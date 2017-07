Ultima ora

12:27Fa credere di essere in contatto defunti, arrestata

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - Avrebbe circuito e truffato "numerose persone" facendo credere loro che era in grado di entrare in contatto con i defunti in quanto interprete e voce di uno spirito guida, che identificava nell'anima del suo compagno morto. Questa l'accusa che ha portato in carcere una 55enne italiana, titolare di un negozio a Lucca, arrestata dalla squadra mobile fiorentina in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Firenze. Le indagini, partite dalla denuncia di alcune delle presunte vittime della donna, avrebbero quantificato in più di 40.000 euro i soldi che la donna era riuscita a farsi versare da quanti si rivolgevano a lei, denaro che le sarebbe servito a risolvere problemi finanziari e a pagare le rate del mutuo. La 55enne, che riceveva nel retrobottega del suo negozio a Lucca, sarebbe in un caso anche riuscita a far credere a una donna che era incinta, malgrado le analisi contrarie e che la presunta gravidanza fosse ben più lunga del periodo di naturale gestazione.

12:19Sicilia: appello a Grasso, si candidi come atto d’amore

(ANSA) - PALERMO, 15 LUG - "Il prossimo presidente della Regione dovrà riconsegnare la speranza a questa terra bellissima e disgraziata e restituire decoro alle istituzioni pubbliche. Presidente Grasso, le chiediamo un atto di amore: chiediamo la sua disponibilità a candidarsi". E' la lettera-appello di un gruppo di intellettuali, professionisti e docenti rivolta al presidente del Senato Piero Grasso perché dia la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione siciliana.

12:15Incidenti stradali: seguono navigatore e sfondano rete su A5

(ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 15 LUG - Hanno seguito le indicazioni errate del navigatore satellitare e così, anziché svoltare per il traforo del Monte Bianco, hanno sfondato la rete di protezione dell'autostrada A5, finendo nel parcheggio dell'eliporto di Courmayeur. Tanta paura ma avventura a lieto fine per una famiglia svizzera che oggi aveva programmato di rientrare a casa dopo un periodo di vacanza in Italia. I quattro, una coppia di trentaseienni con due figli piccoli, sono illesi: visitati sul posto dal medico e dall'infermiere del 118, hanno rifiutato di andare in pronto soccorso. Il padre non ha controllato i cartelli autostradali e si è affidato completamente al navigatore satellitare. Ingannato anche da un'uscita dedicata ai mezzi di soccorso, ha svoltato a destra: il collegamento però era sbarrato da un cancello e per non finirvi contro ha deviato sull'aiuola, sfondando la rete di protezione e finendo la sua corsa adagiandosi su di un suv parcheggiato.

12:15Incidente a piccolo aereo da turismo nel Livornese

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 15 LUG - Incidente stamani a un piccolo aereo nell'area dell'avio-superficie di Cecina, nel Livornese. I vigili del fuoco, sulla base delle informazioni ricevute dal 118, parlano di 4 persone sbalzate fuori e ferite in modo lieve e di una quinta persona rimasta incastrata nella carlinga, con i pompieri al lavoro per liberarla. Dalle prime notizie l'incidente sarebbe avvenuto in fase di decollo.

12:12Incendi: roghi dolosi in Sardegna, indagini Forestale

(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - Molti degli incendi divampati ieri in tutta la Sardegna sono di origine dolosa. Ne sono convinti gli uomini del Corpo forestale che hanno avviato una minuziosa attività ispettiva e di verifica. Una serie di accertamenti che presto potrebbero portare a sviluppi importanti. Intanto oggi dalle prime ore della giornata sono in corso le operazioni di bonifica di due dei 14 roghi scoppiati ieri. Due elicotteri e un Canadair stanno lanciando bombe d'acqua su Irgoli, nel nuorese, mentre le squadre a terra spengono gli ultimi focolai attivi. Non si tratta di fiamme alte, ma si sta mettendo in sicurezza tutta l'area per evitare che il fuoco si riaccenda. Discorso analogo ad Alà dei Sardi, in Gallura: qui il rogo divampato giovedì che non si è mai arrestato. Anche in questo caso accanto alle squadre a terra composte da Corpo forestale, operai di Forestas, barracelli, Protezione civile, volontari e vigili del fuoco, stanno operando tre elicotteri e un Canadair. La situazione attualmente sembra essere sotto controllo, anche grazie alla bassa intensità del vento di maestrale. Corpo forestale e Protezione civile non si sbilanciano su un bilancio dettagliato dei danni: gli incendi degli ultimi due giorni, secondo una stima approssimata, hanno "mangiato" alcune migliaia di ettari di macchia mediterranea, pascoli incolti e boschi. Solo in Gallura sono andati distrutti 1.700 ettari di sugherete. (ANSA).

12:09F.1: Inghilterra, Ricciardo penalizzato di 5 posizioni

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Dopo Valtteri Bottas sulla Mercedes, anche il pilota della Red Bull Daniel Ricciardo vedrà la sostituzione del cambio sulla sua monoposto e quindi, da regolamento, subirà una penalizzazione di cinque posti nella griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra, in programma domani sul circuito di Silverstone. Le norme Fia in materia, infatti, stabiliscono che ogni vettura deve mantenere lo stesso cambio per almeno sei gare consecutive: poiché le scuderie del finlandese e dell'australiano non sono rientrate in tale limite, è scattata in automatico la sanzione sportiva. Per Ricciardo, peraltro, è già la seconda volta in questa stagione che, con il Gp di domani sarà al giro di boa.

12:05Picchia a sangue fidanzata e si suicida, oggi autopsia

(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - Sarà eseguita oggi l'autopsia sul cadavere di Riccardo Madau, il 25enne che si è tolto la vita lanciandosi da un cavalcavia del quartiere Sant'Elia a Cagliari in preda alla disperazione perché pensava di aver ucciso la fidanzata dopo averla picchiata a sangue. La pm Liliana Lecca ha affidato l'incarico al medico legale Roberto Demontis che si occuperà degli accertamenti. Intanto proseguono le indagini della Squadra mobile del capoluogo per ricostruire la tragedia. Già sentiti amici, parenti e conoscenti sia di Riccardo Madau che della fidanzata Manuela Picci, 26 anni, ancora ricoverata in coma farmacologico all'ospedale Brotzu. Gli investigatori hanno ricostruito la serata trascorsa dai due, iniziata con una comitiva di amici in giro per i locali del centro, e culminata nella tragedia. L'ipotesi al momento rimane quella di una lite degenerata. I due avrebbero iniziato a discutere alcune ore prima, poi la ragazza ha deciso di riaccompagnare il fidanzato a casa sua,scegliendo di volersi separare da lui almeno per la notte, visto che lo ha portato a Sant'Elia dai genitori e non ad Assemini dove convivevano. Forse il loro rapporto si era incrinato anche a causa della gelosia. Al momento questi elementi non sono di facile verifica, gli investigatori attendono di sentire Manuela Picci per ricostruire ogni cosa. La giovane è ricoverata ancora in terapia intensiva, nel reparto di Rianimazione del Brotzu. Le sue condizioni sono stazionarie, i medici mantengono riservata la prognosi.