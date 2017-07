Ultima ora

01:21Trump a Putin, ‘Usa non possono avere dubbi su voto’

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sostenuto di aver fatto tutto il possibile per affrontare il presidente russo Vladimir Putin sulle presunte interferenze sul voto negli Stati Uniti e ha riferito di aver detto al capo del Cremlino che gli Stati Uniti "non possono avere neanche una scintilla di dubbio" circa l'integrità delle future consultazioni elettorali. Lo ha detto lo stesso Trump ai giornalisti al seguito sull'Air Force One in viaggio mercoledì dagli Usa alla Francia.

01:02“Salvini di ex se ne intende”, polemica su Catiuscia Marini

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - "Salvini a Todi: lui di ex se ne intende, provandolo su di sé...": questo post sulla sua pagina Facebook della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd, ha innescato una polemica politica e reazioni sul web. E' infatti arrivato a ridosso della vicenda di Elisa Isoardi, compagna del leader della Lega finita in un servizio del settimanale Chi. Salvini, festeggiando a Todi il risultato elettorale della Lega alle amministrative, aveva detto che "avere vinto a casa dell'incapace presidente della Regione Umbria è l'antipasto del fatto che vogliamo liberare tutta l'Umbria e non solo questa città". "Il post della presidente della regione Umbria è vergognoso, che meschina!. Si dimetta", la reazione di Stefano Candiani, senatore e responsabile della Lega in Umbria. "Cosa dicono Boschi e Boldrini - ha aggiunto -, paladine dei diritti?". Centinaia i commenti al post sulla pagina Fb di Marini, che non commenta. Tra critiche alla frase e insulti diretti alla presidente umbra.

00:39Brasile: commissione Camera respinge accusa procura a Temer

(ANSA) - BRASILIA, 13 LUG - La commissione Costituzione e Giustizia della Camera dei deputati brasiliana ha respinto oggi l'accusa formale di corruzione rivolta dalla procura generale contro il presidente Michel Temer. A respingerla sono stati 40 parlamentari, contro i 25 che l'hanno invece approvata. Sulla questione dovrà ora pronunciarsi il plenario dell'assemblea. Qualche giorno fa il deputato Sergio Zveiter, relatore presso la Camera della denuncia, aveva dato parere favorevole alla continuazione del processo contro il capo di Stato, che lo scorso 27 giugno era stato accusato di "corruzione passiva" dalla procura nell'ambito della "Mani Pulite" locale.

00:19Iraq: Baghdad indaga video soldati che uccidono prigionieri

(ANSA) - BAGHDAD, 13 LUG - Quelli che sembrerebbero possibili militanti dell'Isis gettati dalla cima di una rupe e poi finiti a raffiche di mitra, pestaggi, torture: il governo iracheno ha annunciato che sta indagando sul contenuto di alcuni video che dai social media hanno iniziato a circolare in queste ore sui media internazionali e che, sebbene non molto chiari, sembrerebbero accusare i soldati iracheni di atrocità contro prigionieri nelle ultime fasi della liberazione di Mosul. In uno dei filmati, infatti, uomini in uniforme trascinano un uomo disarmato e lo gettano dall'orlo di una rupe, poi sparano sul corpo. L'organizzazione internazionale per i diritti umani Human Rights Watch (Hrw) ha protestato, affermando di aver ricevuto numerose testimonianze di pestaggi brutali ed esecuzioni nell'area di Mosul. Il video principale - scrivono i media internazionali, fra cui la Bbc - farebbe riferimento a pochi giorni prima della proclamazione ufficiale del premier Haider al-Abadi della liberazione di Mosul dalle grinfie dell'Isis.

