13:16M5s: Fico, Renzi isolato vuol buttar giù Gentiloni,voto 2018

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Renzi cerca sempre di buttare fuori Gentiloni ma si andrà comunque a votare nel 2018. Renzi in questo momento è sempre più una persona isolata". Lo ha detto Roberto Fico a Montecitorio, parlando con i cronisti a margine della conferenza stampa in cui è stata presentata la funzione "call to action" di Rousseau. A un cronista che gli domanda se ritiene che Renzi sarà sconfitto alle elezioni, Fico ha replicato: "Era sconfitto anche prima".

13:11Calcio: Lega Serie A, i 9 club rispondono a Tavecchio

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il presidente del Chievo Luca Campedelli ha inviato all'Ansa una lettera aperta di risposta alla nota di ieri del commissario straordinario della Lega di Serie A Carlo Tavecchio. Campedelli parla a nome delle nove società (Chievo, Milan, Lazio, Udinese, Genoa, Atalanta, Benevento, Crotone e Verona) che avevano preannunciato la loro assenza all'assemblea di Lega prevista per oggi e poi rinviata da Tavecchio. "Una richiesta di rinvio - vi si legge - era stata avanzata precedentemente alla fissazione della data del 14 per assicurare un incontro destinato ad affrontare questioni di fondamentale importanza come la modifica dello statuto. Malgrado ciò, la gestione commissariale ha ritenuto senza alcun giustificato motivo di convocare ugualmente l'assemblea per il 14, ben sapendo che non sarebbe stata partecipata. Le società ricordano che la Lega è un'associazione in cui le uniche determinazioni e decisioni legittime sono quelle che vengono assunte dall'assemblea dei soci nelle forme previste dal Codice civile".

13:11Migranti: Salvini, bene voci diverse in Vaticano

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Io non credo alle categorie destra o sinistra. Renzi sta ondeggiando come uno che si è perso nel bosco in una sera senza stelle e senza luna, non ci sta capendo più nulla. Dire aiutiamoli a casa loro non è né di destra né di sinistra, è semplicemente di buonsenso. La crescita demografica in Africa rischia di arrivare a portare in quel continente 2 miliardi e mezzo di persone. La soluzione intelligente non è andare a prenderli in spiaggia e portarli negli alberghi italiani, ma intervenire in Africa non solo con aiuti economici, ma anche in termini culturali. Mi fa piacere che anche all'interno del Vaticano si levino voci diverse. Iniziamo a parlare in Africa di educazione sessuale, di contraccettivi, educazione alla maternità, per evitare il prolificare del nascere di milioni di bimbi che non hanno né speranza né futuro. Mi piacerebbe che il Vaticano si lanciasse in questa sfida al di là dei messaggi generici". Lo dice Matteo Salvini intervistato da radio Cusano Campus.

13:10Grasso, contro dilagare crimine globalizzare la legalità

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Si deve combattere la "globalizzazione della criminalità con azioni coordinate, con la globalizzazione della legalità". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, nel discorso pronunciato oggi nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, alla presentazione del programma europeo EL PAcCTO "Programma Europa-America Latina di assistenza contro il crimine organizzato per lo Stato di diritto e la sicurezza del cittadino". "Le gravissime fratture geopolitiche e la dissoluzione di strutture politiche e istituzionali che caratterizzano il nostro tempo - ha sottolineato - hanno determinato vuoti che sono stati spesso colmati da poteri informali, criminali e terroristici, generando o accentuando l'emersione di fenomeni globali capaci di influenzare la stabilità degli Stati, la democrazia, l'economia e la finanza, i diritti delle persone, l'ordine mondiale. Il carattere di tali fenomeni, che non sono controllabili dai singoli Stati, impone un'azione della comunità internazionale a diversi livelli".

13:07Sequestro Pinna-bis: sentenza attesa in giornata

(ANSA) - SASSARI, 14 LUG - Sarà emessa in giornata la sentenza d'appello del processo-bis per il rapimento di Titti Pinna, l'allevatore di Bonorva che il 19 settembre del 2006 fu prelevato nella sua azienda di "Monti Frusciu" da un commando di banditi e tenuto prigioniero per otto mesi in un ovile di Sedilo, in provincia di Oristano. Il verdetto riguarderà solo la posizione di Antonio Faedda, 46 anni, nato a Grossetto ma residente a Giave, condannato il 3 dicembre 2015 a 25 anni di reclusione dai giudici della Corte d'assise di Sassari. Per l'altro imputato, Giovanni Maria Manca, questa mattina, in apertura dell'udienza, il collegio della Corte d'appello presieduto da Plinia Azzena, su richiesta del nuovo difensore, Pierluigi Concas, ha rinviato al 25 settembre. La procuratrice generale della sezione staccata di Sassari, Gabriella Pintus, ha già chiesto per Faedda la conferma della condanna di primo grado e oggi ha replicato alle conclusioni finali della difesa, illustrate alla Corte lo scorso 9 giugno dall'avvocato Gian Marco Mura. La procuratrice ha rivendicato la validità della ricostruzione degli orari e dei movimenti del commando e in particolare di Faedda e Manca, concludendo che, se Manca ha organizzato il sequestro, è certo che Faedda è il suo primo interlocutore. I due allevatori - Manca è stato condannato in primo grado a 28 anni di carcere - sono accusati di aver fatto parte della banda che ha sequestrato e tenuto prigioniero per otto mesi, in condizioni disumane, Titti Pinna. (ANSA).

13:03F.1: Inghilterra, Vettel primo pilota a testare lo scudo

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Sebastian Vettel è divenuto il primo pilota di Formula 1 a provare il cosiddetto scudo protettivo montato sulla sua Ferrari. Il test si è svolto all'inizio della prima sessione di libere del Gran Premio d'Inghilterra, stamani sul circuito di Silverstone. Si tratta di una calotta trasparente in policarbonato montata poco sopra il volante della monoposto con l'obiettivo di proteggere il pilota da detriti o altri oggetti che spesso schizzano sulla pista, ma senza compromettere la visuale. La Fia ha già fatto sapere di preferire lo Shield al sistema Halo sperimentato ad aprile e un test completo di gara dello scudo è al momento in programma per settembre a Monza. Suo produttore, peraltro, è un'azienda italiana, la Isoclima.

12:51Spagna: sei feriti in ultimo encierro di San Fermin

(ANSA) - MADRID, 14 LUG - Gli enormi tori da combattimento dello storico allevamento di Miura sono stati i protagonisti dell'ultimo encierro di San Fermin a Pamplona, che ha fatto sei feriti fra le centinaia di 'corredores' in corsa con i tori, nessuno però colpito da cornate. La corsa è stata la più rapida dell'edizione 2017 della fiesta dei Sanfermines: due minuti e 10 secondi per percorrere i circa 800 metri nelle viuzze del centro della città. Uno dei sei tori impegnati nell'encierro, Nevadito, pesava 660 chili di muscoli e corna, record di questa edizione. Due dei sei feriti ricoverati hanno riportato un trauma cranico.