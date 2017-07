Ultima ora

10:40Migranti: nigeriana intona preghiera, applausi ed emozione

(ANSA) - SALERNO, 14 LUG - Momento toccante, al molo Manfredi del Porto di Salerno, durante lo sbarco dei 935 migranti giunti stamattina a bordo della nave Vos Prudence di Medici Senza Frontiere: una donna nigeriana, mentre stava scendendo dall'imbarcazione, ha intonato un canto di preghiera del suo Paese. Una litania dolce e toccante, che ha spinto uno dei soccorritori a chiederle di ripeterlo attraverso un microfono. La preghiera, che ha suscitato l'emozione dei presenti, si è poi conclusa con l'applauso dei migranti, dei soccorritori e di tutti coloro che erano presenti sul molo. (ANSA).

10:30Yara: udienza per repliche accusa-difesa, lunedì il verdetto

(ANSA) - BRESCIA, 14 LUG - Udienza dedicata alle repliche di accusa, difesa e parti civili oggi al Palagiustizia di Brescia nel processo d'appello a carico di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo il primo luglio del 2016 per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre del 2010 da Brembate di Sopra (Bergamo) e trovata morta tre mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola. Nelle scorse udienze le parti erano già intervenute con le loro richieste. Il sostituto pg Marco Martani e i legali dei familiari di Yara, Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta hanno chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche, come richiesto in particolare dal pg, sei mesi di isolamento diurno per l'imputato e il riconoscimento della colpevolezza anche per l'accusa di calunnia nei confronti di un collega, contestazione caduta in primo grado a Bergamo. I difensori Claudio Salvagni e Paolo Camporini, invece, hanno chiesto l'assoluzione del carpentiere.(ANSA).

10:29‘Ndrangheta:confiscati beni a reggente cosca del cosentino

(ANSA) - COSENZA, 14 LUG - Beni per oltre 700 mila euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Cosenza a Francesco Patitucci, ritenuto il reggente della cosca Ruà-Lanzino, e a Giuseppe De Cicco, suo parente, legato alla stessa cosca. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza su richiesta della Dda di Catanzaro. In particolare sono stati confiscati tre fabbricati turistico - residenziali in provincia di Cosenza, una società di capitale del settore costruzioni, con relativo complesso aziendale, un automezzo e rapporti bancari. Dagli accertamenti svolti e relativi al periodo 2002-2013, è emersa una netta sproporzione tra le movimentazioni economico-finanziarie e i redditi dichiarati da entrambi. A Patitucci, inoltre, è stata applicata la sorveglianza speciale per la durata di quattro anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, mentre per De Cicco la sorveglianza speciale per tre anni.(ANSA).

10:29Incidenti stradali: camion perde carico in A4, code e disagi

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Chiusura con conseguenti code e disagi per i pendolari, stamani, in A4 Milano-Brescia, dove è interrotto il tratto tra Seriate (Bergamo) e Ponte Oglio (Brescia), in direzione di Brescia, a causa dell'incidente di un mezzo pesante che ha sbandato e si è ribaltato disperdendo il carico in carreggiata. Lo ha comunicato Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del km 187, sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale i soccorsi sanitari oltre al personale della Direzione secondo tronco di Milano. Alle 7 si registravano 3 km di coda sull'uscita obbligatoria di Seriate e per utenti diretti verso Brescia si consiglia l'uscita, appunto, a Seriate, per poi rientrare a Ponte Oglio dopo aver percorso la Sp 498 e la Sp573; per le lunghe percorrenze si consigliano la A58 e la A35.

10:27Netanyahu, status quo su Monte Tempio sarà mantenuto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 LUG - "Lo status quo sul Monte del Tempio" (Spianata delle Moschee in arabo, ndr) sarà "mantenuto". Lo ha detto, dopo l'attacco terroristico palestinese, il premier Benyamin Netanyahu riferendosi alle intese anche internazionali per la gestione del luogo sacro ad ebrei e musulmani. "E' stata decisa la chiusura - ha spiegato il premier presiedendo una riunione di emergenza - per motivi di sicurezza. Saranno condotte ricerche per assicurarsi che non ci siano altre armi sul Monte del Tempio".

10:24Migranti: nave con 860 persone a Brindisi, nato bimbo

(ANSA) - BRINDISI, 14 LUG - Una nave con a bordo circa 860 migranti, salvati nel Canale di Sicilia ha attraccato questa mattina al porto di Brindisi dove verranno effettuate le operazioni di sbarco, identificazione e verrà prestata l'assistenza agli stranieri. Si tratta del guardapesca Acquarius, dell'associazione Sos Mediterranè a bordo della quale, durante il trasporto, è nato un bimbo, il piccolo Cristo. Gli 860 migranti saranno smistati per la gran parte in Lombardia e Lazio, ma anche in Piemonte, Veneto, Toscana, in altre strutture della Puglia, in Emilia Romanga, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e Umbria.

10:24Maltempo: tromba d’aria e grandine in Brianza, nessun ferito

(ANSA)-MONZA, 14 LUG - Grandine, raffiche di vento e il passaggio di una tromba d'aria hanno provocato numerosi danni in Brianza nella notte. La tempesta che si è abbattuta sul Monzese, in particolare sui comuni di Arcore e Villasanta, ha spezzato svariati alberi, alcuni dei quali sono caduti bloccando le strade o sono crollati sulle case. Non si registrano feriti. Dai tanti video e fotografie postate in rete dai cittadini, anche i danni ai tetti delle abitazioni, alle auto e ai giardini sono stati numerosi. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati a rimuovere lamiere sradicate dai tetti o tronchi e grossi rami scaraventati dal vento in mezzo alla carreggiata. Episodi analoghi sono sempre più frequenti nella provincia di Monza e, solo una settimana fa, cadeva il sedicesimo anniversario dal passaggio del tornado che, il 7 luglio 2001, provocò in Brianza danni per milioni di euro e ferì 92 persone. (ANSA).