22:53Calcio: Milan a un passo da Biglia, sprint per Bonucci

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Lucas Biglia è a un passo dal Milan, impegnato anche in uno sprint per concludere l'ingaggio di Leonardo Bonucci. Sono ore intense per i dirigenti rossoneri, che puntano a realizzare questi due colpi prima di partire domani alle 13 per la tournée in Cina. Secondo indiscrezioni, il Milan ha finalmente trovato un'intesa di massima con la Lazio e già domani Biglia, centrocampista argentino classe 1986, potrebbe lasciare il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore per trasferirsi a Milano e sostenere le visite mediche. L'operazione per il nono colpo di mercato dell'estate rossonera è ai dettagli: l'accordo fra Milan e Lazio dovrebbe aggirarsi sui 17 milioni di euro con 3 milioni di bonus. C'è ottimismo anche per l'affare Bonucci. C'è ancora una distanza fra l'offerta e le richieste della Juventus, ma in queste ore le parti cercheranno un compromesso.

21:51Donna uccisa a Bari, fermato compagno

(ANSA) - BARI, 13 LUG - Si chiama marco Basile, di 32 anni, l'uomo che è stato fermato dai carabinieri in quanto sospettato di aver ucciso nella serata di ieri con colpi sferrati con un coltello da cucina la sua compagna, Donata De Bello, di 48 anni, il cui cadavere è stato trovato oggi nel primo pomeriggio dai Carabinieri nella stanza da letto dell'abitazione dove i due vivevano, in corso Sonnino, a Bari. L'uomo, interrogato dai carabinieri, ha raccontato di essersi difeso, e che la donna che impugnava il coltello si sarebbe ferita da sola durante il litigio, recidendosi la giugulare. I vicini di casa hanno raccontato che i due litigavano spesso e che in una occasione, in piena notte, era intervenuta una pattuglia dei Cc. Il coltello con cui la donna è stata uccisa è stato ritrovato a casa. L'uomo risponde di omicidio volontario. De Bello è la seconda donna uccisa in meno di una settimana a Bari e in entrambi i casi i sospettati sono i compagni.Sabato scorso è morta la 30enne polacca Anita Betata Rzepecka.

21:43Amianto: commissione inchiesta,spiragli per ex operai Ottana

(ANSA) - NUORO, 13 LUG - "La commissione valuterà l'ipotesi di nominare un consulente tecnico per verificare la presenza di amianto presso lo stabilimento di Ottana e si impegnerà per capire come mai Ottana non sia stata inserita tra i Siti di interesse nazionale (Sin)". Così la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, Camilla Fabbri, nell'incontro in serata con i giornalisti, in Prefettura a Nuoro, dopo una serie di audizioni. Sono stati sentiti i rappresentanti dell'Associazione italiana esposti amianto (Aiea), dell'Associazione familiari esposti vittime amianto (Afeva), la direttrice provinciale di Nuoro dell'Inps Margherita Corvaglia e la direttrice regionale dell'Inail Enza Scarpa. "E' un fatto oggettivo la discrepanza tra la relazione Contarp dell'Inail del 2013 e quello che affermano i lavoratori ex esposti all'amianto e le loro associazioni - sottolinea Camilla Fabbri - Dunque dobbiamo comprendere e illuminare questa situazione". L'arrivo della commissione parlamentare in Sardegna, che domani sarà a Sassari dove, tra gli altri, incontrerà gli assessori alla Sanità e alla Difesa dell'Ambiente Luigi Arru e Donatella Spano, rientra nell'indagine istruita dalla stessa commissione in merito all'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto. "Quello di oggi è un avvenimento importantissimo - spiega il senatore sardo Silvio Lai - permetterà infatti di sanare un'ingiustizia che è stata fatta alla Sardegna e può costituire la svolta nella battaglia dei lavoratori ed ex lavoratori sardi per vedersi riconosciuti i loro diritti". La delegazione, composta anche dai senatori Daniele Borioli e Paola Pelino, è stata ricevuta dalla Prefetta di Nuoro Carolina Bellantoni. Soddisfatti dell'incontro i rappresentanti dell'Aiea. "Siamo qui per chiedere un atto di indirizzo ministeriale concesso nel 2001 a Porto Marghera, Ravenna Brindisi e Pisticci - dice Francesco Tolu - Ora vogliamo l'inserimento di Ottana tra i Sin. Quella di oggi è stata la consacrazione della battaglia dei lavoratori che sono morti per l'esposizione all'amianto. Storie raccontate nei documenti che abbiamo dato alla commissione". (ANSA).