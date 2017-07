Ultima ora

00:21Calcio: Buffon a Bonucci, fatto strada vincente mi mancherai

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Compagni di squadra e di viaggio. Abbiamo percorso un pezzo di strada insieme. Una strada vincente. Ti auguro il meglio. Ma mi mancherai...". Così Gigi Buffon ha salutato, sul proprio account di Twitter, l'ormai ex compagno di squadra e di reparto nella Juventus, Leonardo Bonucci, ceduto oggi al Milan. I due si ritroveranno a fine mese in Nazionale azzurra da compagni.

23:22‘Ucciso leader Isis in Afghanistan’

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - Le forze armate americane hanno ucciso in Afghanistan l''emiro' Abu Sayed, che era considerato il nuovo capo del Khorasan, la sezione dell'Isis in Afghanistan e Pakistan. Lo ha reso noto il Pentagono affermando che Abu Sayed è stato eliminato durante un raid effettuato lo scorso 11 luglio nella regione di Kunar, durante il quale sono stati uccisi altri miliziani del gruppo terroristico. Abu Sayed era stato scelto per guidare il gruppo (Khorasan) dopo l'eliminazione dei leader precedenti da parte delle forze afghane e americane: Hafiz Sayed Khan era stato ucciso nel luglio 2016, gli era succeduto Abdul Hasib, anche lui poi eliminato nell'aprile di quest'anno. Il raid effettuato a inizio settimana ha avuto come obiettivo quello che è considerato il quartier generale del gruppo terroristico nella regione orientale, non lontano dal confine con il Pakistan.

23:16Nuova ondata di purghe in Turchia, 7mila cacciati via

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Nuova ondata di purghe in Turchia alla vigilia dell'anniversario del fallito golpe. Oltre 7mila, tra poliziotti, personale dei ministeri e accademici, sono stati cacciati dai posti che occupavano con l'accusa di avere "agito contro la sicurezza dello Stato" o perché "membri di una organizzazione terrorista". Lo scrive la Bbc online citando un decreto del 5 giugno, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale governativa. Tra le persone che figurano nell'elenco e sospese dalle loro funzioni figurano tra gli altri 2.303 ufficiali di polizia e diverse centinaia di accademici universitari. Le maxi-purghe decise con lo stato d'emergenza dal presidente Recep Tayyip Erdogan, hanno già portato a 50mila arresti e 150mila epurazioni nei mesi passati. Ma in galera ci sono anche giornalisti e deputati. Le autorità di Ankara hanno accusato il predicatore Fethullah Gulen, che vive negli Usa, di essere l'istigatore del fallito golpe, e hanno chiesto più volte a Washington l'estradizione. Ma Gulen si dice estraneo ai fatti.

23:02Bonucci al Milan: Juve “Grazie per i 7 anni insieme”

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - La Juve ha voluto salutare Leonardo Bonucci, a lungo colonna della difesa dei bianconeri, passato oggi al Milan, con una nota ufficiale. "Grazie per i sette anni passati insieme - è detto, tra l'altro, nel comunicato - in bocca al lupo per il tuo futuro". Nella nota la società campione d'Italia ufficializza anche i termini dell'accordo della cessione al Milan del giocatore, avvenuta per un importo di "42 milioni pagabili in tre esercizi".

21:44Calcio: accordo Juventus-Milan, Bonucci è rossonero

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Leonardo Bonucci è un giocatore del Milan, "previo superamento delle visite mediche". Lo comunica il Milan, con una nota. "Ac Milan comunica di avere sottoscritto con Juventus Fc un contratto di trasferimento a titolo definitivo del giocatore Leonardo Bonucci. Il giocatore, previo il superamento delle visite mediche, si legherà al Milan con un accordo di cinque anni". Bonucci svolgerà domattina alle 7,30 le visite mediche nella clinica 'La Madonnina'. Insieme a lui ci sarà Lucas Biglia, che atterrerà stasera verso le 23 a Linate. A breve è atteso anche il comunicato della Juventus.

21:42Calcio: Mantova sommerso dai debiti, escluso dalla Lega Pro

(ANSA) - MANTOVA, 14 LUG - Il Mantova calcio non esiste più, scompare sommerso dai debiti. La società biancorossa non ha presentato ricorso contro l'esclusione dal campionato di Lega Pro, il cui termine scadeva oggi. Ad annunciarlo è stato il commercialista della società, Leonardo Quaglia, che ha confermato come la dirigenza non abbia trovato i soldi necessari, circa 900 mila euro, per pareggiare i debiti. Ciò significa che si apre la porta al fallimento. Adesso la palla passa al sindaco Mattia Palazzi che lunedì aprirà il bando pubblico per scegliere a quale imprenditore affidare la rinascita del calcio biancorosso nel campionato di Serie D.

21:41Calcio: Assemblea Lega Serie A convocata per 26 il luglio

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Mercoledì 26 luglio è convocata l'Assemblea della Lega di Serie A, nella giornata in cui verrà probabilmente annunciato il calendario della prossima stagione. L'Assemblea, in programma da tempo, è stata convocata all'indomani del rinvio di quella prevista inizialmente oggi e che ha portato il commissario straordinario Carlo Tavecchio a denunciare il rischio di "una paralisi" della Lega di Serie A. All'ordine del giorno dell'assemblea del 26 luglio anche l'invito a presentare offerte per i diritti internazionali del campionato e della Supercoppa di Lega.