Ultima ora

20:58Calcio: Inter anticipa fine ritiro, a Milano dopo amichevole

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Il disinnesco di un ordigno bellico nel Comune di Campo di Trens, nella mattinata di domenica 16 luglio, costringerà l'Inter a cambiare i piani per il ritiro precampionato. La squadra di Luciano Spalletti lascerà Riscone di Brunico al termine dell'amichevole di domani contro il Norimberga (ore 17) e non nella giornata di domenica, come previsto originariamente. Una scelta dettata appunto dal disinnesco di un ordigno che obbliga alla chiusura di un tratto dell'Autostrada A22. L'Inter sosterrà quindi alle ore 10 di sabato l'ultimo allenamento a Brunico, seguito dalla sessione di autografi, originariamente prevista per il post amichevole.

20:36Amianto: allarme in Sardegna, commissione pronta intervenire

(ANSA) - SASSARI, 14 LUG - Rivalutare i siti sardi che espongono lavoratori e popolazione al rischio amianto - su tutti Ottana e Oristano - aprire un tavolo istituzionale Inps-Inail-Procure per discutere del problema, stilare un atto di indirizzo per risolvere le tante questioni previdenziali aperte e richiedere una nuova perizia di parte sull'amianto coinvolgendo l'Istituto superiore di sanità. Tutto questo approfondendo le indagini su possibili nuovi siti contaminati, segnalati in questi giorni e coperti per ora dal segreto istruttorio. Con la definizione di questi punti d'azione, si sono chiusi i sopralluoghi e le audizioni in Sardegna della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La Commissione, presieduta dalla senatrice Camilla Fabbri, e composta dai senatori commissari Daniele Borioli e Paola Pelino, ha sentito in audizione nella Prefettura di Sassari, alla presenza del prefetto, Giuseppe Marani, l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Arru, e l'assessora all'Ambiente, Donatella Spano; i sindaci di Sassari e Porto Torres, Nicola Sanna e Sean Christian Wheeler; il commissario della Provincia, Guido Sechi, i rappresentanti dell'Ats-Spresal, dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, dell'Associazione regionale ex esposti amianto Sardegna e del Ceap.(ANSA).

20:32Sampdoria: caso Schick, fase di stallo con la Juventus

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - E' muro contro muro tra Samp e Juventus per Patric Schick. Le due società, che non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, rimangono ferme sulle proprie posizioni in attesa che gli ulteriori accertamenti ai quali il giocatore si è sottoposto a Roma, presso una struttura super partes convenzionata con il Coni, confermino o eventualmente smentiscano la leggera aritmia di cui soffrirebbe l'attaccante. Problema cardiaco che non gli ha comunque impedito né di disputare la stagione con i blucerchiati segnando 12 reti né di giocare gli europei Under 21 con la propria Nazionale. Proprio per questo motivi da casa Sampdoria viene ribadita l'intenzione di far rispettare gli accordi che prevedono la cessione del giocatore come da contratto alla Juventus per 30,5 milioni. I bianconeri preferirebbero attendere ulteriori esami a fine estate e nel frattempo valutano la possibilità di una formula differente rispetto all'acquisizione totale.

20:32Germania: Turchia nega visita parlamentari a base Nato

(ANSA) - BERLINO, 14 LUG - La Turchia vuole impedire una visita di parlamentari tedeschi, programmata per il prossimo lunedì alla base Nato di Konya. Il ministero degli Esteri ha informato i rappresentanti della Commissione Difesa, del fatto che Ankara abbia chiesto un differimento della visita, a causa dello stato delle attuali relazioni bilaterali. Stando al ministero degli Esteri, nei giorni scorsi sarebbe arrivata a sorpresa una nota verbale della Turchia. Ankara avrebbe constatato che le relazioni diplomatiche al momento sono così cattive da non poter permettere una visita dei parlamentari alla base Nato. Berlino non vuole rinunciare però alla missione dei parlamentari, e ha già protestato alla Nato, a Bruxelles. Nei mesi scorsi ai parlamentari del Bundestag fu impedito di visitare la base aerea di Incirlik, dove erano stazionati i soldati tedeschi, e il ministro degli esteri Sigmar Gabriel, in un difficile negoziato con la Turchia, aveva ottenuto come compromesso il consenso turco almeno ad una visita alla base di Konya.

20:25Francia: Macron, ‘abbiamo dimenticato nome assassino’ Nizza

(ANSA) - PARIGI, 14 LUG - Discorso vibrante e pieno di emozione di Emmanuel Macron davanti agli abitanti di Nizza e a tutti gli invitati alla commemorazione solenne della strage terroristica di un anno fa: "abbiamo dimenticato il nome di questo anonimo assassino - ha detto il presidente - poi abbiamo imparato i nomi dei nostri morti". "Abbiamo visto - ha detto il presidente - i potenti legami della solidarietà dare prova di sé... siete voi, popolo di Nizza, che avete restituito alla Francia intera questa forza profonda, voi avete fatto sì che la Francia potesse risollevare la testa. Di questo, voglio ringraziarvi". In presenza del presidente Emmanuel Macron e dei suoi predecessori, Nicolas Sarkozy e Francois Hollande, le truppe militari hanno sfilato su Place de la Masséna, prima del passaggio degli aerei della Patrouille de France. Presenti sulla tribuna anche il cantante degli U2, Bono Vox, e il principe Alberto di Monaco.

20:24Egitto: media, sono tedesche le due turiste uccise

(ANSA) - BERLINO, 14 LUG - Sarebbero tedesche, e non ucraine, le due turiste accoltellate a morte nel resort di Hurghada, in Egitto. Lo scrivono i media tedeschi, tra i quali la Bild, che citano fonti di sicurezza egiziane. In precedenza fonti di polizia locali avevano riferito che le due vittime erano ucraine.

20:08Corona: giudici, no a sblocco 1,3 mln per pagare tasse

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha respinto l'istanza avanzata, tramite i suoi legali, da Fabrizio Corona per sbloccare 1 milione e 342 mila euro, parte dei 2,6 milioni ritrovati nel controsoffitto dell'abitazione milanese della collaboratrice dell'ex paparazzo e in parte in due cassette di sicurezza in Austria. Tale somma, riconducibile a una delle società dell'ex fotografo dei vip, sarebbe dovuta servire per saldare i conti con il fisco al fine della "rottamazione" della stessa società. La richiesta bocciata è stata avanzata lo scorso 4 luglio nel corso dell'udienza con al centro l'eventuale confisca del 'tesoretto' di Corona e della sua casa a Milano. Udienza che riprenderà il 3 ottobre con l'ascolto dei testimoni chiamati dai difensori Ivano Chiesa e Luca Sirotti. L'ex paparazzo lo scorso giugno è stato condannato a 1 anno di carcere con una sentenza che ha fatto cadere le accuse principali, tra cui intestazione fittizia di beni, e la custodia cautelare.