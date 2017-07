Ultima ora

16:45Adescava bambine su Facebook, 38enne condannato a Bari

(ANSA) - BARI, 14 LUG - Il gup del Tribunale di Bari Rosa Anna Depalo ha condannato alla pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione e 40mila euro di multa il 38enne di Modugno Michele Lambrese, accusato di aver adescato bambine su Facebook inviando video in cui si spogliava e masturbava. La sentenza è stata emessa al termine di un processo con rito abbreviato. All'imputato, in carcere dal dicembre 2015, il pm contestava i reati di corruzione di minorenne, pornografia minorile e adescamento di minori. Stando agli accertamenti della Polizia Postale il 38enne, dopo aver adescato le minorenni sui social network attraverso profili sempre diversi e con false identità, avrebbe inviato alle vittime, tutte di età compresa fra i 10 e i 14 anni, molti filmati che lo riproducevano, senza mostrare il volto, disteso su un letto all'interno di una stanza nell'atto di masturbarsi. Il giudice ha condannato Lambrese anche al risarcimento danni, da quantificarsi in sede civile, nei confronti dell'unica vittima costituita parte civile.

16:45Turisti ucraini accoltellati a Hurghada, morte due donne

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Due turiste ucraine sono morte dopo essere state accoltellate in un resort a Hurghada, in Egitto, sul Mar Rosso insieme con altri quattro compagni di viaggio. Secondo i media locali, l'assalitore sarebbe stato arrestato.

16:40Appalti truccati: arrestati negano o non rispondono a gip

(ANSA) - BARI, 14 LUG - Si sono difesi dalle accuse tre degli undici indagati arrestati nei giorni scorsi su disposizione della magistratura barese (2 in carcere e 9 ai domiciliari) per presunte tangenti pagate ad amministratori e tecnici di alcuni Comuni della provincia di Bari in cambio di appalti, mentre gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli interrogatori di garanzia si sono svolti dinanzi ai gip Giovanni Anglana e Francesco Agnino, alla presenza dei pm che coordinano le indagini, Marco D'Agostino e Claudio Pinto e dei difensori degli indagati, e si sono conclusi poco fa. Le accuse riguardano la ristrutturazione del teatro comunale di Acquaviva delle Fonti e i lavori al depuratore della città, i lavori al depuratore di Altamura e quelli ad una scuola di Castellana Grotte. L'unico amministratore accusato di corruzione per aver intascato una tangente da 15mila euro per i lavori al depuratore di Altamura, il sindaco della città murgiana, Giacinto Forte (ai domiciliari), ha preferito non rispondere.

16:08Maltempo:temporali e aria fresca spazzano via afa da Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 14 LUG - I temporali e l'aria fresca pilotati da una saccatura giunta dal Nord Europa in nottata hanno spazzato via l'afa e riportato un clima più respirabile sul Veneto e il Nordest, dopo il caldo soffocante degli ultimi giorni. Un cambio meteo che ha interessato soprattutto la pianura, dove stamane si sono registrate minime di 16-17 gradi, che non venivano toccate da diverse settimane. Uno salto termico all'ingiù di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Le piogge i temporali hanno interessato soprattutto la fascia pedemontana e la pianura, con fenomeni meno intensi in montagna. Secondo l'Arpav il calo termico non sarà neppure effimero; su tutta la regione splende ora il sole e i valori sono in aumento, ma non si dovrebbero raggiungere gli eccessi over-30 delle ultime settimane, con clima più gradevole fino al termine del week end. L'abbassamento delle temperature si è fatto sentire nettamente anche in montagna, dove stamane i termometri in molte stazioni segnavano valori inferiori ai 10 gradi. (ANSA).

16:06Doping: Schwazer, Procura di Bolzano scontenta

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Ci sono probabilità che il campione che arriverà da Colonia "impedirà lo svolgimento della perizia". Ad affermarlo è il giudice Walter Pelino in merito alla decisione dei giudici di Colonia d'inviare al Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Parma solo 10 millilitri dell'urina di Alex Schwazer contenuti nel campione A. Obiettivo dell'analisi è quello di individuare se il flacone contenga sostanze estranee. Ma il Tribunale di Bolzano non è soddisfatto della decisione: la richiesta, infatti, era quella di farsi consegnare sia il campione A, peraltro già aperto, sia quello B, ancora sigillato. Il procuratore capo di Bolzano Giancarlo Bramante ha sottolineato che "si attenderà la motivazione dell'ordinanza e che, se non sarà possibile procedere con la perizia, si valuterà il da farsi". La decisione dei giudici di Colonia rispecchia più che altro quanto chiesto dalla Iaaf nei mesi scorsi, mentre Pelino voleva che ad essere consegnato fosse tutto il materiale, compresi i tappi delle provette.

15:59Ius soli: Capigruppo Ap, no problemi a governo e no fiducia

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Sullo ius soli riteniamo che il portavoce del Pd Matteo Richetti, in mezzo alla tanta confusione e strumentalizzazione che si sta facendo, abbia detto parole serie e che manifestano un atteggiamento di responsabilità: si vada avanti solo se si hanno numeri certi in entrambi i rami del Parlamento e non si creino problemi al Governo". Lo dicono i capigruppo di Ap Maurizio Lupi e Laura Bianconi. "È il modo giusto di affrontare la questione, su una proposta che il Pd considera prioritaria, si discuta in Parlamento e si veda se su quella proposta, che non impegna il programma del Governo, si ottiene il consenso. È il modo corretto di confrontarsi riconoscendo la legittimità di posizioni diverse. Per quanto riguarda Alternativa popolare ribadiamo che il Partito democratico è ovviamente libero di indicare le sue priorità e di portarle al dibattimento in Aula, ma che su questo provvedimento non è impegnato il Governo, quindi non lo si metta in mezzo con inopportune e divisive richieste di fiducia".

15:54Calcio: Candreva ai tifosi, l’Inter quest’anno si rifarà

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Speriamo che questa stagione sia diversa, perché l'anno scorso abbiamo avuto tante difficoltà e dobbiamo rifarci. Ci teniamo a fare molto bene". L'attaccante dell'Inter Antonio Candreva promette il riscatto ai tifosi in un evento organizzato dal ritiro di Riscone di Brunico. "I gol nei derby? Sono stati importanti ma sono dispiaciuto perché non sono valsi i sei punti - ammette Candreva - Speriamo di portare a casa la vittoria l'anno prossimo".