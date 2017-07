Ultima ora

21:44Calcio: accordo Juventus-Milan, Bonucci è rossonero

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Leonardo Bonucci è un giocatore del Milan, "previo superamento delle visite mediche". Lo comunica il Milan, con una nota. "Ac Milan comunica di avere sottoscritto con Juventus Fc un contratto di trasferimento a titolo definitivo del giocatore Leonardo Bonucci. Il giocatore, previo il superamento delle visite mediche, si legherà al Milan con un accordo di cinque anni". Bonucci svolgerà domattina alle 7,30 le visite mediche nella clinica 'La Madonnina'. Insieme a lui ci sarà Lucas Biglia, che atterrerà stasera verso le 23 a Linate. A breve è atteso anche il comunicato della Juventus.

21:42Calcio: Mantova sommerso dai debiti, escluso dalla Lega Pro

(ANSA) - MANTOVA, 14 LUG - Il Mantova calcio non esiste più, scompare sommerso dai debiti. La società biancorossa non ha presentato ricorso contro l'esclusione dal campionato di Lega Pro, il cui termine scadeva oggi. Ad annunciarlo è stato il commercialista della società, Leonardo Quaglia, che ha confermato come la dirigenza non abbia trovato i soldi necessari, circa 900 mila euro, per pareggiare i debiti. Ciò significa che si apre la porta al fallimento. Adesso la palla passa al sindaco Mattia Palazzi che lunedì aprirà il bando pubblico per scegliere a quale imprenditore affidare la rinascita del calcio biancorosso nel campionato di Serie D.

21:41Calcio: Assemblea Lega Serie A convocata per 26 il luglio

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Mercoledì 26 luglio è convocata l'Assemblea della Lega di Serie A, nella giornata in cui verrà probabilmente annunciato il calendario della prossima stagione. L'Assemblea, in programma da tempo, è stata convocata all'indomani del rinvio di quella prevista inizialmente oggi e che ha portato il commissario straordinario Carlo Tavecchio a denunciare il rischio di "una paralisi" della Lega di Serie A. All'ordine del giorno dell'assemblea del 26 luglio anche l'invito a presentare offerte per i diritti internazionali del campionato e della Supercoppa di Lega.

21:40Incendi: cinque ancora attivi in Sardegna, 14 in tutto

(ANSA) - CAGLIARI, 14 LUG - Sono cinque, sui 14 scoppiati oggi, gli incedi ancora attivi in Sardegna che vedono l'utilizzo dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Tre elicotteri stanno ancora operando ad Alà dei Sardi, in Gallura, cercando di arginare le fiamme attive da ieri pomeriggio. A Budoni, sempre in Gallura, è in azione un solo mezzo: l'incendio è in fase di bonifica. In Ogliastra, a Irgoli, si lavora ancora a terra per arginare il rogo scoppiato nel primo pomeriggio, mentre dal cielo vengono sganciate dal Super Puma, da un elicottero e da un Canadair bombe d'acqua a ripetizione. Nel Cagliaritano la situazione si sta lentamente normalizzando: il bilancio è di alcune abitazioni evacuate per ore e quattro persone intossicate, tra cui due agenti della squadra volante e un carabiniere libero dal servizio intervenuto per il rogo lungo la statale 554: nessuno di loro è grave. Rimane ancora chiusa la bretella di collegamento tra la 131 dir e la 554. Attualmente un elicottero è in azione a Quartu e Domus de Maria. Incendio nel pomeriggio anche a Villacidro, nel Medio Campidano. I volontari, gli uomini dell'Agenzia Forestas e molti cittadini hanno lavorato per domare le fiamme prima che si propagassero.(ANSA).

21:34Calcio: Crotone, preso difensore Cabrera Sasia dal Saragozza

(ANSA) - CROTONE, 14 LUG - Alla vigilia della partenza per il ritiro di Moccone, in Sila, il Crotone ha annunciato l'ingaggio del difensore uruguagio Leandro Daniel Cabrera Sasía, 26 anni, che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Real Saragozza. Leandro è un difensore centrale mancino che abbina forza fisica e velocità e, all'occorrenza, può agire anche come terzino sinistro. Sarà lui il probabile sostituto di Gian Marco Ferrari, ceduto al Sassuolo. Leandro Cabrera si è trasferito in Europa a 18 anni, dopo essere stato prelevato dall'Atletico Madrid, e ha fatto parte della rosa che ha vinto l'Europa League 2009/2010. Successivamente ha maturato esperienze con il Recreativo Huelva, Numancia, Hércules e Real Madrid Castilla, prima di passare al Real Saragozza nel 2014. Il difensore ha firmato un contratto triennale con il Crotone, alla presenza del dg Raffaele Vrenna. Il neoacquisto rossoblù ha già effettuato le visite mediche e domani raggiungerà il gruppo in ritiro a Moccone.

20:58Calcio: Inter anticipa fine ritiro, a Milano dopo amichevole

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Il disinnesco di un ordigno bellico nel Comune di Campo di Trens, nella mattinata di domenica 16 luglio, costringerà l'Inter a cambiare i piani per il ritiro precampionato. La squadra di Luciano Spalletti lascerà Riscone di Brunico al termine dell'amichevole di domani contro il Norimberga (ore 17) e non nella giornata di domenica, come previsto originariamente. Una scelta dettata appunto dal disinnesco di un ordigno che obbliga alla chiusura di un tratto dell'Autostrada A22. L'Inter sosterrà quindi alle ore 10 di sabato l'ultimo allenamento a Brunico, seguito dalla sessione di autografi, originariamente prevista per il post amichevole.

20:36Amianto: allarme in Sardegna, commissione pronta intervenire

(ANSA) - SASSARI, 14 LUG - Rivalutare i siti sardi che espongono lavoratori e popolazione al rischio amianto - su tutti Ottana e Oristano - aprire un tavolo istituzionale Inps-Inail-Procure per discutere del problema, stilare un atto di indirizzo per risolvere le tante questioni previdenziali aperte e richiedere una nuova perizia di parte sull'amianto coinvolgendo l'Istituto superiore di sanità. Tutto questo approfondendo le indagini su possibili nuovi siti contaminati, segnalati in questi giorni e coperti per ora dal segreto istruttorio. Con la definizione di questi punti d'azione, si sono chiusi i sopralluoghi e le audizioni in Sardegna della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La Commissione, presieduta dalla senatrice Camilla Fabbri, e composta dai senatori commissari Daniele Borioli e Paola Pelino, ha sentito in audizione nella Prefettura di Sassari, alla presenza del prefetto, Giuseppe Marani, l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Arru, e l'assessora all'Ambiente, Donatella Spano; i sindaci di Sassari e Porto Torres, Nicola Sanna e Sean Christian Wheeler; il commissario della Provincia, Guido Sechi, i rappresentanti dell'Ats-Spresal, dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, dell'Associazione regionale ex esposti amianto Sardegna e del Ceap.(ANSA).