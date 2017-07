Pubblicato il 13 luglio 2017 da ansa

ROMA. – L’accordo fra Milan e Genoa per il trasferimento di LAPADULA ai liguri (per i rossoblù ci sarà anche il ritorno di BERTOLACCI) è la notizia ‘ufficiale’ di oggi del mercato, assieme al passaggio di MARIO RUI dalla Roma al Napoli. Ma sono altri i temi che tengono banco, come il caso BONUCCI, mentre il Milan non ha rinunciato all’idea di prendere anche un attaccante in grado di assicurare un bel bottino di reti.

L’obiettivo principale rimane AUBAMEYANG, ex perla del vivaio rossonero per riavere il quale il club pluricampione d’Europa sarebbe disposto a pagare 70 milioni al Borussia Dortmund. A favorire il Milan nella corsa al bomber originario del Gabon è anche il fatto che sembra essersi fatto da parte il Tianjin, team cinese allenato da Fabio Cannavaro che ora punta sul madridista ed ex Juve MORATA.

E, a proposito dei bianconeri, tiene banco il caso SCHICK, con il ceco che si è sottoposto a Roma, alla presenza del patron doriano Ferrero, a ulteriori visite mediche dopo quelli emersi nel corso di quelle sostenute per conto della Juve. In casa Samp si è certi che l’affare andrà in porto. Intanto la Juve ha definito il prestito di ORSOLINI all’Atalanta.

KEAN ha trovato l’accordo per il contratto e ora potrebbe essere girato in prestito al Verona o a uno dei tre club olandesi che l’hanno richiesto. In casa Roma la priorità rimane DEFREL, per il quale si sta definendo la trattativa con il Sassuolo, a cui è stato ceduto a titolo definitivo il giovane difensore MARCHIZZA. Il ds dei giallorossi Monchi sta anche stringendo i tempi per portare a casa il difensore NASTASIC, dello Schalke 04. Il presidente Pallotta, arrivato nella capitale, ha tolto dal mercato NAINGGOLAN e MANOLAS, per i quali ora dovrebbe arrivare il rinnovo con adeguamento contrattuale.

Si complica la trattativa per il portiere DIEGO ALVES, ex Valencia che preferirebbe tornare in Brasile e ha ricevuto un’offerta dal Flamengo. A Rio de Janeiro ci sono anche emissari dell’Atalanta, in trattativa con il Fluminense per il centrocampista CALAZANS. Il problema è che il club bergamasco offre la metà di quanto chiede la società carioca: 3 milioni contro 6.

Il Torino insiste con il Napoli per DUVAN ZAPATA, L’Inter ha ripreso i contatti per prendere DALBERT dal Nizza e cedere PERISIC al Manchester United. In casa Lazio è tutto fermo in attesa di eventuali sviluppi su BIGLIA, il ds Tare è comunque pronto a prendere LUCAS LEIVA, che si svincola dal Liverpool. A Firenze tiene banco il caso KALINIC, mentre la dirigenza viola sta cercando di prendere dal Middlesbrough l’ex atalantino DE ROON. Il Napoli è interessato al portiere KARNEZIS.