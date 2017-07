Ultima ora

08:57Ristoratore ucciso in rapina, arresti a Padova e in Romania

(ANSA) - VERONA, 14 LUG - Al termine di una lunga ed articolata indagine condotta dai Carabinieri di Verona, sono stati individuati a Padova e in Romania e arrestati i componenti della banda di romeni che nella notte del 28 settembre dello scorso assaltarono l'abitazione del ristoratore Luciano Castellani nella frazione di Valgatara del Comune di Marano di Valpolicella (Verona) e, nel corso di un cruento tentativo di rapina, lo massacrarono di botte fino a ucciderlo. L'uomo, che aveva 72 anni, era molto noto in paese ed era il titolare della trattoria "Agnella", situata al pianterreno della casa dove viveva al primo piano. Ad irrompere intorno alla mezzanotte nella sua abitazione attraverso una finestra del primo piano, servendosi di una scala, fu un gruppo di romeni. I soggetti sono destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei giorni scorsi dal Gip di Verona Luciano Gorra, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero della Procura della Repubblica, Elisabetta Labate, che ha coordinato le indagini.

08:40Gerusalemme: attentato nella Spianata delle Moschee

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 LUG - In un episodio senza precedenti, tre assalitori palestinesi hanno aperto il fuoco stamane dall'interno della Spianata delle Moschee. Secondo la polizia israeliana l'attacco e' avvenuto nei pressi della Porta dei Leoni della Citta' Vecchia di Gerusalemme. ''I terroristi sono stati neutralizzati'', ha aggiunto una portavoce della polizia. Secondo i servizi di emergenza ''due israeliani sono adesso in condizioni gravi''. Alcuni media sostengono che i feriti sarebbero agenti di polizia. Ancora non e' noto come le armi siano state trafugate all'interno della Spianata. Secondo la portavoce della polizia Luba Samri ''tre terroristi che erano arrivati sul Monte del Tempio (Spianata delle Moschee, ndr) si sono diretti armati verso uno degli ingressi. Hanno notato la presenza di agenti e hanno sparato in loro direzione e quindi hanno cercato riparo all'interno di una moschea. C'e' stato un inseguimento e i tre terroristi sono stati eliminati dai poliziotti. La polizia ha chiuso la Spianata delle Moschee.

05:41Australia: ancora violenza sessuale da taxista Uber

BRISBANE (AUSTRALIA) - Secondo caso di aggressione a sfondo sessuale nel giro di una settimana a Brisbane, in Australia, da parte di un conducente di taxi di Uber, la nota app per il trasporto automobilistico. Questa volta un autista e' stato accusato della violenza sessuale su una passeggera 16/enne. La polizia del Queensland ha detto che l'uomo, un 37/enne, ha violentato la ragazza nella sua automobile lo scorso 8 luglio. Non ha fornito altri particolari, incluso il nome del conducente. L'arresto arriva una settimana dopo che un altro tassista di Uber e' stato accusato di aver violentato un'altra passeggera.

04:33Usa:ventenne uccide 4 coetanei,resti in fattoria di famiglia

WASHINGTON - Agghiacciante epilogo di una vicenda che aveva diffuso sgomento in una comunita' rurale della Pennsylvania dopo la scomparsa di quattro giovani della zona. Un altro giovane di 20 anni, Cosmo DiNardo, ha confessato l'omicidio dei quattro. ''Mi dispiace'' ha detto, lasciando il tribunale dove e' stato interrogato ammettendo di aver commesso o partecipato agli omicidi e indicando agli investigatori dove trovare i corpi: nella fattoria della sua famiglia nel 'Bucks County', non lontano da Filadelfia. DiNardo era stato subito indicato come una ''persona di interesse'' dagli inquirenti nell'ambito delle indagini sulla scomparsa dei coetanei, poi l'incriminazione per il furto dell'auto di uno dei ragazzi scomparsi, che aveva anche tentato di rivendere per 500 dollari. Quindi la confessione.

04:31Brasile: commissione Camera respinge denuncia contro Temer

RIO DE JANEIRO - La Commissione di costituzione e giustizia della Camera brasiliana ha approvato per 41 voti a 24 un parere presentato dal deputato federale Paulo Abi-ackel in cui si chiede l'archiviazione della denuncia per corruzione passiva formulata il mese scorso dalla procura generale contro il presidente della Repubblica, Michel Temer. A questo punto tocchera' alla Camera in sessione plenaria decidere se dare continuita' presso la Corte suprema al processo contro il capo di Stato.

01:21Trump a Putin, ‘Usa non possono avere dubbi su voto’

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sostenuto di aver fatto tutto il possibile per affrontare il presidente russo Vladimir Putin sulle presunte interferenze sul voto negli Stati Uniti e ha riferito di aver detto al capo del Cremlino che gli Stati Uniti "non possono avere neanche una scintilla di dubbio" circa l'integrità delle future consultazioni elettorali. Lo ha detto lo stesso Trump ai giornalisti al seguito sull'Air Force One in viaggio mercoledì dagli Usa alla Francia.

01:02“Salvini di ex se ne intende”, polemica su Catiuscia Marini

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - "Salvini a Todi: lui di ex se ne intende, provandolo su di sé...": questo post sulla sua pagina Facebook della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd, ha innescato una polemica politica e reazioni sul web. E' infatti arrivato a ridosso della vicenda di Elisa Isoardi, compagna del leader della Lega finita in un servizio del settimanale Chi. Salvini, festeggiando a Todi il risultato elettorale della Lega alle amministrative, aveva detto che "avere vinto a casa dell'incapace presidente della Regione Umbria è l'antipasto del fatto che vogliamo liberare tutta l'Umbria e non solo questa città". "Il post della presidente della regione Umbria è vergognoso, che meschina!. Si dimetta", la reazione di Stefano Candiani, senatore e responsabile della Lega in Umbria. "Cosa dicono Boschi e Boldrini - ha aggiunto -, paladine dei diritti?". Centinaia i commenti al post sulla pagina Fb di Marini, che non commenta. Tra critiche alla frase e insulti diretti alla presidente umbra.