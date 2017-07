Ultima ora

08:55Concessi visti Usa a 6 ragazze afghane per concorso robotica

(ANSA) - KABUL, 13 LUG - Il governo americano ha concesso i visti a sei ragazze che compongono il team nazionale afghano invitato a un prestigioso concorso internazionale di robotica negli Stati Uniti: nei giorni scorsi le ragazze si erano viste negare per due volte l'ingresso nel Paese mentre il loro robot era arrivato nella capitale senza problemi. "Sei ragazze afghane hanno ricevuto il visto Usa per venire e partecipare a una mostra di robotica a Washington DC - ha detto un funzionario dell'ambasciata afghana negli Usa -. Gli facciamo i migliori auguri e ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti". L'evento, le Olimpiadi della Robotica organizzate dall'americana First Global, e' in programma a Washington DC dal 16 al 18 luglio.

08:52Trump, saputo incontro con avvocata russa 2 giorni fa

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Donald Trump ha affermato di aver saputo solo un paio di giorni fa dell'incontro fra il figlio maggiore e l'avvocatessa russa che gli aveva promesso materiale compromettente su Hillary Clinton ma non ha attribuito a Donald jr alcuna colpa: ''penso che molte persone avrebbero tenuto quell'incontro''. Sono alcuni passaggi di un'intervista rilasciata alla Reuters, e pubblicata sul sito dell'agenzia, prima del suo viaggio a Parigi.

08:10Russiagate: party d’addio per ambasciatore russo in Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - L'ambasciatore russo in Usa Serghiei Kislyak, finito nella bufera del Russiagate per i suoi frequenti incontri con il team della campagna elettorale di Donald Trump, tornera' a Mosca tra una decina di giorni, secondo alcune indiscrezioni di stampa. A meno che il Cremlino non rinvii la nomina del suo successore, indicato dai media russi nel vice ministro degli esteri Anatoli Antonov, gia' vice ministro della difesa (sanzionato dalla Ue per l'intervento russo in Ucraina). Intanto ieri sera Kislyak, che ha guidato la missione diplomatica russa per oltre nove anni, ha dato il suo party d'addio al St. Regis Hotel di Washington, organizzato dal Us-Russia Business Council.

21:46Soldi Uil in Svizzera: segretaria Sardegna si autosospende

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Alla fine ha fatto il passo indietro. Francesca Ticca ha deciso di autosospendersi dalla carica di segretaria generale di Uil Sardegna. Lo ha comunicato questo pomeriggio durante il comitato esecutivo del sindacato sardo, al quale hanno preso parte una ventina tra segretari regionali e generali delle categorie, convocato per la prima volta due giorni fa a seguito dell'inchiesta della Procura di Sassari sui trasferimenti di denaro dai conti del sindacato a due banche in Svizzera e Slovacchia. Si è autosospesa anche la tesoriera, Angela Lobrano, che con la Ticca avrebbe disposto le transazioni per un totale di 300mila euro, nei quali sarebbero compresi anche 76mila euro della raccolta fondi per l'alluvione del 2013. La richiesta di autosospensione era stata avanzata già lunedì da una decina di membri dell'esecutivo, ma inizialmente Francesca Ticca si era mostrata restia a questa soluzione.

21:41Incendi: Vesuvio, rimodulato piano impiego, ecco i militari

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Già da questa sera nell'area del Vesuvio interessata dall'emergenza incendi scatta ''una rimodulazione del piano d'impiego dei militari'' orientato ''in funzione preventiva''. Nei prossimi giorni ''verrà ampliata la presenza in loco dei militari nelle situazioni più critiche, nell'ottica della prevenzione'': è quanto emerge dal Comitato per l'ordine e la sicurezza su iniziativa del ministro dell'Ambiente, Galletti, e della Prefettura, in accordo con i ministri dell'Interno e della Difesa. Il Comitato è stato convocato nel pomeriggio in Prefettura a Napoli alla presenza del ministro Gian Luca Galletti e del vice presidente della Giunta Regionale, Fulvio Bonavitacola. I militari che da questa sera prenderanno parte alla 'rimodulazione' sono quelli, si apprende, provenienti dall'operazione 'Strade sicure'.

21:33Prodi incontra Pisapia e Orlando a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - L'ex presidente del consiglio Romano Prodi è intervenuto, come spettatore, alla presentazione del libro 'I sette luoghi comuni sull'economia' di Andrea Boitani a Bologna, al quale hanno preso parte il ministro della giustizia Andrea Orlando e l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Al termine dell'incontro, moderato da Ferruccio De Bortoli, Prodi si è fermato a parlare con Pisapia e Orlando.

21:09Sardegna: Deiana si dimette da assessore ai Trasporti

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Ha sbrigato le ultime incombenze ma non ha atteso qualche giorno come gli aveva chiesto il presidente della Regione, Francesco Pigliaru: Massimo Deiana ha protocollato questa sera, poco prima delle 18, le sue dimissioni da assessore dei Trasporti. Domani sarà al suo posto da docente di diritto della navigazione all'Università di Cagliari, in attesa di ricoprire, già la prossima settimana, il nuovo incarico da presidente dell'Autorità di sistema dei porti della Sardegna, già la settimana prossima. Oggi l'ultimo saluto alla Giunta, con tanto di pasticcini, al termine di una seduta nella quale si è percepito chiaramente il gelo da parte di Deiana quando Pigliaru gli ha proposto di restare ancora qualche giorno per definire il nuovo bando sulla continuità territoriale aerea dopo la mancata offerta su Cagliari da parte di Alitalia. Trascorse poche ore, il titolare dei Trasporti ha deciso di ufficializzare l'addio. Al suo posto è atteso Carlo Careddu, ex vicesindaco di Olbia, esponente dei popolari-riformisti del Pd, attualmente consigliere comunale di opposizione nel capoluogo gallurese. (ANSA).