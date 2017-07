Ultima ora

13:55Pregiudicato ucciso in agguato a Foggia,rientrava in carcere

(ANSA) - FOGGIA, 15 LUG - Era un pregiudicato sottoposto a regime di semilibertà l'uomo ucciso la scorsa notte in una agguato lungo la statale 16 a Foggia. Matteo Lombardozzi, 50enne di San Severo, è stato raggiunto da una raffica di Kalashnikov e da colpi di fucile a pallettoni, mentre, come ogni sera, a bordo del suo Fiat Fiorino, stava facendo rientro nel carcere di Foggia. L'omicidio è avvenuto verso le 22. I killer, secondo quanto appurato dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia che indagano sull'episodio, lo avevano agganciato già lungo la Statale 16 che collega Foggia a San Severo, sparando alcuni colpi di arma da fuoco verso il suo furgoncino. Lo hanno poi raggiunto e ucciso all'interno di un'area di servizio dove l'uomo aveva cercato di trovare riparo. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'agguato. Nella notte i militari hanno eseguito 4 stub e diverse perquisizioni a carico di pregiudicati sanseveresi e sono stati sentiti amici e parenti della vittima. Almeno una ventina i colpi sparati.

13:45Tre dispersi in lago Sardegna: recuperato secondo cadavere

(ANSA) - NUORO, 15 LUG - E' stato recuperato stamattina nel lago Mulargia il cadavere di Remo Frau, l'uomo di 50 anni che 15 giorni fa era uscito in barca insieme a Remo Sirigu, di 41, e al figliastro 17enne di Frau, Nicosur, tutti di Orroli, senza mai fare rientro a casa. Il cadavere è affiorato in superficie ed è stato recuperato dai sommozzatori, a poca distanza del luogo in cui tre giorni fa era stato ripescato il corpo di Sirigu. La salma è stata trasportata al policlinico di Monserrato dove l'anatomopatologo Roberto Demontis eseguirà l'autopsia. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri, coordinate dal comandante della Compagnia di Isili Paolo Bonetti, proseguono senza sosta per cercare di recuperare il corpo di Nicosur, figlio della moglie romena di Remo Frau. I tre erano partiti da Orroli ed erano usciti nel primo pomeriggio di sabato 1 luglio per una battuta di pesca su una barca in vetroresina. L'allarme in serata da parte dei familiari, che non avevano visto i loro congiunti rientrare a casa. Da subito sono partite le ricerche che ora proseguono fino al ritrovamento del corpo del ragazzo. (ANSA).

13:42Pil: Boschi,dati dimostrano scelte erano coraggiose e giuste

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Riviste al rialzo previsioni crescita 2017: PIL +1,4%. Col tempo arrivano le prove che le politiche dei MilleGiorni erano coraggiose e giuste". Lo scrive su Twitter la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. "E' un film visto e rivisto", prosegue Boschi ricordando che "ogni volta che, durante i 'Mille Giorni', dicevamo che le nostre politiche economiche e sociali avrebbero prodotto frutti, che l'Italia sarebbe tornata a crescere, che le riforme servivano a rilanciare il Paese, in tanti non ci credevano. Adesso che Bankitalia rivede ampiamente al rialzo, al +1,4%, le stime sul Pil per il 2017, tutti si accorgono che avevamo ragione". "L'uscita dalla crisi non è e non è stata un'impresa facile. L'Italia per crescere deve cambiare: servono tempo, coraggio e riforme strutturali. Ma il tempo, come dimostrano i dati, è dalla nostra parte", conclude.

13:32Falcone: ministro Orlando in scuola Zen, fiori sotto foto

(ANSA) - PALERMO, 15 LUG - Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è appena giunto nella scuola Falcone, nel quartiere Zen a Palermo, dove nei giorni scorsi è stata decapitata la statua in marmo del giudice assassinato dalla mafia nella strage di Capaci del '92. Il ministro ha deposto un mazzo di fiori sotto la foto di Falcone che è stata posizionata al posto della statua in fase di restauro. Il ministro prima ha incontrato i vertici della magistratura palermitana nel palazzo di Giustizia di Palermo.

13:31Pallavolo: Grand Prix 2017, le azzurre battono anche gli Usa

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Terza vittoria consecutiva per la Nazionale italiana di pallavolo femminile, impegnata nel World Grand Prix 2017: dopo il 3-0 inflitto ieri alla Cina e il 3-2 domenica scorsa alla Russia, le azzurre hanno sconfitto oggi le campionesse mondiali statunitensi per 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 13-25, 15-13), riscattando lo 0-3 di una settimana fa. L'Italia è così sempre più in corsa per la qualificazione alla Final Six di inizio agosto a Nanchino. Da segnalare l'ottima prova di Paola Egonu, miglior marcatrice con 31 punti, seguita da Miriam Sylla (16) e Cristina Chirichella (15). Domani (alle 7 ora italiana) le ragazze del ct Davide Mazzanti chiuderanno il weekend di Macao affrontando la Turchia di Giovanni Guidetti, prima di spostarsi a Bangkok per l'ultima pool. Classifica Pool E: Italia 2v, 6p; Stati Uniti 1v, 3p; Cina e Turchia 0v, 0p.

13:28Morta al luna park: sindaco, tragedia immane per comunità

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 15 LUG - "C'è un'indagine in corso della magistratura che cercherà di fare luce su quanto avvenuto la notte scorsa e capire perché una giovane madre di 27 anni ha perso la vita". Queste le parole del sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti nel commentare la morte di Francesca Galazzo, precipitata ieri sera da una giostra nel luna park della città rivierasca. "In questo momento prevale solo il dolore e la vicinanza verso questa ragazza, verso il figlio che lascia e verso tutta la sua famiglia. È una tragedia immane - aggiunge Piunti - che ha colpito tutta la comunità di San Benedetto, attonita di fronte a un lutto così grave".

13:25F.1: Inghilterra, Hamilton precede Vettel nelle terze libere

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Sale in cattedra Lewis Hamilton, nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Inghilterra, che nell'ultima parte si è corsa su pista bagnata: in 1'28"063, quando si era ancora sull'asciutto, il pilota britannico ha preceduto di 32 millesimi il ferrarista Sebastian Vettel e di 74 il finlandese Valtteri Bottas, compagno di squadra nella Mercedes, ieri a sua volta miglior tempo. Più staccato l'altro ferrarista Kimi Raikkonen: per lui quarto crono a 669 millesimi. Completano la top 10 Nico Huelkenberg su Renault (+1'417), Daniel Ricciardo su Red Bull (+1"549), Romain Grosjean su Haas (+1"756), Max Verstappen su Red Bull (+1"841), Felipe Massa su Williams (+1"896) e Stoffel Vandoorne su McLaren (+2"025).