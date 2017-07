Ultima ora

18:05Sarraj chiede uso aviazione militare libici contro scafisti

(ANSA) - IL CAIRO, 12 LUG - Il governo di unità nazionale della Libia insediato a Tripoli del premier Fayez Al Sarraj ha chiesto alle forze armate libiche di "usare l'aviazione" contro "l'emigrazione illegale". E' quanto emerge da una comunicazione dell' "Ufficio del Comando supremo dell'esercito libico al Capo di Stato maggiore delle forze aeree". Nel breve testo che l'ANSA è in grado di citare, si afferma che "siete pregati di prendere immediatamente e urgentemente le vostre misure di partecipazione alla lotta contro l'emigrazione illegale e il traffico di carburanti e suoi derivati attraverso l'uso dell'Aviazione e servendovi della forza in caso di necessità per impedire, in collaborazione con il Comando delle forze marittime, questo crimine". Sarraj, oltre che premier, è anche Comandante in capo delle milizie che costituiscono un "esercito libico" contrapposto a quello che comanda il generale Khalifa Haftar.

17:57Appalti truccati:assessore Puglia indagato rimette deleghe

(ANSA) - BARI, 12 LUG - L'assessore ai Lavori Pubblici della Regione Puglia, Gianni Giannini, indagato nell'ambito di una inchiesta su presunte tangenti in cambio di appalti, ha rimesso le deleghe al governatore pugliese Michele Emiliano che al momento ha deciso di trattenerle per sé. Lo comunica una nota della Regione in cui si precisa che la "decisione è motivata esclusivamente dall'intento di tutelare l'amministrazione regionale e di consentire una serena prosecuzione delle indagini". Nella nota, Emiliano ringrazia "Gianni Giannini per la sensibilità dimostrata, qualità lo contraddistingue da sempre". "Conosco bene la sua competenza e la sua onestà - conclude il governatore - e per questo sono fiducioso che egli saprà dimostrare la sua totale estraneità alle accuse contestate".

17:52Incendio alle isole Tremiti, 20 turisti soccorsi via mare

(ANSA) - ISOLE TREMITI (FOGGIA), 12 LUG - Stavano prendendo il sole sugli scogli in una baia dell'isola di San Domino, nell'arcipelago delle Tremiti (Foggia), quando l'area è stata circondata da un vasto incendio. I turisti, una ventina, nell'impossibilità di fuggire via terra sono stati raggiunti via mare da mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli (Campobasso) e da una squadra dei Carabinieri, presente nell'arcipelago nel periodo estivo con imbarcazione e un presidio. Intanto il rogo, divampato nella zona sud di San Domino, nei pressi della Grotta del Sale, sta distruggendo la vegetazione a macchia mediterranea e si dirige verso l'interno. Un elicottero dei Vigili Fuoco partito da Pescara è arrivato intorno alle 16 in supporto alla squadra di Protezione civile che sta operando da diverse ore. Paura tra i villeggianti e i residenti che seguono con apprensione le operazioni di spegnimento.

17:43Incendi: rogo Piacastagnaio, 570 ettari bruciati su Amiata

(ANSA) - PIANCASTAGNAIO (SIENA), 12 LUG - Tra bosco e terreni coltivati sono 570 gli ettari andati in fumo a causa dell'imponente rogo sviluppatosi domenica sul versante senese del monte Amiata, nel comune di Piancastagnaio e che aveva portato, per precauzione, anche all'evacuazione di una casa di riposo oltre a quattro poderi. La stima è stata fatta dal sindaco di Piancastagnaio, Luigi Vagaggini che spiega: "Domani cominceremo la conta dei danni con i cittadini e le aziende interessate e attiveremo con la Regione Toscana le pratiche per il riconoscimento dello stato d'emergenza". Per spegnere l'incendio, che conta ancora un ultimo focolaio, nell'area della ex discarica di Madonnella, nei giorni scorsi sono intervenuti più Canadair ed elicotteri per coadiuvare dall'alto l'azione di vigili del fuoco e volontari.(ANSA).

17:39Migranti: bozza codice ong, 11 regole da rispettare

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Undici regole per le ong impegnate nel soccorso ai migranti nel Mediterraneo. Sono contenute in una bozza del Codice di condotta che l'Italia ha messo a punto e che è ora all'attenzione degli uffici europei. Nel documento, visionato dall'ANSA, c'è il divieto di telefonare "per facilitare la partenza di barconi che trasportano migranti", l'obbligo a far salire a bordo la polizia giudiziaria e quello di avere una certificazione tecnica per poter fare salvataggio. Chi non firma il Codice potrebbe non ricevere l'autorizzazione ad accedere nei porti italiani.

17:36Calcio: Icardi, obiettivo dell’Inter è la Champions

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "Sappiamo tutti qual è l'obiettivo del club: giocare la Champions. Iniziamo a lavorare per un anno importante". Il capitano dell'Inter, Mauro Icardi, fissa gli obiettivi della squadra nerazzurra dal ritiro di Riscone di Brunico. L'attaccante argentino ha raggiunto l'Alto Adige solo lunedì e si sta allenando a parte, ma ha già un'idea chiara di che allenatore è Luciano Spalletti. "Dentro il campo - dice - non l'ho visto molto, si vede che è carico e ci ha fatto sapere subito le proprie idee. Ci ha già detto dove migliorare, tutti abbiamo capito quello che vuole fare". Anche la difesa di Ranocchia, quando il tecnico toscano si è scagliato contro un tifoso che lo criticava, è un gesto apprezzato da Icardi: "Penso che l'allenatore debba difendere la squadra e la società deve essere dalla parte dei giocatori. Questa cosa mi è piaciuta molto". Infine, il capitano nerazzurro consiglia Ivan Perisic, che piace allo United: "Sono cose di cui non si parlano nello spogliatoio, se non è contento deve andare via".

17:29Incendio attorno villaggio turistico a San Vito Lo Capo

(ANSA) - PALERMO, 12 LUG - Un incendio divampato a San Vito Lo Capo (Tp) sta lambendo il villaggio turistico Calampiso dove ci sono circa 700 villeggianti che stanno evacuando la struttura a bordo di barche. Il sindaco Matteo Rizzo ha lanciato un appello sui social per chiedere a chiunque sia in possesso di imbarcazioni in buono stato di raggiungere il porticciolo per dare un aiuto nelle operazioni di evacuazione della megastruttura che si trova a San Vito Lo Capo. "E' urgentissimo!", scrive il sindaco.