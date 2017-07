Ultima ora

21:51Donna uccisa a Bari, fermato compagno

(ANSA) - BARI, 13 LUG - Si chiama marco Basile, di 32 anni, l'uomo che è stato fermato dai carabinieri in quanto sospettato di aver ucciso nella serata di ieri con colpi sferrati con un coltello da cucina la sua compagna, Donata De Bello, di 48 anni, il cui cadavere è stato trovato oggi nel primo pomeriggio dai Carabinieri nella stanza da letto dell'abitazione dove i due vivevano, in corso Sonnino, a Bari. L'uomo, interrogato dai carabinieri, ha raccontato di essersi difeso, e che la donna che impugnava il coltello si sarebbe ferita da sola durante il litigio, recidendosi la giugulare. I vicini di casa hanno raccontato che i due litigavano spesso e che in una occasione, in piena notte, era intervenuta una pattuglia dei Cc. Il coltello con cui la donna è stata uccisa è stato ritrovato a casa. L'uomo risponde di omicidio volontario. De Bello è la seconda donna uccisa in meno di una settimana a Bari e in entrambi i casi i sospettati sono i compagni.Sabato scorso è morta la 30enne polacca Anita Betata Rzepecka.

21:43Amianto: commissione inchiesta,spiragli per ex operai Ottana

(ANSA) - NUORO, 13 LUG - "La commissione valuterà l'ipotesi di nominare un consulente tecnico per verificare la presenza di amianto presso lo stabilimento di Ottana e si impegnerà per capire come mai Ottana non sia stata inserita tra i Siti di interesse nazionale (Sin)". Così la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, Camilla Fabbri, nell'incontro in serata con i giornalisti, in Prefettura a Nuoro, dopo una serie di audizioni. Sono stati sentiti i rappresentanti dell'Associazione italiana esposti amianto (Aiea), dell'Associazione familiari esposti vittime amianto (Afeva), la direttrice provinciale di Nuoro dell'Inps Margherita Corvaglia e la direttrice regionale dell'Inail Enza Scarpa. "E' un fatto oggettivo la discrepanza tra la relazione Contarp dell'Inail del 2013 e quello che affermano i lavoratori ex esposti all'amianto e le loro associazioni - sottolinea Camilla Fabbri - Dunque dobbiamo comprendere e illuminare questa situazione". L'arrivo della commissione parlamentare in Sardegna, che domani sarà a Sassari dove, tra gli altri, incontrerà gli assessori alla Sanità e alla Difesa dell'Ambiente Luigi Arru e Donatella Spano, rientra nell'indagine istruita dalla stessa commissione in merito all'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto. "Quello di oggi è un avvenimento importantissimo - spiega il senatore sardo Silvio Lai - permetterà infatti di sanare un'ingiustizia che è stata fatta alla Sardegna e può costituire la svolta nella battaglia dei lavoratori ed ex lavoratori sardi per vedersi riconosciuti i loro diritti". La delegazione, composta anche dai senatori Daniele Borioli e Paola Pelino, è stata ricevuta dalla Prefetta di Nuoro Carolina Bellantoni. Soddisfatti dell'incontro i rappresentanti dell'Aiea. "Siamo qui per chiedere un atto di indirizzo ministeriale concesso nel 2001 a Porto Marghera, Ravenna Brindisi e Pisticci - dice Francesco Tolu - Ora vogliamo l'inserimento di Ottana tra i Sin. Quella di oggi è stata la consacrazione della battaglia dei lavoratori che sono morti per l'esposizione all'amianto. Storie raccontate nei documenti che abbiamo dato alla commissione". (ANSA).

21:30Trump apre uno spiraglio sul clima

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La visita a Parigi e la cena di strasera con Emmanuel Macron e consorti "è un'occasione molto speciale, qualcosa potrebbe accadere per quanto riguarda gli accordi di Parigi: se dovesse accadere sarebbe stupendo, altrimenti sarà lo stesso". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando in conferenza stampa insieme al presidente francese. Sulla questione climatica Emmanuela Macron ha detto che "rispetta la decisione del presidente Trump", ma che la sua volontà è "perseguire" gli accordi di Parigi.

