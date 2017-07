Ultima ora

18:16Gb: migliaia a funerali Bradley, piccolo tifoso morto cancro

(ANSA) - LONDRA, 14 LUG - Migliaia di persone commosse hanno preso parte oggi nel nord-est dell'Inghilterra ai funerali di Bradley Lowery, il bambino di 6 anni tifoso del Sunderland morto una settimana fa dopo una lunga lotta contro il cancro. Fra le persone - si legge sui media britannici, fra cui la Bbc - che hanno reso omaggio in prima fila nel corteo funebre che ha percorso il paesino di Blackhall Collery, nella contea di Durham, il calciatore del Suderland Jermain Defoe, che ha stretto una forte amicizia con il bambino, suo grande tifoso, del quale i media hanno seguito per anni la vicenda, dopo la prima operazione e il cicli di chemioterapia alla quale si era sottoposto a tre anni. I genitori di Bradley, Gemma e Carl, hanno sfilato dietro al carro funebre trainato da cavalli indossando le maglie bianco-rosse del Sunderland. Mentre la folla, con molti palloncini, si accalcava fuori, all'interno della chiesa di St. Joseph si ricordava Bradley come "l'incredibile bambino con una grandissima personalità".

18:13Migranti: Di Maio, Ue apra indagine su respingimenti Francia

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Abbiamo informazioni da più parti che la Francia ci sta rimandando indietro anche minori. Se la notizie fosse confermata sarebbe gravissima, perché costituirebbe una grave violazione dei diritti dell'infanzia. All'Ue chiediamo dunque di parlare meno e di aprire un'indagine sulla natura dei respingimenti della Francia verso l'Italia, verificando se davvero Parigi ci riporta indietro anche minori". Lo afferma il vice presidente della Camera M5S Luigi Di Maio in diretta facebook dal valico basso della frontiera Italia-Francia a Ventimiglia.

18:05Calcio: Bonucci saluta tifosi Milan, ressa e cori da stadio

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Bagno di folla per Leonardo Bonucci fuori da Casa Milan. Calca, cori da stadio e grande entusiasmo da parte dei tifosi che lo attendevano all'uscita dell'ingresso principale della sede del club. Il difensore, dopo l'incontro con l'ad rossonero Marco Fassone, ha salutato sorridente i supporter rossoneri, alzando il pollice e stringendo mani, visibilmente soddisfatto. L'arrivo del centrale della Nazionale ha scatenato la gioia dei tifosi del Milan che cercato avvicinarsi al giocatore, tentando di farsi largo con qualche spintone. Uno dei tifosi si è sentito male e si è accasciato a terra, subito soccorso si è ripreso in pochi minuti.

18:03Calcio:abbraccio Fassone e pollice su, Milan posta Bonucci

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Leonardo Bonucci non ha ancora ufficialmente firmato, ma è già più di un giocatore del Milan: è un simbolo. Più esplicito dell'annuncio ufficiale della conclusione dell'acquisto della Juventus è il pollice verso col quale il difensore di presenta ai nuovi tifosi dal sito della società rossonera, davanti alla scritta Casa Milan all'interno della sede del club. La tv ufficiale ha poi ripreso l'ingresso del giocatore, documentando l'abbraccio all'ad Fassone, e ha poi postato un video nel quale Bonucci si affaccia per salutare le centinaia di tifosi che lo attendono fuori con entusiasmo.

18:02Travolge moto lite: centinaia a funerali della ragazza

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Centinaia di parenti e amici si sono raccolti oggi, nella chiesa di Santa Maria della Scala a Moncalieri, per dare l'ultimo saluto a Elisa Ferrero, la 27enne morta domenica scorsa, travolta sulla statale di Condove da un furgone, mentre viaggiava sulla moto guidata dal fidanzato Matteo Penna. Per l'incidente è in carcere Maurizio De Giulio, accusato di omicidio volontario per essersi lanciato all' inseguimento della moto dopo una lite. "Elisa, tu sei speciale - hanno pregato i genitori - Hai lasciato un messaggio che dev' essere colto da tutti di noi: di vivere con gioia e intensamente le emozioni. Il tempo attenuerà il dolore, il vuoto piano piano si colmerà, se riusciremo a capire e a mettere in pratica il tuo messaggio. Ciao medichessa bionda". Parole anche per l'investitore dal parroco don Paolo Comba: "Preghiamo perché attraverso una giusta pena espiatoria prenda consapevolezza del terribile male che ha compiuto sino ad arrivare a chiedere perdono a Dio e alle famiglie che ha colpito".

17:59Calcio: Lazio a un passo da Lucas, lui salta test Liverpool

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Lazio e Liverpool sono a un passo da chiudere l'accordo per il trasferimento di Lucas Leiva a Roma, per circa 6 milioni di euro e con un anno di anticipo sulla fine del suo contratto con i Reds, e il club inglese lo toglie dalla formazione dell'amichevole prestagionale prevista questa sera contro il Wigan. Lo scrive il Sun nell'edizione on line, dando praticamente per fatto il passaggio in biancoceleste del 30enne centrocampista che dovra' rimpiazzare Biglia.

17:35Fisco: Gdf contesta evasione 2 mln a società aerotaxi

(ANSA) - VENEZIA, 14 LUG - Oltre 2 milioni di euro di imposta erariale sui voli privati non versata al Fisco sono stati contestati a varie società di aerotaxi operanti su Tessera dalla Guardia di Finanza di Venezia. Le indagini sono state sviluppate dalle 'fiamme gialle' presso lo scalo lagunare, e hanno interessato oltre 600 vettori operanti nell'aeroporto "M.Polo" di Venezia, con oltre 8.600 voli ispezionati per complessivi 30.000 passeggeri. Il servizio di aerotaxi è sottoposto - ricorda la Gdf - ad un'imposta erariale che che società devono versare per ogni passeggero trasportato, importo che oscilla tra 100 e 200 euro, in relazione ai chilometri percorsi. L'evasione, nella maggior parte dei casi, ha interessato società straniere che forniscono il trasporto a bordo di aeromobili con capienza fino a 19 posti, consentendo alla propria clientela di raggiungere comodamente Venezia senza utilizzare i più affollati voli di linea nei periodi di maggior affluenza turistica. (ANSA).