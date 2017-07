Ultima ora

21:46Soldi Uil in Svizzera: segretaria Sardegna si autosospende

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Alla fine ha fatto il passo indietro. Francesca Ticca ha deciso di autosospendersi dalla carica di segretaria generale di Uil Sardegna. Lo ha comunicato questo pomeriggio durante il comitato esecutivo del sindacato sardo, al quale hanno preso parte una ventina tra segretari regionali e generali delle categorie, convocato per la prima volta due giorni fa a seguito dell'inchiesta della Procura di Sassari sui trasferimenti di denaro dai conti del sindacato a due banche in Svizzera e Slovacchia. Si è autosospesa anche la tesoriera, Angela Lobrano, che con la Ticca avrebbe disposto le transazioni per un totale di 300mila euro, nei quali sarebbero compresi anche 76mila euro della raccolta fondi per l'alluvione del 2013. La richiesta di autosospensione era stata avanzata già lunedì da una decina di membri dell'esecutivo, ma inizialmente Francesca Ticca si era mostrata restia a questa soluzione.

21:41Incendi: Vesuvio, rimodulato piano impiego, ecco i militari

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Già da questa sera nell'area del Vesuvio interessata dall'emergenza incendi scatta ''una rimodulazione del piano d'impiego dei militari'' orientato ''in funzione preventiva''. Nei prossimi giorni ''verrà ampliata la presenza in loco dei militari nelle situazioni più critiche, nell'ottica della prevenzione'': è quanto emerge dal Comitato per l'ordine e la sicurezza su iniziativa del ministro dell'Ambiente, Galletti, e della Prefettura, in accordo con i ministri dell'Interno e della Difesa. Il Comitato è stato convocato nel pomeriggio in Prefettura a Napoli alla presenza del ministro Gian Luca Galletti e del vice presidente della Giunta Regionale, Fulvio Bonavitacola. I militari che da questa sera prenderanno parte alla 'rimodulazione' sono quelli, si apprende, provenienti dall'operazione 'Strade sicure'.

21:33Prodi incontra Pisapia e Orlando a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - L'ex presidente del consiglio Romano Prodi è intervenuto, come spettatore, alla presentazione del libro 'I sette luoghi comuni sull'economia' di Andrea Boitani a Bologna, al quale hanno preso parte il ministro della giustizia Andrea Orlando e l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Al termine dell'incontro, moderato da Ferruccio De Bortoli, Prodi si è fermato a parlare con Pisapia e Orlando.

21:09Sardegna: Deiana si dimette da assessore ai Trasporti

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Ha sbrigato le ultime incombenze ma non ha atteso qualche giorno come gli aveva chiesto il presidente della Regione, Francesco Pigliaru: Massimo Deiana ha protocollato questa sera, poco prima delle 18, le sue dimissioni da assessore dei Trasporti. Domani sarà al suo posto da docente di diritto della navigazione all'Università di Cagliari, in attesa di ricoprire, già la prossima settimana, il nuovo incarico da presidente dell'Autorità di sistema dei porti della Sardegna, già la settimana prossima. Oggi l'ultimo saluto alla Giunta, con tanto di pasticcini, al termine di una seduta nella quale si è percepito chiaramente il gelo da parte di Deiana quando Pigliaru gli ha proposto di restare ancora qualche giorno per definire il nuovo bando sulla continuità territoriale aerea dopo la mancata offerta su Cagliari da parte di Alitalia. Trascorse poche ore, il titolare dei Trasporti ha deciso di ufficializzare l'addio. Al suo posto è atteso Carlo Careddu, ex vicesindaco di Olbia, esponente dei popolari-riformisti del Pd, attualmente consigliere comunale di opposizione nel capoluogo gallurese. (ANSA).

20:51“Non affitto ai neri”, negata casa a immigrati

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Non affitto casa ai neri, andate via". Così il proprietario di due appartamenti a Riano Flaminio, vicino a Roma, ha negato la casa a nove dipendenti, tutti africani, di una società di logistica nonostante un regolare contratto d'affitto già firmato dall'azienda. Il caso è stato denunciato dal sindacato Usb e da due consiglieri comunali del Pd di Riano Luigi Poeta e Luca Abbruzzetti.

20:49Furgone esplose al mercato, commerciante condannato a 8 anni

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 LUG - E' stato condannato a otto anni Francesco Mango, 59 anni, ambulante, il cui furgone-rosticceria scoppiò per una fuga di gas il 9 marzo del 2013 al mercato di Guastalla, nel Reggiano. L'esplosione provocò la morte della figlia di 27 anni dell'imputato, Rossana, della moglie Teresa Montagna, di 49, e della cognata Bianca Maria Montagna, 43 anni. Tutte si trovavano sul mezzo che andò in fiamme. Si registrarono anche diversi feriti tra chi si trovava al mercato. Il 59enne è stato processato con rito abbreviato in Tribunale a Reggio Emilia e giudicato colpevole di omicidio colposo plurimo aggravato. Il pm Stefania Pigozzi aveva chiesto una condanna a sei anni. Mango avrebbe utilizzato nel suo furgone-rosticceria quattro bombole di gas invece delle tre previste in origine sul mezzo, commettendo errori nella manutenzione e nella sostituzione delle parti usurate, con modifiche che sarebbero state in grado di provocare lo scoppio al mercato di Guastalla.

20:47Calcio: il futuro di Schick è un rebus

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Sono attesi per domani ulteriori accertamenti per Patric Schick, l'attaccante della Repubblica Ceca, acquistato dalla Juventus per 30 milioni di euro, ma il cui trasferimento è ora in fortissimo dubbio. Durante le prime visite mediche sarebbe infatti emerso un problema di natura cardiaca non così grave da impedirgli di giocare e ottenere l'idoneità agonistica, ma tale da far venire i dubbi alla società bianconera, soprattutto a fronte dell'esborso economico notevole per un giocatore alla sua prima esperienza in Italia. Problemi che hanno di fatto bloccato l'acquisizione, tanto che il contratto già pronto da un mese non è ancora stato depositato. Da parte sua la Sampdoria rimane in attesa, forte del contratto e dell'accordo già firmato e del fatto che il giocatore non solo ha giocato tutta la stagione senza difficoltà, ma durante le visite mediche a Torino era impegnato con la propria nazionale agli Europei Under 21.