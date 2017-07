Ultima ora

15:01A fuoco appartamento per batteria cellulare in carica

(ANSA) - VARESE, 13 LUG - Un appartamento di Castellanza (Varese) ha preso fuoco questa notte al quarto piano di una palazzina di sei, a quanto pare a causa del surriscaldamento della batteria del cellulare, messo in carica per la notte. A dare l'allarme è stato il proprietario di casa, un ventitreenne studente universitario, svegliato nel cuore della notte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco di Legnano, secondo i quali l'innesco delle fiamme sarebbe da addebitare al surriscaldamento della batteria del cellulare, messa in carica nella notte. Le dieci famiglie residenti nello stabile sono state evacuate a scopo precauzionale, fin quando l'incendio non è stato domato. Nessun ferito. Danni agli arredi interni e lievi danni strutturali. (ANSA).

14:46Cina: respinti appelli su Nobel Liu, ‘no a interferenze’

(ANSA) - PECHINO, 13 LUG - La Cina respinge gli ultimi appelli internazionali per consentire al Nobel per la Pace Liu Xiaobo di ricevere cure mediche all'estero, all'indomani del bollettino del First Hospital of China Medical University di Shenyang che dà il dissidente in pericolo di vita, con gravissime difficoltà respiratorie e malfunzionamento di organi primari. "Noi speriamo che i Paesi rilevanti possano rispettare la sovranità giudiziaria della Cina evitando di interferire negli affari interni cinesi con il pretesto di un caso individuale", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang in conferenza stampa, ripetendo la posizione ufficiale di Pechino. Stati Uniti e Germania hanno espresso ancora preoccupazione sulla sorte dello scrittore di 61 anni, affetto da cancro al fegato in fase terminale e che resta in stato di detenzione pur se in ospedale dove è strettamente sorvegliato.

14:42Ungheria:Bruxelles apre infrazione su legge anti-ong

(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - La Commissione europea avvia una procedura d'infrazione contro l'Ungheria per la legge che introduce una stretta sulle Ong che ricevono finanziamenti dall'estero. Una misura che metterebbe nel mirino in particolare le organizzazioni del magnate ungherese-americano George Soros. La legge ungherese introduce nuovi obblighi per le Ong interessate, che dovranno registrarsi in qualità di "organizzazioni sostenute dall'estero" e fornire alle autorità informazioni specifiche sui finanziamenti ottenuti.

14:41Migranti: un tasso morto lasciato davanti centro accoglienza

(ANSA) - SAN RUFO (SALERNO), 13 LUG - Un tasso morto di grandi dimensioni è stato lasciato stamane da ignoti davanti al portone di ingresso di una struttura che accoglie otto minorenni stranieri a San Rufo. Il gesto segue altre manifestazioni di intolleranza susseguitesi già nei giorni scorsi nei confronti degli ospiti della struttura, otto minori non accompagnati che vivono a San Rufo dallo scorso mese di maggio. Sull'accaduto, i responsabili del centro di accoglienza hanno sporto denuncia contro ignoti presso la caserma dei carabinieri di Polla (Salerno). (ANSA).

14:40Charlie: genitori lasciano aula,disaccordo con giudice

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il genitori del piccolo Charlie hanno abbandonato l'aula dell'Alta Corte di Londra a causa di un disaccordo con il giudice Francis su ciò che avevano detto durante l'udienza di tre mesi fa. Lo riporta Sky News nella diretta dell'udienza.

14:40Calcio: Milan punta Bonucci, tenta colpo prima tournée Cina

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Il Milan ha messo nel mirino Leonardo Bonucci e sta cercando di avviare una trattativa con la Juventus per avere il difensore a disposizione già domani mattina, in tempo per farlo partecipare alla tournée in Cina. Nelle ultime ore i dirigenti rossoneri, che dovrebbero partire per l'Asia assieme alla squadra, hanno avuto diversi contatti con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, e ora si attende un riscontro dalla Juventus. Non è escluso che nella trattativa possa entrare anche il terzino milanista Mattia De Sciglio, che da tempo interessa ai bianconeri. (ANSA).

14:32Fondi Bambin Gesù per ristrutturazione casa card. Bertone

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 13 LUG - L'accusa mossa dal Tribunale del Vaticano nei confronti di Giuseppe Profiti, ex presidente della Fondazione Bambino Gesù, e di Massimo Spina, ex tesoriere, è avere utilizzato "per fini completamente extraistituzionali" 422.005,16 euro, che vennero impiegati per la ristrutturazione dell'appartamento dell'ex Segretario di Stato, card. Tarcisio Bertone. Per questo il tribunale ha rinviato a giudizio Profiti e Spina per distrazione fondi della Fondazione Bambino Gesù. La richiesta di rinvio a giudizio recita: Profiti e Spina,"in concorso tra loro", "hanno utilizzato in modo illecito, a vantaggio dell'imprenditore Bandera, denaro appartenente alla Fondazione Bambino Gesù". In particolare sono stati pagati per fini extraistituzionali euro 422.005,16, per lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del Governatorato, destinato a residenza del Segretario di Stato emerito, per avvantaggiare l'impresa di Gianantonio Bandera. La prima udienza è fissata per il 18 luglio 2017.