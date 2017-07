Pubblicato il 12 luglio 2017 da ansa

ROMA. – Italiana o tedesca, principalmente berlina ed equipaggiata con un motore diesel. È questa l’auto ideale dei giovani in Italia. Chi sostiene che l’acquisto di una nuova vettura sia prerogativa delle persone più avanti con gli anni dovrà ricredersi: la maggior parte delle ricerche di annunci auto viene effettuata proprio dai giovani.

Secondo un’indagine condotta da AutoScout24, si tratta dei Millennials (25-34 anni) che da soli rappresentano la categoria più attiva nella ricerca e acquisto di un’auto (26,9%). In particolare, le ricerche riguardano principalmente l’emisfero maschile (19,7% contro il 7,2% delle donne) e si concentrano al nord Italia, con la Lombardia che registra il livello maggiore di attenzione (25,8% per la fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni).

L’auto ideale continua ad essere italiana o tedesca: il podio infatti è spartito tra Fiat e Bmw. La casa torinese conquista i più giovani, intestandosi il 17% delle visualizzazioni mentre per gli over 25, è Bmw in pole position, con un netto 21%. Livello di interesse elevato anche per Audi, in terza posizione in entrambi i casi. Tra le italiane, posizione di primo piano anche per Alfa Romeo e Lancia, nel cuore degli ultra 25enni.

Tra gli oltre 2.500 modelli presenti sul sito, la Vw Golf continua a detenere il primato di auto più apprezzata, anche per la fascia di età compresa tra i 18 ed i 24 anni. A seguire l’Audi A3, in seconda posizione per gli under 25 al 2,6% e in terza per i Millennials (2,5%). Tra le italiane, spiccano Fiat 500, Alfa Romeo Giulietta e Fiat Panda.

Per quanto riguarda la carrozzeria, invece, la scelta ricade sulla berlina (al 47,6% per la fascia 18-24 anni e al 41,1% per i 25-34) mentre la motorizzazione preferita continua ad essere il diesel (oltre il 60% degli over 25). E l’acquisto? La spesa media per i Millennials si attesta attorno ai 10mila euro, prediligendo il canale dei privati ai concessionari.