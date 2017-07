Ultima ora

19:44Calcio: Lazio, Keita protagonista nel primo test con sei gol

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Nell'attesa di capire come andrà a finire il tormentone legato al futuro di Lucas Biglia, la Lazio disputa la sua prima amichevole estiva. L'esordio stagionale per la formazione allenata da Simone Inzaghi contro la squadra di Auronzo di Cadore, località dove i biancocelesti si trovano in ritiro (e dove in serata arriverà anche il centrocampista argentino nel mirino del Milan), si conclude con un rotondo 16-0. Nel primo tempo il protagonista assoluto è Keita, altro big del mercato estivo, autore di ben sei reti, alle quali vanno ad aggiungersi i gol di Felipe Anderson, Milinkovic e Crecco. Nella ripresa poi la Lazio ne sigla altri sette con Murgia e con le doppiette di Oikonomidis, Rossi, Palombi.

19:42Calcio: Juve “Douglas Costa firma, a Bayern 6 mln prestito”

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Douglas Costa ha firmato per la Juventus. La società bianconera, dopo le visite mediche sostenute dal brasiliano, ha comunicato l'acquisizione, "a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del brasiliano", dal Bayern Monaco. Per il prestito di un anno la Juventus verserà alla società tedesca 6 milioni. Entro il 30 giugno 2018, potrà fare valere il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo per un corrispettivo di 40 milioni, pagabili in due esercizi. Inoltre, è previsto un bonus di 1 milione a favore del Bayern.

19:33Spagna: Rajoy accusa Podemos corruzione

(ANSA) - MADRID, 12 LUG - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha replicato oggi alle accuse di corruzione mosse al suo partito Pp da Podemos denunciando la "corruzione dei valori democratici" del partito 'viola', che ha accusato di avere "preso soldi" dal regime venezuelano. Rajoy ha attaccato il segretario podemita Pablo Iglesias nel Congresso dei deputati accusandolo di non denunciare le violazioni massicce dei diritti umani in un paese "amico" come il Venezuela che, ha affermato, "vi ha pagato", e di avere chiamato "golpista" il leader dell'opposizione Leopoldo Lopez da pochi giorni agli arresti domiciliari dopo tre anni in un carcere militare. "Questa è corruzione dei valori democratici, quella che voi praticate, perchè siete stati pagati e non siete liberi di difendere le vostre posizioni" ha affermato Rajoy. La stampa ha più volte evocato finanziamenti del governo venezuelano alla fondazione e ad esponenti di Podemos nel primo periodo di vita del partito post-indignado. La magistratura ha però ritenuto non fossero illeciti.

19:24Calcio: Dani Alves, Psg è ambizioso

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "La differenza tra Juventus e Psg? Qui c'è un club con grandi ambizioni e molta organizzazione". Dani Alves è ufficialmente un giocatore del club parigino e nella conferenza stampa di presentazione ha lanciato frecciate alla sua ormai ex squadra, nonostante la finale di Champions giocata in bianconero contro il Real Madrid. "Il nostro obiettivo è vincere la Champions - ha detto il brasiliano - spero di aiutare la squadra a centrarlo. Questa potrebbe essere la città dell'amore, ma anche la città di calcio. Sta a noi fare in modo che queste due cose vadano insieme". Anche la Premier League l'ha cercato, in particolare il Manchester City. Ma la scelta è caduta su Parigi "perché qui c'è un progetto molto interessante". E poi "mentre Torino è stata una decisione un po' egoista, questa volta ho ascoltato di più mia moglie". Il giocatore ha poi lanciato un segnale a Marco Verratti: "Sono venuto qui per giocare con lui. Spero che ci aiuti a vincere la Champions".

19:23Carceri: detenuto si allontana durante lavoro esterno

(ANSA) - TERNI, 12 LUG - Un quarantatreenne di origini siciliane, detenuto da diversi anni nel reparto comuni del carcere di Terni per reati contro il patrimonio, si è allontanato, tecnicamente evaso, oggi al termine del suo primo giorno di lavoro all'esterno. Immediate le ricerche da parte della polizia penitenziaria. Non si esclude che abbia tentato di tornare nella sua regione di origine. L'uomo (con fine pena nei primi mesi del 2018) era uscito dal carcere nelle prime ore della mattina per svolgere alcune attività di pulizia e di manutenzione dell'erba, nell'ambito di un progetto promosso da una cooperativa sociale locale in collaborazione con il Comune, in un giardino pubblico del centro città. Un'ora prima di tornare in cella, con la scusa di andare in bagno si è però allontanato, facendo perdere le tracce. Il segretario generale del Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Donato Capece, giudica la condotta del detenuto "un evento irresponsabile e gravissimo". Capece ricorda che nel corso del 2016 si sono verificate, nelle carceri italiane, sei evasioni da istituti penitenziari, 34 evasioni da permessi premio, 23 da lavoro all'esterno, 14 da semilibertà e 37 mancati rientri di internati. "Dati minimi - continua il segretario del Sappe -, rispetto ai beneficiari. Questo non deve però inficiare l'istituto della concessione delle ammissioni al lavoro all'esterno o dei permessi ai detenuti. Servirebbe, piuttosto, un potenziamento dell'impiego di personale di polizia penitenziaria nell'ambito dell'area penale esterna". (ANSA).

19:13Incendi:nel 2017 764 richieste aerei Stato, picco di 10 anni

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Dall'1 gennaio a oggi sono state 764 le richieste di concorso aereo della flotta di Stato giunte dalle Regioni al Dipartimento della Protezione civile: si tratta del picco massimo raggiunto nello stesso periodo negli ultimi dieci anni. In particolare 213 dalla Sicilia, 119 dal Lazio, 91 dalla Campania e 84 dalla Calabria. Nel 2007 erano state 722 le richieste, seguito dal 2012 con 458 richieste giunte dall'1 gennaio al 12 luglio.

19:08Incendi: vasto rogo in Gallura, 4 elicotteri in azione

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Ancora una giornata di incendi in Sardegna. Cinque i roghi di macchia mediterranea, pascoli incolti e boscaglia scoppiati da questa mattina, quattro sono stati già domati, mentre in uno, ad Alà dei Sardi, in Gallura, dopo un primo passaggio di un Canadair stanno operando quattro elicotteri della flotta regionale per dare manforte al Corpo forestale e alla Protezione impegnati con diverse squadre a terra. Sono stati già spenti, invece, i roghi divampati ad Aggius, sempre in Gallura, dove sono intervenuti tre mezzi aerei regionali, a Nurri e Siurgus Donigala, nel Cagliaritano, domati velocemente anche grazie a un elicottero, e ad Arzana, in Ogliastra, dove è stato utilizzato un altro mezzo aereo. Al momento non si registrano danni ad abitazioni o aziende.