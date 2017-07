Ultima ora

15:19Ius soli: Zanda, governo non rischia la crisi

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Il Governo non rischia la crisi ne' sullo ius soli, ne' su altri provvedimenti". Lo dice a Rainews24 il presidente dei senatori Dem, Luigi Zanda, che sottolinea come "al Senato ogni votazione sia complessa". "Quotidianamente abbiamo la necessita' di tenere una maggioranza numericamente ridotta e dobbiamo garantire il voto su tutti i provvedimenti". Ma aggiunge "non c'e' alcuna ipotesi di rinvio. Il provvedimento sarà votato entro la pausa estiva".

15:18Calcio: festa tifo Verona pro Hitler, il club si dissocia

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "L'Hellas Verona Fc, in merito alle parole di Noemi Di Segni, presidente Ucei, e Bruno Carmi, presidente della Comunità ebraica di Verona, nel dissociarsi da quanto accaduto durante la manifestazione "Festa della curva Sud", vuole precisare che si è trattato di un evento autogestito e non di diretto controllo e competenza del club". Così, sul proprio sito internet, la società gialloblù replica alle polemiche scatenate dalle frasi e dai cori inneggianti a Hitler e al nazismo durante l'evento svoltosi a fine giugno al Bentegodi. "Siamo altresì convinti - prosegue il Verona - che si tratti di un comportamento isolato, sia pur deprecabile, che non rappresenta la nostra tifoseria. A tutela e a sostegno del club ci preme rilevare come questa società negli ultimi anni abbia messo in atto numerose azioni e campagne di sensibilizzazione finalizzate a condannare ogni forma discriminatoria e potenzialmente lesiva di ogni diritto costituzionalmente garantito e come in tale prospettiva sempre agiremo".

15:08Referendum autonomia: Veneto, Zaia, indietro non si torna

(ANSA) - VENEZIA, 14 LUG - "Indietro non si torna, ora o mai più". Così il Governatore del Veneto Luca Zaia ha avviato ufficialmente stamane la campagna per il 'Sì' al referendum per la maggiore autonomia del Veneto che si terrà il 22 ottobre prossimo, assieme alla Lombardia. Zaia, in un incontro a Mira (Venezia), ha salutato i due comitati, uno politico ed uno di giuristi, della Lega Nord che sosterranno la campagna. La Regione del Veneto, da parte sua, inizierà la campagna dal primo settembre, con una esposizione in prima persona del governatore Zaia. Il governatore ha anche presentato il logo del 'Sì', un gonfalone di San Marco con sotto lo slogan 'Autonomia subito', in un manifesto che ricorda la data del 22 ottobre, e una grande scritta 'Sì'.

15:07Calderoli, ius soli entro estate? Così ci suicidiamo

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Lo ius soli entro l'estate secondo il Pd? Lo ius soli è il suicidio assistito (da Renzi) del Governo Gentiloni e del PD, ma purtroppo anche del Paese. Perché dopo esserci fatti scippare dagli immigrati le case, il lavoro, i servizi sociali, i servizi scolastici, il servizio sanitario, le piazze e le stazioni ferroviarie, adesso questi pazzi vorrebbero regalare la cittadinanza, e il diritto di voto, e quindi cedere anche la nostra sovranità e far comandare gli altri a casa nostra. Complimenti! Io lo ius soli l'ho fermato per quasi due anni in commissione, adesso da un mese è bloccato anche in aula al Senato e sono pronto a vendere l'anima al demonio pur di fermarlo del tutto". Lo afferma Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato e responsabile organizzazione e territorio della Lega Nord.

15:04Incendi: doloso rogo in Ogliastra, trovati inneschi

(ANSA) - NUORO, 14 LUG - Sono una trentina gli ettari bruciati nell'incendio divampato ieri pomeriggio ad Arzana, in Ogliastra, e che ha lambito la periferia bassa del paese, verso la strada per Elini e Lanusei, provocando l'evacuazione di trenta abitazioni e di una struttura per malati psichici con venti ospiti. Il rogo, partito dal cantiere Forestas dove attualmente lavorano circa 70 operai, è sicuramente doloso: durante le operazioni di spegnimento sono stati infatti trovati, all'interno del cantiere, degli inneschi con dei bidoni di benzina. "Mi è stato comunicato che l'incendio è di natura dolosa - conferma all'ANSA il sindaco di Arzana Marco Melis - ora aspettiamo il punto delle indagini dal Corpo Forestale e dai Carabinieri. Una delle ipotesi è il grande malessere sociale intorno a questo cantiere forestale, che in paese è un elemento di discussione. Mi riferisco ai mancati turn-over degli operai, al fatto che ormai non si taglia più la legna per i residenti vista la scarsa manodopera. Adesso - sottolinea il primo cittadino - lasciamo lavorare gli inquirenti, nella speranza che trovino i responsabili e che d'ora in avanti si possa discutere civilmente sui problemi del paese senza mettere a repentaglio la vita delle persone". (ANSA).

15:02Civiltà cattolica, Gentiloni fino al 2018

(ANSA) - ROMA, 14 LUG- "Mentre è in carica il Governo Gentiloni, che auspichiamo possa arrivare a fine legislatura, per quale motivo le forze politiche non cercano un nuovo accordo? I criteri da rispettare sono noti: garantire governabilità allo schieramento e al premier che si vota; rispettare le minoranze politiche; introdurre una consistente soglia di sbarramento che favorisca la riduzione dei partiti e dei gruppi parlamentari, che attualmente sono 23. La qualità della legge elettorale dipenderà anche dai nuovi regolamenti parlamentari e dalle regole sui finanziamenti pubblici dei partiti, di cui nessuno parla e che in questi anni non sono cambiate. Anche a questo si dovrà pensare". Lo afferma Civiltà Cattolica nel suo ultimo numero in un articolo dedicato alla politica italiana dopo le amministrative di giugno.

15:00Consip: interrogato dai pm il ministro Luca Lotti

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - E' durato poco più di un'ora l'interrogatorio del ministro dello sport, Luca Lotti, sentito dai magistrati di Roma nell'ambito dell'inchiesta Consip. In base a quanto si apprende, l'atto istruttorio si è svolto presso gli uffici dei carabinieri di via in Selci. All'interrogatorio hanno partecipato il procuratore capo Giuseppe Pignatone, l'aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi. Lotti è indagato per rivelazione di segreto istruttorio insieme al comandante generale dell'Arma Tullio Del Sette, al comandante della Legione Toscana Emanuele Saltalamacchia, e al presidente di Publiacqua Firenze Filippo Vannoni.