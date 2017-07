Ultima ora

12:01Catalogna: referendum, Puigdemont cambia 4 ministri

(ANSA) - BARCELLONA, 14 LUG - Il presidente catalano Carles Puigdemont ha annunciato un rimpasto del governo di Barcellona in vista del referendum di indipendenza previsto il primo ottobre nonostante il veto di Madrid. Lasciano la portavoce del governo Neus Monte, i titolari di Interni Jordi Jané, Educazione, Meritxell Ruiz e il segretario dell'esecutivo Joan Vidal, sostituiti rispettivamente da Jordi Turull, Joaquim Font, Clara Ponsati e Victor Culell.

11:57Corea Nord, ‘misure corrispondenti’ se sanzioni Onu

(ANSA) - PECHINO, 14 LUG - La Corea del Nord minaccia "misure corrispondenti" con l'arrivo di ulteriori sanzioni punitive da parte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu: è il messaggio di un portavoce del ministero degli Esteri rilanciato dall'agenzia ufficiale Kcna sulle discussioni in corso per un nuovo pacchetto di sanzioni collegato al lancio del missile intercontinentale della scorsa settimana. Se dovessero maturare, "la risposta alla risoluzione sarà come un atto di giustizia".

11:53Calcio: il Real Madrid ufficializza l’ingaggio di Ceballos

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Dani Ceballos, 20enne centrocampista spagnolo, è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Lo annuncia il club merengue sul proprio sito internet, precisando che l'ex Betis Siviglia ha firmato un contratto di sei anni. La presentazione alla stampa si terrà giovedì prossimo presso lo stadio Santiago Bernabeu e il giorno seguente Ceballos si unirà al gruppo in partenza per la tournée negli Stati Uniti.

11:51Trump, relazioni con la Francia più forti che mai

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Le relazioni con la Francia sono più forti che mai". Lo scrive su Twitter il presidente americano Donald Trump da Parigi, durante la sfilata per il 14 luglio. "Splendida serata ieri con il presidente e la signora Macron. Cenato sulla Torre Eiffel", aggiunge Trump a proposito della cena offerta dal presidente francese al ristorante di Alain Ducasse.

11:45Gerusalemme: polizia, morti due agenti israeliani

(ANSA) - TEL AVIV, 14 LUG - Sono morti due dei poliziotti israeliani colpiti stamattina dai terroristi sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Lo ha annunciato il capo della polizia.

11:39Doping: Schwazer, provette al Ris di Parma

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Potrà finalmente essere spedita in Italia la contestata provetta contenente l'urina costata la squalifica per doping al marciatore altoatesino Alex Schwazer. La II Sezione penale della Corte d'appello di Colonia, in Germania, ha infatti deciso di consegnarla al magistrato di Bolzano, come disposto dal giudice a gennaio. Il Tribunale tedesco ha stabilito che la provetta sarà inviata al laboratorio del Ris di Parma seguendo i protocolli di sicurezza della Wada. Respinto quindi il ricorso della Iaaf, che chiedeva invece rimanesse a Colonia. In realtà, le provette sarebbero due, custodite con diversi criteri per la sigillatura del prodotto, ma le Autorità tedesche hanno deciso che non saranno inviate entrambe in Italia, bensì soltanto dieci millilitri di materiale organico contenuti in una delle due.

11:34Crollo palazzina: card. Sepe, c’è mano uomo egoista

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 14 LUG - "Troppo spesso, o quasi sempre, dietro ogni eventi disastrosi, c'è sempre, all'origine, la mano dell'uomo, che è sempre una mano assassina, mossa dalla protervia, dalla prepotenza, dall'indolenza, dalla superbia e quindi dall'egoismo". Lo ha detto il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, in un passaggio dell'omelia pronunciata durante le esequie delle otto vittime del crollo parziale dell'edificio avvenuto in via Rampa Nunziante a Torre Annunziata (Napoli). "E' proprio l'egoismo che dobbiamo combattere - ha aggiunto l'arcivescovo di Napoli - perché l'egoismo significa far prevalere il proprio tornaconto e i propri interessi; è l'egoismo che porta alla violenza di ogni genere; è l'egoismo che si oppone al bene comune; è l'egoismo che induce a non avere rispetto delle persone e dei diritti altrui; è l'egoismo che porta alla morte morale e fisica". L'alto prelato ha fatto riferimento ai roghi durante l'omelia per le esequie: "il frutto di un disegno perverso e assassino".