli altri quattro imputati, la pubblica accusa ha chiesto pene dai 17 ai 23 anni di reclusione.