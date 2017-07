Ultima ora

12:27Gb: May, ho pianto quando ho visto exit poll delle elezioni

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La premier britannica Theresa May ha confessato oggi di avere "versato una lacrima" dopo aver visto gli exit poll la notte delle elezioni dell'8 dicembre scorso, che le sono costate la maggioranza in Parlamento. Intervistata dalla BBC Radio 5 Live, la May ha detto di essere rimasta "scioccata" dal risultato e che c'è voluto "qualche minuto" per comprenderne a fondo il significato.

12:23Sindaco vieta che a matrimonio siano cani a portare le fedi

(ANSA) - BERGAMO, 13 LUG - Il sindaco di Pontirolo Nuovo, centro di 5 mila abitanti della Bassa bergamasca, ha vietato a una coppia di sposi che fossero i cani a portare loro le fedi per il rituale scambio durante la cerimonia in municipio. "Sarei stata anche disposta ad accettare i cani in aula, se al guinzaglio e con museruola - ha detto la sindaco Gigliola Breviario -. Ma quando mi è stato detto che sarebbero stati loro a portare le fedi agli sposi, mi sono opposta. Anche io ho un cane a cui sono affezionata, ma il matrimonio è una cosa importante, seria. Non che i cani non siano importanti. Ma che portassero le fedi mi sembra veramente esagerato. Per questo ho detto no". "I nostri cani fanno parte della famiglia - ha commentato la promessa sposa, Veronica Appiani, 37 anni -. Non comprendiamo perché debbano restare esclusi da un momento così importante per la nostra vita". I due sposi hanno deciso che sceglieranno un altro comune per le nozze.(ANSA).

12:18Calcio: Roma, Pallotta sbarca oggi in città

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Da Londra a Roma, e poi negli Stati Uniti: questo il piano di volo di James Pallotta, che sbarcherà nella Capitale all'ora di pranzo dopo aver trascorso alcuni giorni nella City. Il presidente giallorosso resterà in città fino a domenica, quando ripartirà per gli Usa assieme alla squadra (ora impegnata in ritiro a Pinzolo). Nell'agenda del tycoon di Boston sono segnati alcuni incontri privati, ma non è escluso che possa vedersi anche con Francesco Totti. L'ex capitano proprio ieri è stato a Trigoria, dove ha incontrato la dirigenza e parlato a lungo con il ds Monchi. Nel faccia a faccia sono state gettate le basi per il futuro dirigenziale di Totti, che a questo punto deve solo essere ratificato. E sicuramente a Pallotta farebbe più che piacere annunciare l'accordo, magari convincendo anche il simbolo della Roma degli ultimi vent'anni a seguire la squadra nel tour estivo oltreoceano.

12:18Parigi: non solo Trump. All’Eliseo oggi c’è anche la Merkel

(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - Non solo Donald Trump. Questa mattina a Parigi c'è anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. che dopo il vertice di ieri a Trieste ha ospitato l'omologo francese Emmmanuel Macron sul suo aereo di Stato e insieme sono arrivati a Parigi, dove questa mattina si tiene il 19/o consiglio dei ministri franco-tedesco consacrato essenzialmente alla Difesa. Con Macron, la cancelliera parlerà anche di lotta al terrorismo ed Africa, con il lancio di una nuova strategia per il Sahel, ma anche di armonizzazione fiscale (e sociale) nell'Unione europea. Nonostante siano a poche centinaia di metri di distanza, nella stessa città, salvo sorprese, non son previsti incontri tra la Merkel e Donald Trump. La prima è all'Eliseo questa mattina mentre il secondo, attualmente in ambasciata, è atteso nel vicino palazzo presidenziale sulla Rue du Faubourg Saint-Honoré a metà pomeriggio.

12:14Terremoto: incidente a operaio ricostruzione scuola Arquata

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 13 LUG - Un operaio di 36 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere dove è in costruzione la nuova scuola di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). L'uomo, dipendente di una ditta del nord Italia impegnata nella realizzazione della struttura, è stato schiacciato tra due pareti modulari in legno mentre erano in corso le operazioni di scarico delle stesse da un tir. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie tanto che i sanitari del 118 hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasferito il paziente all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. La prognosi è riservata a causa dei pluritraumi riportati.

12:13Migranti: Frontex, 85.000 in Italia in 6 mesi, +21%

(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - A giugno sono stati 24.800 gli arrivi di migranti in Italia lungo la rotta del Mediterraneo Centrale, con un aumento dell'8% rispetto al livello del mese precedente. Nei primi sei mesi del 2017 sono stati 85.000 gli arrivi nel nostro paese, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Guardando al flusso complessivo di migranti verso la Ue, nei primi sei mesi è stato di 166.000 persone, con un calo del dato generale del 68% rispetto al 2016. Lo comunica Frontex.

12:01Mafia Capitale: il 20 luglio sentenza maxiprocesso

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - E' fissata per il prossimo 20 luglio la sentenza del processo a Mafia Capitale. Lo ha comunicato il presidente della X sezione penale Rosanna Ianniello all'apertura dell'udienza di oggi. Sono complessivamente 515 gli anni di carcere chiesti dalla procura di Roma per i 46 imputati. Le richieste sono arrivate il 27 aprile scorso al termine della requisitoria durata tre udienze del procuratore aggiunto Paolo Ielo e dei sostituti Giuseppe Cascini e Luca Tescaroli nell'aula bunker di Rebibbia. A 19 dei 46 imputati, tra cui Massimo Carminati, Salvatore Buzzi, Franco Panzironi, Luca Gramazio, Riccardo Brugia e Fabrizio Testa, la procura contesta l'associazione di stampo mafioso. Per l'ex componente dei Nar la procura ha chiesto una condanna a 28 anni di carcere, mentre per Buzzi i pm hanno sollecitato una condanna a 26 anni e tre mesi.