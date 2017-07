Ultima ora

19:47Genoa: Bertolacci in ritiro, Morosini e Asencio se ne vanno

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - Primo giorno di ritiro per Andrea Bertolacci che ha raggiunto il ritiro del Genoa a Neustift, accolto dagli applausi dei tifosi e si è messo a disposizione di Ivan Juric. Con Bertolacci ha raggiunto il ritiro anche Davide Brivio che non era rientrato nei primi convocati per l'Austria ed era rimasto ad allenarsi a Genova. In uscita invece Leonardo Morosini, che è diretto all'Entella in Serie B con la formula del prestito secco e Raul Asencio che vestirà la divisa dell'Avellino. Intanto è stata rinviata per il maltempo la festa di presentazione della squadra prevista inizialmente per questa sera. L'evento si svolgerà domani sera. Giornata comunque importante per la società rossoblù che ha presentato ufficialmente le nuove maglie per la prossima stagione.

19:46Donna uccisa a Bari: è stato padre a denunciare figlio a cc

(ANSA) - BARI, 14 LUG - È stato il padre di Marco Basile - il 32enne in carcere da ieri a Bari per l'omicidio della compagna convivente Donata De Bello - a denunciare il figlio ai Carabinieri dopo che questi gli aveva confidato di aver "fatto una cosa grossa, qualcosa di tragico". Il delitto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì, nell'appartamento in corso Sonnino, nel quartiere Madonnella di Bari, dove i due convivevano. La vittima, però, è stata trovata soltanto il giorno dopo, nel primo pomeriggio, dopo la segnalazione fatta agli investigatori dal padre del presunto assassino. Quando i militari sono entrati in casa, hanno trovato il cadavere chiuso in un armadio nella camera da letto, avvolto in un cellophane e poi in un tappeto e legato con delle corde. Dopo la morte della donna, 48enne barese, Basile avrebbe lasciato l'appartamento e vagato per tutta la notte. La mattina ha poi telefonato al padre, si è fatto andare a prendere da casa e ha cominciato a confessare.

19:42Morta incinta 2 gemelle: chiesto il processo per tre

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Il pm di Milano Maura Ripamonti ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico e due ostetriche accusate di omicidio colposo per il caso di Claudia Bordoni, la donna di 36 anni morta il 28 aprile dell'anno scorso insieme alle due gemelle che portava in grembo. Il pubblico ministero, che aveva disposto due consulenze tecniche, aveva chiesto l'archiviazione del caso escludendo il nesso causale tra l'omissione "gravemente colposa" degli imputati e la morte della paziente con le due gemelline. I familiari della donna, assistiti dagli avv. Antonio Bana, Francisca Buccellati e Antonio Sala Della Cuna, hanno però presentato opposizione e il gip Stefania Donadeo ha dato loro ragione. In linea con la tesi dei legali della signora ha archiviato solo la posizione di una psichiatra mentre per gli altri tre sanitari ha ordinato l'imputazione coatta alla quale ha fatto seguito l'istanza di rinvio a giudizio. Ora si è in attesa della fissazione dell'udienza preliminare.

19:40Calcio: Roma, 1-0 a Slovacko chiude ritiro e ora tour in Usa

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - La vittoria di misura sulla formazione ceca dello Slovacko, firmata Sadiq, chiude la prima parte del ritiro della Roma. Dopo la settimana di allenamenti a Pinzolo la formazione allenata da Di Francesco rientrerà adesso nella Capitale e volerà domenica assieme al presidente Pallotta negli Stati Uniti per il tour estivo che la vedrà impegnata in amichevole con PSG, Tottenham e Juventus. In gruppo si aggregheranno anche i nazionali (domani visite mediche per tutti a Villa Stuart) e i nuovi acquisti come Moreno, Pellegrini e il giovane turco Under, atterrato nel pomeriggio a Fiumicino con un volo proveniente da Istanbul. "Per una questione numerica qualcuno di loro, anche se non è in condizione ottimale, dovrà giocare per forza la prima partita che abbiamo dopo tre giorni - le parole del tecnico abruzzese -. Certo, non è una cosa positiva questa ma dobbiamo farla anche perché non andiamo in giro a fare figuracce. Defrel? Non è ancora un nostro giocatore però io lo considero una prima punta".

