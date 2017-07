Ultima ora

07:11Usa: incendio in grattacielo Honolulu, almeno 3 morti

HONOLULU - Almeno 3 persone sono morte in un incendio che e' divampato al 26/o piano di un grattacielo ad Honolulu, capitale delle Hawaii, e altre centinaia di persone sono fuggite mentre le fiamme si espandevano dai piani alti di un enorme complesso di appartamenti. L'incendio nella residenza Marco Polo si e' esteso dal 26/o piano almeno fino al 28/o e ha investito varie unita' abitative. Le tre vittime sono state ritrovate al 26/o piano. I vigili del fuoco hanno riferito di persone prigioniere nei loro appartamenti nel complesso in fiamme.

06:18Cina: cremato corpo dissidente e Nobel Liu Xiaobo

PECHINO - Le autorita' cinesi hanno reso noto che il corpo del dissidente e premio Nobel per la Pace 2010 Liu Xiaobo e' stato cremato: al funerale, tenuto questa mattina nella città di Shenyang, la stessa dove l'intellettuale si e' spento a causa di un cancro al fegato, hanno partecipato la sua famiglia, tra cui la moglie Liu Xia e i fratelli, e alcuni amici.

06:02Cuba: Castro, linea piu’ dura Trump in relazioni con Cuba

L'AVANA - Il presidente cubano Raul Castro ha denunciato la linea piu' dura nelle relazioni con L'Avana adottata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Castro ha detto all'Assemblea Nazionale che ogni strategia tendente a ''distruggere la rivoluzione'' attraverso pressioni fallira'. Castro ha anche rifiutato alcune di quelle che ha definito ''lezioni'' sui diritti civili da parte degli Stati Uniti. Il presidente cubano ha spiegato che il suo governo aveva intenzione di proseguire i colloqui sulle normalizzazione delle relazioni diplomatiche cominciati nel dicembre 2014 sotto la presidenza di Barack Obama.

05:00Usa: uccise 21 gatti, condannato a 16 anni di prigione

WASHINGTON - Un 26enne californiano, Robert Roy Farmer, e' stato condannato a 16 anni di prigione per aver ucciso 21 gatti, alcuni dei quali gatti domestici attirati a se' da abitazioni. Farmer si e' dichiarato colpevole dei diversi capi di accusa imputatigli, tra cui crudelta' verso animali ma anche azioni sotto l'influenza di stupefacenti. Fu il Mercury News, giornale di San Jose, il primo a segnalare nel settembre 2015 la frequente e misteriosa scomparsa di gatti in particolare nel quartiere di Cambian Park.

04:48Usa: torneo golf nel club del Presidente, critiche

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e' appena rientrato negli Usa dalla Francia ed e' giunto nella sua residenza privata di Bedminster, nel New Jersey, -soprannominata la 'Casa Bianca d'estate' cosi' come il resort di Mar-a-Lago in Florida e' detto la "Casa Bianca d'inverno'- nel cui golf club e' in corso un importante campionato di golf femminile, lo 'US Women's Open', che riunisce alcuni dei golfisti migliori del mondo. L'organizzazione e' stata pero' criticata per aver mantenuto la manifestazione sportiva presso il campo da golf di proprieta' di Trump -uno dei 12 che possiede nel Paese, 17 in tutto nel mondo- nonostante alcuni dei commenti da parte del tycoon verso le donne considerati sessisti.

04:40Russiagate: da commissione Camera, lobbista venga a deporre

WASHINGTONG - Il piu' alto in grado tra i democratici della commissione Intelligence alla Camera, il deputato della California Adam Schiff, vorrebbe che Rinat Akhmetshin -il lobbista russo-americano presente all'incontro tenuto da Donald Trump Jr con una avvocato russa nel giugno 2016- testimoniasse davanti alla stessa commissione.

04:36Turchia: Fethullah Gulen conta su strutture in 150 Paesi

SOFIA – L'organizzazione del predicatore Fethullah Gülen, ritenuta terroristica dalle autorita' di Ankara, conta sulle proprie strutture in 150 paesi nel mondo, compresa la Bulgaria. Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Turchia a Sofia Süleyman Gökçe nel corso di una conferenza stampa in occasione del primo anniversario del tentato colpo di stato in Turchia. Il diplomatico ha ribadito che secondo Ankara proprio questa organizzazione avrebbe ordito il golpe. Süleyman Gökçe ha aggiunto che la Turchia, superata la crisi, si aspettava maggiore solidarietà da parte degli altri paesi.