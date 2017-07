Ultima ora

21:09Sardegna: Deiana si dimette da assessore ai Trasporti

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Ha sbrigato le ultime incombenze ma non ha atteso qualche giorno come gli aveva chiesto il presidente della Regione, Francesco Pigliaru: Massimo Deiana ha protocollato questa sera, poco prima delle 18, le sue dimissioni da assessore dei Trasporti. Domani sarà al suo posto da docente di diritto della navigazione all'Università di Cagliari, in attesa di ricoprire, già la prossima settimana, il nuovo incarico da presidente dell'Autorità di sistema dei porti della Sardegna, già la settimana prossima. Oggi l'ultimo saluto alla Giunta, con tanto di pasticcini, al termine di una seduta nella quale si è percepito chiaramente il gelo da parte di Deiana quando Pigliaru gli ha proposto di restare ancora qualche giorno per definire il nuovo bando sulla continuità territoriale aerea dopo la mancata offerta su Cagliari da parte di Alitalia. Trascorse poche ore, il titolare dei Trasporti ha deciso di ufficializzare l'addio. Al suo posto è atteso Carlo Careddu, ex vicesindaco di Olbia, esponente dei popolari-riformisti del Pd, attualmente consigliere comunale di opposizione nel capoluogo gallurese. (ANSA).

20:51“Non affitto ai neri”, negata casa a immigrati

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Non affitto casa ai neri, andate via". Così il proprietario di due appartamenti a Riano Flaminio, vicino a Roma, ha negato la casa a nove dipendenti, tutti africani, di una società di logistica nonostante un regolare contratto d'affitto già firmato dall'azienda. Il caso è stato denunciato dal sindacato Usb e da due consiglieri comunali del Pd di Riano Luigi Poeta e Luca Abbruzzetti.

20:49Furgone esplose al mercato, commerciante condannato a 8 anni

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 LUG - E' stato condannato a otto anni Francesco Mango, 59 anni, ambulante, il cui furgone-rosticceria scoppiò per una fuga di gas il 9 marzo del 2013 al mercato di Guastalla, nel Reggiano. L'esplosione provocò la morte della figlia di 27 anni dell'imputato, Rossana, della moglie Teresa Montagna, di 49, e della cognata Bianca Maria Montagna, 43 anni. Tutte si trovavano sul mezzo che andò in fiamme. Si registrarono anche diversi feriti tra chi si trovava al mercato. Il 59enne è stato processato con rito abbreviato in Tribunale a Reggio Emilia e giudicato colpevole di omicidio colposo plurimo aggravato. Il pm Stefania Pigozzi aveva chiesto una condanna a sei anni. Mango avrebbe utilizzato nel suo furgone-rosticceria quattro bombole di gas invece delle tre previste in origine sul mezzo, commettendo errori nella manutenzione e nella sostituzione delle parti usurate, con modifiche che sarebbero state in grado di provocare lo scoppio al mercato di Guastalla.

20:47Calcio: il futuro di Schick è un rebus

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Sono attesi per domani ulteriori accertamenti per Patric Schick, l'attaccante della Repubblica Ceca, acquistato dalla Juventus per 30 milioni di euro, ma il cui trasferimento è ora in fortissimo dubbio. Durante le prime visite mediche sarebbe infatti emerso un problema di natura cardiaca non così grave da impedirgli di giocare e ottenere l'idoneità agonistica, ma tale da far venire i dubbi alla società bianconera, soprattutto a fronte dell'esborso economico notevole per un giocatore alla sua prima esperienza in Italia. Problemi che hanno di fatto bloccato l'acquisizione, tanto che il contratto già pronto da un mese non è ancora stato depositato. Da parte sua la Sampdoria rimane in attesa, forte del contratto e dell'accordo già firmato e del fatto che il giocatore non solo ha giocato tutta la stagione senza difficoltà, ma durante le visite mediche a Torino era impegnato con la propria nazionale agli Europei Under 21.

20:44Germania: furto moneta d’oro 100 kg museo Berlino, 4 arresti

(ANSA) - BERLINO, 12 LUG - Tre mesi fa il furto spettacolare al Bode Museum di Berlino, che ha denunciato la scomparsa di una moneta d'oro da 100 kg e del valore di 3,7 milioni di euro. Da oggi quattro persone sono agli arresti, ma gli inquirenti ritengono che il bottino sia stato venduto e forse anche distrutto. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta su un caso di cronaca che ha fatto il giro del mondo. I sospettati sono di età compresa fra i 18 e i 20 anni e farebbero parte di un clan criminale di 9 persone su cui si indaga. La moneta è stata rubata alla fine di marzo. Gli arrestati non hanno precedenti, e per gli inquirenti i responsabili dell'azione criminale sarebbero stati aiutati da basisti all'interno del museo.

20:18Letta a Renzi, disgusto per provocazioni, italiani capiscono

(ANSA) - ROMA, 12 LUG "Mi è tornata in mente una frase ascoltata tanto tempo fa: 'Sono convinto che il silenzio esprima meglio il disgusto e mantenga meglio le distanze'. Da tempo ho deciso di guardare avanti e non saranno queste ennesime scomposte provocazioni a farmi cambiare idea. Gli italiani sono saggi e sanno giudicare.". Così Enrico Letta, interpellato sui passaggi del libro di Matteo Renzi contro di lui, replica all'ex premier.

20:18Energia: sì Consulta ricorso Veneto,stop perforazioni laguna

(ANSA) - VENEZIA, 12 LUG - Non sarà più possibile effettuare perforazioni per giacimenti di idrocarburi nella Laguna di Venezia, perchè sussistono pericoli di subsidenza delle coste. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, accogliendo - informa la Regione - il ricorso del Veneto contro il dl 133 del 2014, che permetteva la riattivazione delle attività petrolifere davanti alla laguna. La norma prevista dal Governo - afferma la Regione Veneto in una nota - è pertanto "irragionevole". "Si tratta di uno straordinario successo - ha detto il presidente Luca Zaia - in quanto il nostro ricorso è arrivato dove non era arrivato il referendum contro l'espansione delle attività estrattive in mare".