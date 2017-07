Ultima ora

10:37‘Ndrangheta:confiscati beni per 500 mila euro a boss Lamezia

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 15 LUG - I finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme hanno confiscato beni per 500 mila euro a Francesco Giampà detto "il professore", indicato come il capo storico e carismatico dell'omonima cosca, attualmente detenuto in regime di carcere duro. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta del procuratore distrettuale antimafia Nicola Gratteri e del pm Elio Romano sulla base delle informative del nucleo mobile del Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia. Dagli accertamenti sarebbe emerso il valore sproporzionato ed ingiustificato rispetto ai redditi dichiarati ed al tenore di vita mantenuto. Dalle indagini è emerso come i familiari del "professore" trascorressero vacanze in rinomate località turistiche, facessero ricorso a chirurgia estetica, frequentassero costosi ristoranti senza lavorare. Il tribunale ha disposto anche la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la moglie e le due figlie di Giampà ritenute partecipi alla cosca.

10:07Morta cadendo da giostra: indagini in corso

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 15 LUG - È completamente deserto questa mattina il luna park di San Benedetto del Tronto dove ieri sera è morta una giovane mamma di 27 anni, Francesca Galazzo, precipitata da uno dei giochi, lo 'Sling Shop', dove era salita con un'amica. Si tratta di una 'capsula gravitazionale' dove possono entrare due persone. Per cause che dovranno essere chiarite dalle indagini, svolte dalla polizia e coordinate dal pm Mara Flaiani, la giovane si è sganciata dalle cinture di sicurezza ed è precipitata al suolo da una ventina di metri. La struttura è stata posta sotto sequestro. Francesca lascia un bambino.

09:07Precipita in un Luna Park, donna muore dopo volo di 20 metri

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - Una donna di 27 anni, giovane madre, è morta ieri sera in un incidente avvenuto in un Luna Park a San Benedetto del Tronto poco dopo le 23. La ragazza è precipitata da circa 20 metri nel vuoto, dopo essere salita su una delle attrazioni. Con lei - secondo alcune testimonianze - c'era un ragazzo. Entrambi, stando ai primi accertamenti, sembra fossero assicurati ai rispettivi supporti. Tuttavia a un certo punto la ragazza si è sganciata precipitando nel vuoto sotto gli occhi di decine di presenti. La giovane è apparsa subito gravissima e a nulla sono valse le manovre di rianimazione messe in atto dai sanitari del 118. La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha disposto il sequestro della giostra, una 'capsula gravitazionale'. Sarà l'inchiesta della magistratura ascolana a stabilire cosa non ha funzionato nel dispositivo di sicurezza al quale la donna era stata agganciata prima che l'attrazione venisse messa in movimento dagli addetti.

07:11Usa: incendio in grattacielo Honolulu, almeno 3 morti

HONOLULU - Almeno 3 persone sono morte in un incendio che e' divampato al 26/o piano di un grattacielo ad Honolulu, capitale delle Hawaii, e altre centinaia di persone sono fuggite mentre le fiamme si espandevano dai piani alti di un enorme complesso di appartamenti. L'incendio nella residenza Marco Polo si e' esteso dal 26/o piano almeno fino al 28/o e ha investito varie unita' abitative. Le tre vittime sono state ritrovate al 26/o piano. I vigili del fuoco hanno riferito di persone prigioniere nei loro appartamenti nel complesso in fiamme.

06:18Cina: cremato corpo dissidente e Nobel Liu Xiaobo

PECHINO - Le autorita' cinesi hanno reso noto che il corpo del dissidente e premio Nobel per la Pace 2010 Liu Xiaobo e' stato cremato: al funerale, tenuto questa mattina nella città di Shenyang, la stessa dove l'intellettuale si e' spento a causa di un cancro al fegato, hanno partecipato la sua famiglia, tra cui la moglie Liu Xia e i fratelli, e alcuni amici.

06:02Cuba: Castro, linea piu’ dura Trump in relazioni con Cuba

L'AVANA - Il presidente cubano Raul Castro ha denunciato la linea piu' dura nelle relazioni con L'Avana adottata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Castro ha detto all'Assemblea Nazionale che ogni strategia tendente a ''distruggere la rivoluzione'' attraverso pressioni fallira'. Castro ha anche rifiutato alcune di quelle che ha definito ''lezioni'' sui diritti civili da parte degli Stati Uniti. Il presidente cubano ha spiegato che il suo governo aveva intenzione di proseguire i colloqui sulle normalizzazione delle relazioni diplomatiche cominciati nel dicembre 2014 sotto la presidenza di Barack Obama.

05:00Usa: uccise 21 gatti, condannato a 16 anni di prigione

WASHINGTON - Un 26enne californiano, Robert Roy Farmer, e' stato condannato a 16 anni di prigione per aver ucciso 21 gatti, alcuni dei quali gatti domestici attirati a se' da abitazioni. Farmer si e' dichiarato colpevole dei diversi capi di accusa imputatigli, tra cui crudelta' verso animali ma anche azioni sotto l'influenza di stupefacenti. Fu il Mercury News, giornale di San Jose, il primo a segnalare nel settembre 2015 la frequente e misteriosa scomparsa di gatti in particolare nel quartiere di Cambian Park.