Pubblicato il 12 luglio 2017 da ansa

ROMA. – Scatta la rincorsa al superamento del debito scolastico, il ‘vecchio’ esame di riparazione di settembre. Ma come funzionano gli esami di recupero? Lo spiega Skuola.net.

DEBITI FORMATIVI: Quando si arriva allo scrutinio di fine anno con un’insufficienza, il Consiglio di classe valuta se dare o meno allo studente il debito formativo. Nel caso in cui lo ritenga necessario, dunque, lo studente dovrà prepararsi durante l’estate per colmare le proprie lacune e superare un breve esame. Solitamente la data viene fissata i primi di settembre, a pochi giorni dall’inizio della scuola. In ogni caso, durante la prima parte dell’estate, lo studente può usufruire del corso di recupero che la scuola può attivare proprio per agevolare la preparazione all’esame di riparazione.

COME FUNZIONA L’ESAME DI RIPARAZIONE: L’esame di riparazione è gestito dai singoli docenti, dunque sta al professore decidere la modalità (scritto o orale), basandosi sul programma svolto durante l’anno. Come se fosse un normale compito in classe o un’ interrogazione. E anche il voto finale è deciso dal professore, ma dopo essersi confrontato con il Consiglio di classe. Soprattutto se il docente che valuterà le prove non è lo stesso che ha tenuto il corso di recupero. Perché c’è anche questa eventualità, a prevederla è il regolamento del Miur.

COME ORGANIZZARE LO STUDIO: La cosa più difficile per gli alunni, in questa fase, è organizzare il proprio studio. Per agevolarli, i docenti della materia in questione devono sempre fornire un programma ben preciso, suddiviso per argomenti. Così i ragazzi hanno modo di calcolare, in base ai giorni a disposizione, come distribuire lo studio nel corso dei mesi estivi. Il rischio principale, infatti, è quello di non riuscire a ottimizzare i tempi, arrivando all’esame impreparati o indietro di preparazione.

Dunque, bisogna approfittare dell’ampio periodo che precede la prova per fare tutto con precisione: riassumere i vari argomenti, elaborare delle mappe concettuali per memorizzare meglio e, a ridosso della data di esame,ripassare più velocemente. Ovviamente le cose si complicano qualora l’alunno abbia più di un debito formativo. In questo caso bisogna dedicare più ore allo studio, evitando di concentrare argomenti impegnativi nello stesso giorno.

SE NON PASSO L’ESAME: Lo studente che all’esame di riparazione non riesce a raggiungere la sufficienza in una o più materie oggetto di recupero non viene automaticamente bocciato, ma la sua promozione o bocciatura dipende dalla decisione collettiva del Consiglio di classe, che dovrà tenere conto non solo del voto, ma anche del giudizio complessivo sullo studente.