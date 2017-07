Ultima ora

04:48Usa: torneo golf nel club del Presidente, critiche

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e' appena rientrato negli Usa dalla Francia ed e' giunto nella sua residenza privata di Bedminster, nel New Jersey, -soprannominata la 'Casa Bianca d'estate' cosi' come il resort di Mar-a-Lago in Florida e' detto la "Casa Bianca d'inverno'- nel cui golf club e' in corso un importante campionato di golf femminile, lo 'US Women's Open', che riunisce alcuni dei golfisti migliori del mondo. L'organizzazione e' stata pero' criticata per aver mantenuto la manifestazione sportiva presso il campo da golf di proprieta' di Trump -uno dei 12 che possiede nel Paese, 17 in tutto nel mondo- nonostante alcuni dei commenti da parte del tycoon verso le donne considerati sessisti.

04:40Russiagate: da commissione Camera, lobbista venga a deporre

WASHINGTONG - Il piu' alto in grado tra i democratici della commissione Intelligence alla Camera, il deputato della California Adam Schiff, vorrebbe che Rinat Akhmetshin -il lobbista russo-americano presente all'incontro tenuto da Donald Trump Jr con una avvocato russa nel giugno 2016- testimoniasse davanti alla stessa commissione.

04:36Turchia: Fethullah Gulen conta su strutture in 150 Paesi

SOFIA – L'organizzazione del predicatore Fethullah Gülen, ritenuta terroristica dalle autorita' di Ankara, conta sulle proprie strutture in 150 paesi nel mondo, compresa la Bulgaria. Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Turchia a Sofia Süleyman Gökçe nel corso di una conferenza stampa in occasione del primo anniversario del tentato colpo di stato in Turchia. Il diplomatico ha ribadito che secondo Ankara proprio questa organizzazione avrebbe ordito il golpe. Süleyman Gökçe ha aggiunto che la Turchia, superata la crisi, si aspettava maggiore solidarietà da parte degli altri paesi.

02:34Precipita da Luna Park,ragazza muore dopo volo 20metri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - Una ragazza di 27 anni è morta stasera in un incidente avvenuto in un Luna Park a San Benedetto del Tronto poco dopo le 23. La ragazza è precipitata da circa 20 metri nel vuoto, dopo essere salita su una delle attrazioni. Con lei - secondo alcune testimonianze - c'era un ragazzo. Entrambi, stando ai primi accertamenti, sembra fossero assicurati ai rispettivi supporti. Tuttavia a un certo punto la ragazza si è sganciata precipitando nel vuoto sotto gli occhi di decine di presenti.

00:21Calcio: Buffon a Bonucci, fatto strada vincente mi mancherai

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Compagni di squadra e di viaggio. Abbiamo percorso un pezzo di strada insieme. Una strada vincente. Ti auguro il meglio. Ma mi mancherai...". Così Gigi Buffon ha salutato, sul proprio account di Twitter, l'ormai ex compagno di squadra e di reparto nella Juventus, Leonardo Bonucci, ceduto oggi al Milan. I due si ritroveranno a fine mese in Nazionale azzurra da compagni.

23:22‘Ucciso leader Isis in Afghanistan’

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - Le forze armate americane hanno ucciso in Afghanistan l''emiro' Abu Sayed, che era considerato il nuovo capo del Khorasan, la sezione dell'Isis in Afghanistan e Pakistan. Lo ha reso noto il Pentagono affermando che Abu Sayed è stato eliminato durante un raid effettuato lo scorso 11 luglio nella regione di Kunar, durante il quale sono stati uccisi altri miliziani del gruppo terroristico. Abu Sayed era stato scelto per guidare il gruppo (Khorasan) dopo l'eliminazione dei leader precedenti da parte delle forze afghane e americane: Hafiz Sayed Khan era stato ucciso nel luglio 2016, gli era succeduto Abdul Hasib, anche lui poi eliminato nell'aprile di quest'anno. Il raid effettuato a inizio settimana ha avuto come obiettivo quello che è considerato il quartier generale del gruppo terroristico nella regione orientale, non lontano dal confine con il Pakistan.

23:16Nuova ondata di purghe in Turchia, 7mila cacciati via

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Nuova ondata di purghe in Turchia alla vigilia dell'anniversario del fallito golpe. Oltre 7mila, tra poliziotti, personale dei ministeri e accademici, sono stati cacciati dai posti che occupavano con l'accusa di avere "agito contro la sicurezza dello Stato" o perché "membri di una organizzazione terrorista". Lo scrive la Bbc online citando un decreto del 5 giugno, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale governativa. Tra le persone che figurano nell'elenco e sospese dalle loro funzioni figurano tra gli altri 2.303 ufficiali di polizia e diverse centinaia di accademici universitari. Le maxi-purghe decise con lo stato d'emergenza dal presidente Recep Tayyip Erdogan, hanno già portato a 50mila arresti e 150mila epurazioni nei mesi passati. Ma in galera ci sono anche giornalisti e deputati. Le autorità di Ankara hanno accusato il predicatore Fethullah Gulen, che vive negli Usa, di essere l'istigatore del fallito golpe, e hanno chiesto più volte a Washington l'estradizione. Ma Gulen si dice estraneo ai fatti.