21:29Pugilato: Benvenuti e Cammarelle al Festival di Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 13 LUG - La 'Nobile Arte' è di casa al Festival di Spoleto. Il terzo appuntamento delle "Conversazioni di Sport", dedicato al pugilato, conclude la serie di eventi promossi dal Coni. E la boxe trova spazio nella kermesse portando sul palco del Chiostro di San Nicolò due 'artisti' che hanno reso celebre l'Italia nel mondo. Sabato gli spettatori del Festival dei 2 Mondi, guidati dallo scrittore Gianrico Carofiglio, avranno modo di addentrarsi ne "L'ultima ripresa" attraverso i racconti di Nino Benvenuti, oro a Roma '60 che, a 50 anni dall'ormai celebre incontro disputato al Madison Square Garden di New York contro Emile Griffith che gli valse il titolo mondiale dei pesi medi, ripercorrerà le tappe di una carriera straordinaria. A 'contendere' la scena a Benvenuti ci sarà un altro gigante della boxe come Roberto Cammarelle che, nei supermassimi, ha conquistato l'oro olimpico a Pechino 2008, andando a podio in 3 edizioni dei Giochi (argento a Londra 2012 e bronzo ad Atene 2004) e vincendo 2 titoli mondiali.

21:18Post su Fb contro siriani,si dimette ass. leghista di Amelia

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 13 LUG - "In Siria c'è in atto da più di 12 anni una guerra civile tra musulm... e... la differenza la fa il fatto di essere uno sciita o un sunnita... secondo il mio pensiero si dovrebbero ammazzare tutti fino all'ultimo individuo siriano!": si è dimesso dopo questo post sulla sua pagina Facebook, Massimiliano Galli, assessore della Lega Nord del Comune di Amelia. Il commento ha sollevato molte critiche tra le opposizioni e sui social. Galli si è quindi inviato le proprie deleghe al sindaco di Forza Italia, Laura Pernazza, che le ha accettate. "Il sindaco e l'amministrazione comunale - si legge in una nota -, prendono le distanze dal commento dell'assessore Galli perché la pace, il rispetto e l'uguaglianza dei popoli e delle religioni rappresentano valori fondamentali su cui si basa la nostra azione politica". In una lettera al sindaco Galli ammette di aver "sbagliato", come "uomo ancor prima che di amministratore". Sottolineando però di avere scritto in "una conversazione privata".

21:13Calcio: Totti, ‘con Pallotta tutto ok,presto dirigente

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Come è andata? Bene bene. Sono soddisfatto dell'incontro. Ancora non sono un dirigente della Roma. Quando lo diventerò? Presto". Così Francesco Totti al termine dell'incontro col presidente della Roma, James Pallotta. Al termine i due si sono stretti la mano e poi abbracciati e baciati.

21:10Incendi: a Metaponto tre mezzi aerei, nessun turista ferito

(ANSA) - MATERA, 13 LUG - Due aerei Canadair, un elicottero e diverse decine di Vigili del Fuoco sono al lavoro per completare le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nel pomeriggio a Metaponto di Bernalda (Matera) e che ha reso necessaria l'evacuazione di tre campeggi dove sono ospitate alcune centinaia di persone. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno provocato danni ingenti, soprattutto al campeggio "Mondial" dove sono andate in fiamme anche alcune casette di legno. Secondo quanto si è appreso, nessuno dei turisti presenti in zona è rimasto ferito e, per portare a termine la bonifica, le operazioni dovrebbero andare avanti ancora per alcune ore. Intanto, "su richiesta del presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd)", si sono recati sul luogo dell'incendio l'assessore lucano alle infrastrutture, Nicola Benedetto, e il direttore della Protezione civile, Donato Viggiano "per seguire da vicino e coordinare le azioni di spegnimento dell'incendio che ha colpito la pineta".