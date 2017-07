Ultima ora

17:41Migranti: Tar ‘grazia’ no border, sì a diritto manifestare

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - "Non può essere considerato pericoloso socialmente chi dichiara, durante un controllo di polizia, di essere intento a partecipare a una manifestazione di migranti" per sostenere gli stranieri respinti dalla Francia a Ventimiglia. Lo ha sottolineato il Tar della Liguria, accogliendo il ricorso di sei "no borders" allontanati dai Comuni liguri nella zona frontaliera per manifestazioni nell' estate del 2016. Il tribunale amministrativo ha così annullato sei fogli di via disposti dalla Questura di Imperia per "pericolosità sociale" nei confronti di attivisti pro migranti al confine tra Francia e Italia. Il Ministero dell'Interno è stato condannato a pagare le spese di giudizio. I partecipanti al presidio, secondo la Questura, avrebbero organizzato o partecipato a manifestazioni e cortei non autorizzati e blocchi stradali, coinvolgendo i migranti ed "inducendoli a prendervi parte in gruppo suscitando in loro timori di attività falsamente definite come persecutorie da parte delle forze di polizia". Il Tar, accogliendo il ricorso di uno dei sei no borders colpiti da foglio di via, ha ribadito invece che "i delitti di cui era sospettato aver commesso, ovvero organizzazione e partecipazione a manifestazioni di protesta, erano ispirati da finalità politiche". Il Tar ha quindi considerato primaria la "tutela, costituzionalmente garantita, della manifestazione del pensiero, nonché nelle libertà di riunione e di associazione: la sola partecipazione ad un'associazione o a una riunione di cui non sia minimante provata una reale componente criminogena o destabilizzante non può avvallare il foglio di via".(ANSA).

17:41Caporalato: schiavi angurie, processo, 12 condanne

(ANSA) - LECCE, 13 lug - Sono stati condannati da tre a 11 anni di reclusione 12 dei 15 imputati - tre sono stati assolti - comparsi davanti ai giudici della Corte d'Assise di Lecce (presidente Roberto Tanisi) in quanto ritenuti responsabili di associazione a delinquere e riduzione in schiavitù di migranti impegnati nella raccolta di angurie nelle campagne di Nardò (Lecce). La sentenza di primo grado del processo chiamato "Sabr" viene emessa dopo l'operazione anticaporalato che nel 2012 portò nel Salento all'arresto da parte dei carabinieri del Ros di imprenditori capi squadra e "caporali" di nazionalità straniera. Il processo si è svolto nell'aula bunker del carcere di Borgo San Nicola. Il sostituto procuratore Elsa Valeria Mignone aveva chiesto una condanna complessiva di 170 anni di carcere. Il reato di riduzione in schiavitù era stato ritenuto di non sussistere dal Tribunale del Riesame.

17:39Pisapia, no a velleità personali, favorirò cambiamento

(ANSA) - ROMA, 13 LUG -"Da quando ho iniziato questo percorso ho sempre detto che non avevo velleità personali, ma che mi interessava solo il futuro del nostro Paese. Anche oggi ho ribadito questo concetto. Ma, sia chiaro, il mio impegno, insieme ai tanti che in questi mesi stanno raccogliendo questa istanza e con i quali stiamo lavorando in questa direzione, prosegue ancora più forte di prima". Così Giuliano Pisapia, promotore di Campo Progressista. "Penso che sia necessario essere coerenti e generosi - conclude Pisapia -, soprattutto da parte di chi crede che per cambiare la politica sia necessario un forte rinnovamento generazionale e l'individuazione di nuovi protagonisti. Chi come me ha una lunga esperienza alle spalle è importante che favorisca questo cambiamento".

17:25Grillo, Italia laboratorio della miseria

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'accordo sottoscritto dal governo Renzi per l'operazione Triton, fu possibile con la "complicità" degli altri partner europei, al fine di favorire l'afflusso di massa di immigrati e "sperimentare sull'Italia gli effetti dell'impoverimento di massa sul mercato del lavoro". Lo sostiene Beppe Grillo sul suo blog, nel quale scrive che "siamo diventati un laboratorio della miseria".

17:16Incendi: paura in Ogliastra, evacuata casa per anziani

(ANSA) - CAGLIARI, 13 LUG - Tutto come previsto. L'allarme lanciato dalla Protezione civile sull'elevatissimo rischio incendi di oggi è diventato realtà. Dalle 15, alimentati dal caldo ma soprattutto dal vento di maestrale si sono sviluppati e propagati roghi in diverse parti dell'isola. Il più grave è ad Arzana, in Ogliastra. Le fiamme si stanno avvicinando pericolosamente al centro abitato, tanto che la Protezione civile ha deciso di evacuare una casa per anziani e alcune abitazioni. Sul posto stanno operando Corpo forestale, vigili del fuoco e volontari: dall'alto due elicotteri sganciano 'bombe' d'acqua per sconfiggere il fuoco, presto si affiancherà anche un Canadair. Le fiamme si stanno spostando sul versante Lanusei-Elini. Chiusa la strada Lanusei-Arzana. (ANSA).

17:08Anziana trovata morta in casa: ferita alla testa da caduta

(ANSA) - MACERATA, 13 LUG - La lesione riscontrata al capo di Santina Bianchini, la donna di 83 anni trovata morta in casa a San Severino Marche (Macerata), potrebbe non essere stata provocata dal mortaio di cucina trovato accanto al cadavere, ma da una caduta. Emerge dall'autopsia sul corpo dell'anziana fatta questa mattina dal medico legale Antonio Tombolini nella sala mortuaria dell'ospedale di Macerata. L'esame scagionerebbe dunque il figlio della donna, Giuseppe Bordoni, 47 anni, affetto da disturbi psichici, accusato di aver ucciso la madre. Peraltro lo stesso Bordoni, ai primi soccorritori, aveva subito detto che la madre era caduta. E' quindi ipotizzabile che il 47enne abbia ingerito l'acido muriatico che lo ha portato poco dopo alla morte per il dolore di non aver potuto far nulla per salvare o comunque aiutare la madre. Il medico legale - secondo quanto dichiarato dal procuratore della Repubblica Giovanni Giorgio - si è riservato in ogni caso ulteriori accertamenti. (ANSA).

16:58Comitato Nobel, Pechino responsabile morte Liu

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il governo cinese ha una "responsabilità pesante" per la morte "prematura" del dissidente Liu Xiaobo. L'atto di accusa è arrivato dal comitato per il Premio Nobel. Lo riferisce la Deutsche Welle su Twitter.