19:32Bimba uccisa: condanna a 30 anni per il compagno della madre

(ANSA) - PISA, 14 LUG - La Corte d'assise di Pisa, presieduta da Pietro Murano, ha condannato a trent'anni di reclusione Tonino Krstic, il serbo di 32 anni che ha ucciso a botte, il 27 aprile 2016, la piccola Samantha Castagnino, 3 anni, figlia della sua compagna, in una baracca a Calambrone, sul litorale pisano. Il pm, Giamcarlo Dominijanni aveva chiesto una condanna all'ergastolo con isolamento diurno ma il tribunale gli ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha escluso le sevizie. Prima della camera di consiglio il serbo ha fatto dichiarazioni spontanee ribadendo di "non aver mai pensato di uccidere Samantha" e, senza tradire emozioni, ha aggiunto: "Non credevo di averla uccisa, non sapevo che sarebbe morta". La piccola venne trovata in fin di vita dai sanitari del 118: le percosse risalivano a qualche ora prima ma la madre ritardò la chiamata ai soccorsi. Juana Francisca De Olmo è stata condannata nei giorni scorsi con il rito abbreviato a 10 anni di reclusione per non avere impedito i maltrattamenti sulla piccola.

19:21Mafia: docufilm ANSA ‘L’eredità di Falcone e Borsellino’

(ANSA) - PALERMO, 14 LUG - Si intitola "L'eredità di Falcone e Borsellino" la nuova versione del docufilm sui due magistrati uccisi da Cosa Nostra,realizzato dall'ANSA insieme alla mostra fotografica che è stata ospitata nelle scuole di tutta Italia grazie al Miur. Il documentario racconta le tappe salienti della vita di Falcone e Borsellino, dall'infanzia a Piazza Magione, nel quartiere Kalsa, fino all'ingresso in magistratura, dalla nascita dal pool alle rivelazioni di Buscetta, dal maxiprocesso fino alle stragi del '92 e alla ribellione della società civile, attraverso le testimonianze di familiari, colleghi, giornalisti. Tra gli intervistati Rita Borsellino e Maria Falcone, Pietro Grasso, Giuseppe Ayala, Leonardo Guarnotta, Antonio Ingroia, Leoluca Orlando, Felice Cavallaro e Francesco La Licata. Il video, presentato la prima volta in occasione del ventennale delle stragi insieme alla mostra inaugurata a Palazzo Branciforte dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è stato aggiornato e montato nuovamente dai curatori Giuseppe Di Lorenzo, Francesco Nuccio e Franco Nicastro. "L'eredità di Falcone e Borsellino" continuerà anche nei prossimi mesi il suo tour nelle scuole, nelle università e nei luoghi delle istituzioni così come la Mostra fotografica che è stata ospitata fra l'altro anche al Parlamento europeo di Bruxelles, alla Camera dei Deputati e all'Assemblea Regionale Siciliana. In occasione del 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio il docufilm sarà proiettato la sera del 17 luglio a sambuca di Sicilia, nel Teatro Saraceno, alla presenza del Pm del maxiprocesso Giuseppe Ayala e dell'inviato del Corriere della Sera Felice Cavallaro. Il 18 luglio sarà invece presentato a Marsala, nel Complesso Monumentale di san Pietro, nel corso di una serata promossa dal Comune e dall'Associazione Nazionale Magistrati.

19:14Scandalo energia, assolto ex assessore provinciale Laimer

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - La Corte d'appello di Bolzano ha assolto l'ex assessore provinciale, Michl Laimer, e l'ex direttore generale di Sel, la società elettrica controllata dalla Provincia di Bolzano, Maximilian Rainer, nel processo per il secondo filone "Stein an Stein", perché il fatto non sussiste. Entrambi, in primo grado, erano stati condannati ad 1 anno e 8 mesi per abuso in atti d'ufficio. La seconda inchiesta del filone "Stein an Stein" riguardava la modifica del piano di sfruttamento delle acque a scopo idroelettrico. Laimer e Rainer vennero ritenuti colpevoli di abuso d'ufficio per avere modificato arbitrariamente, secondo l'accusa, il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche per agevolare i piani sella società privata "Stein an Stein" per una centrale a Fortezza. Confermata, come in primo grado, l'assoluzione di Franz Pircher e Klaus Stocker, rispettivamente ex presidente del collegio sindacale di Sel ed ex presidente del consiglio di amministrazione della società.