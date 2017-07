Ultima ora

19:41Calcio: Napoli “Higuain ha preso tutto,paghi spese processo”

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - "Il Napoli ogni tre mesi è sottoposto alle verifiche Covisoc che in 3 anni nessuno si sia accorto di questi 2,5 milioni non versati? La società poi non avrebbe potuto iscriversi al campionato senza aver pagato queste cifre. Per questo abbiamo chiesto la condanna di Higuain a pagare tutte le spese processuali di questa causa che non doveva esistere". Lo ha detto Mattia Grassani, legale del Napoli, commentando il lodo che vede il club azzurro opposto a Higuain, che chiede 2,5 milioni di premi, contributi ed emolumenti non corrisposti. Ieri si è svolto l'arbitrato ma, dopo quattro ore di discussione, le parti non hanno trovato un accordo e anzi Grassani contrattacca: "C'è stato un confronto articolato, molto lungo. Il collegio ha approfondito il tema, molto complesso anche a causa del comportamento processuale del calciatore, che ha chiesto per emolumenti e premi per 681mila euro. Il Napoli si è costituito e ha risposto dicendo che ha ricevuto il dovuto, poi il signor Higuain a giugno ha quadruplicato la cifra".

19:41Aggressioni con acido: confermati 23 anni a Boettcher

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a 23 anni di carcere per Alexander Boettcher, il 32enne imputato per una serie di aggressioni con l'acido. I giudici hanno anche deciso la trasmissione in Procura di un verbale dell'ex amante di Martina Levato per un eventuale nuova inchiesta a carico del giovane per concorso nel tentativo di evirazione di Antonio Margarito.

19:37Incendi:case evacuate a S.Teodoro e Alà dei Sardi in Gallura

(ANSA) - SAN TEODORO, 13 LUG - Pomeriggio di fuoco in tutta la Gallura orientale da Alà dei Sardi a San Teodoro. In campo dalle prime ore del pomeriggio tutte le forze dei vigili del fuoco di Sassari, Olbia e Nuoro per contrastare due vasti incendi. Il primo ha interessato le impervie colline di Alà dei Sardi dove le fiamme sono ripartite dall'incendio spento ieri. La macchina antincendio ha lavorato per ore coadiuvata dai mezzi aerei: due Canadair e un elicottero della Forestale. Evacuate anche una decina di case. L'altro vasto incendio dal pomeriggio a Berruiles, frazione di San Teodoro. Qui la situazione è ancora molto critica, le fiamme sospinte dal forte vento di maestrale si stanno dirigendo verso la zona turistica di San Teodoro e Porto Ottiolu. Il fronte del fuoco è molto esteso, alcune case sono state evacuate e si registrano forti rallentamenti sulla strada 131. Decine le chiamate dei turisti ai pompieri di Nuoro che stanno operando sul posto assieme alle altre squadre della forestale e della protezione civile. Sulla zona sono arrivati anche due Canadair, già impegnati su altri roghi in tutto il territorio dell'Isola. (ANSA).

19:36Meno di tre metri in cella, risarcimento per due ex detenuti

(ANSA) - CAGLIARI, 13 LUG - Due ex detenuti, reclusi tra il 2007 e il 2008 nell'allora carcere cagliaritano di Buoncammino, riceveranno un risarcimento rispettivamente di 2.856 euro e 2.472, oltre agli interessi legali, per una "detenzione inumana". Sono stati tenuti, infatti, in celle che non garantivano tre metri quadri per ogni detenuto, a causa del sovraffollamento della struttura penitenziaria. Lo ha deciso la giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Cagliari, Maria Grazia Cabitza, che ha accolto, con due provvedimenti dal contenuto analogo, i ricorsi presentati dall'avvocato Giovanni Battista Gallus. Respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, nelle due sentenze si sottolinea come "nella individuazione dello spazio minimo vitale il giudice debba accertare se esso sia tale da consentire ai detenuti la possibilità di muoversi normalmente nella cella, e come, pertanto, debba necessariamente essere esclusa dal computo la superficie occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui l'armadio e il letto". Sottraendo dunque questi ingombri, la giudice ha rilevato che "sulla base delle misure indicate dalla stessa amministrazione penitenziaria nella relazione in atti, risulta che nelle singole celle nelle quali il ricorrente ha espiato la pena detentiva lo spazio di movimento per ciascun detenuto era grandemente inferiore ai tre metri quadrati". Uno spazio "così ridotto" costituisce, "secondo la costante interpretazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, una forte presunzione di trattamento degradante, compensabile unicamente con la eventuale brevità della permanenza in cella del detenuto durante la giornata, in considerazione, ad esempio, delle ore di aria e delle ore impiegate giornalmente in attività ricreative o lavorative". Alla luce delle disposizioni di legge che prevedono per ogni giorno di detenzione inumana un risarcimento di 8 euro, è stato quantificato il danno subito.(ANSA).

19:30Calcio: Genoa, preso Lapadula dal Milan

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Al Genoa, dopo Bertolacci, ecco Lapadula. L'attaccante del Milan arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto in rossoblù. Si tratta di una operazione valutata intorno ai 13 milioni di euro. Lapadula era già stato vicino al Genoa la scorsa stagione, ma l'arrivo dal Pescara era sfumato in extremis per l'intervento dello stesso Milan.

19:28Grasso,corruzione è schiaffo a bene comune, difendere regole

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "La legalità è la forza dei deboli, perché è lo strumento attraverso il quale si limitano i soprusi dei potenti in favore di equità e giustizia. Un Paese civile non può e non deve perdere mai di vista il valore delle regole". Così il presidente del Senato Pietro Grasso, nel suo intervento introduttivo del convegno 'Da mani pulite a Cantone: il valore delle regole', organizzata a Palazzo Giustiniani. "La corruzione - prosegue Grasso - è la prima minaccia alla cultura democratica di uno stato, uno schiaffo al bene comune, il disprezzo per la cosa pubblica in favore di un interesse particolare".

19:27Calcio: Kalinic lascia il ritiro per “motivi familiari”

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Nikola Kalinic ha lasciato il ritiro della Fiorentina. Lo ha comunicato la stessa società sul proprio sito, spiegando "di aver concesso al calciatore la possibilità di lasciare momentaneamente il ritiro di Moena a causa di motivi familiari".