15:13Migranti: Chiamparino firma per proposta legge Ero Straniero

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha firmato oggi a Torino, al banchetto di Radicali Italiani, la proposta di legge di iniziativa popolare "Ero Straniero" per superare la Bossi-Fini. Nel ringraziarlo ne danno notizia il segretario dei Radicali Riccardo Magi e Igor Boni, coordinatore dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta. "Sull'immigrazione la maggior parte delle forze politiche dà il peggio di sé - sostengono i due esponenti Radicali - cercando di lucrare un po' di consenso a buon mercato invece di impegnarsi a governare un fenomeno che è epocale, non emergenziale. In questo contesto è ancora più significativa la scelta del presidente Chiamparino di firmare il progetto di legge che abbiamo promosso come Radicali Italiani con Emma Bonino e tante organizzazioni". "Crediamo che l'intero Partito Democratico - rimarcano - dovrebbe appoggiare questa nostra iniziativa seguendo l'esempio di Sergio Chiamparino, dei consiglieri comunali di Torino e dei Giovani Democratici del Piemonte".(ANSA).

15:03Calcio: Roma, Florenzi “con Di Francesco per ottima annata”

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Siamo sulla buona strada: sono felice". Alessandro Florenzi è soddisfatto della propria condizione, dopo una settimana in ritiro. Il n. 24 dei giallorossi, che sta recuperando dall'infortunio, prosegue con fiducia il percorso, come ha raccontato: "Sto riprendendo piano piano i carichi di lavoro ma, per quelli che ti fanno stare in campo con gli altri, manca ancora un pochino. Il ritorno in campo? Dopo settembre dovrebbe esserci una data prefissata". E Di Francesco lo aspetta a braccia aperte per inserirlo in squadra. "Per quanto riguarda il ruolo vuole prima vedermi in campo: poi deciderà - spiega -. Il tecnico in ritiro ci ha subito trasmesso le proprie idee. Ci metteremo in carreggiata per fare un'ottima annata". Consapevoli del fatto che la concorrenza nella corsa scudetto non mancherà: "Nonostante la cessione di Bonucci, la Juve resta favorita: ha grandi giocatori ed è la squadra da battere. L'Inter? Spalletti la aiuterà sicuramente a fare una grande stagione. Il Napoli è sempre una grande squadra".

14:55Calcio: Montella, il nostro obiettivo è la Champions

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Ci sono squadre già collaudate in Serie A, come Juventus, Napoli e Roma: le favorite per lo scudetto, per me, sono queste. Il nostro obiettivo è quello di entrare in Champions. Ma c'è prima da diventare squadra, bisogna crescere rapidamente". Lo dice dalla Cina l'allenatore del Milan Vincenzo Montella, parlando degli obiettivi della prossima stagione dopo un mercato fatto di colpi importanti come quelli di Bonucci e Biglia. "I ragazzi che ho avuto modo di conoscere finora - aggiunge il tecnico - hanno messo subito a disposizione le loro ottime qualità. Certamente, i due acquisti di Bonucci e Biglia ci permettono di arrivare alla nuova stagione con ancor più fiducia".

14:51Calcio: Montella, Bonucci capitano? Ne parlerò con il club

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "È un calciatore di livello internazionale. A livello tecnico, penso che Bonucci, insieme a Ramos, sia il miglior centrale al mondo. Per me è un sogno poterlo allenare e per questo ringrazio Mirabelli e Fassone. Sarà capitano? Nella mia testa ci sono più capitani, sul tema mi confronterò con la società": sono le parole dell'allenatore del Milan Vincenzo Montella, con la squadra in Cina, sull'arrivo in rossonero di Leonardo Bonucci. "La società - aggiunge poi il tecnico commentando le mosse rossonere sul mercato - sta facendo un lavoro straordinario. Sono arrivati giocatori sia d'esperienza, sia giovani. Molti arrivano da altri campionati e quindi avranno bisogno di un periodo di adattamento, ma sono molto fiducioso. Sinceramente, non sento molta pressione. Per me è più facile allenare giocatori forti. Abbiamo cambiato molto scegliendo giocatori in base ad una logica, ma serviranno serenità e la forza di creare subito un gruppo solido: lo scorso anno ci ha permesso di toglierci diverse soddisfazioni".

14:38Basket: Milano trova il play, accordo con Theodore

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'EA7 Milano annuncia l'acquisto di Jordan Theodore. Sarà quindi il 27enne americano con passaporto macedone il playmaker titolare della squadra di coach Simone Pianigiani, che ora dovrà ultimare il roster con un'ala forte. Theodore, a lungo conteggiato da Efes e Unics, la scorsa stagione ha portato il Banvit alla vittoria in Coppa di Turchia ed è stato nominato Mvp (19 punti, 9 rimbalzi e 5 assist in finale contro l'Efes). Ha giocato inoltre la Final Four di Champions League e anche qui è stato Mvp della competizione, chiusa a 16,2 punti, 7,5 assist e 4,1 rimbalzi di media.

14:34F.1: Inghilterra, Alonso partirà ultimo

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Ben peggio di Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo, è andata a Fernando Alonso: domani, al Gran Premio d'Inghilterra, il pilota spagnolo della McLaren partirà dall'ultima posizione, qualunque sia il suo risultato nelle qualifiche odierne. A determinare la sanzione, in questo caso, è stata la sostituzione della power unit sulla sua vettura, che ora monta la Spec 3: ciò ha comportato l'impiego di componenti aggiuntive fra motore, turbocompressore, Mgu-H, Mgu-K ed Energy Store. Il che si traduce, secondo le norme Fia, in una penalizzazione di 25 posti in griglia di partenza.

14:32Anpi Milano, manifesti Forza Nuova su 15 circoli PD

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - La notte scorsa sono stati affissi a Milano manifesti firmati da Forza Nuova all'esterno delle sedi di una quindicina di Circoli del Partito Democratico. Ne dà notizia il presidente dell'Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati, il quale sottolinea che "Milano è stata da tempo scelta dalle organizzazioni neofasciste e neonaziste come luogo di incontri, di convegni e manifestazioni anche a livello europeo". "Dopo l'irruzione di Casa Pound in Consiglio Comunale del 29 giugno scorso si assiste ad un crescendo di provocazioni neofasciste e neonaziste che destano profonda preoccupazione in tutti noi". "Mentre esprimiamo la nostra solidarietà al Partito Democratico metropolitano - afferma Cenati - chiediamo alle pubbliche autorità di intervenire con fermezza per individuare e denunciare i responsabili di queste continue provocazioni neofasciste che si verificano nel cuore della nostra città. La Costituzione repubblicana, le leggi Scelba e Mancino devono essere rispettate ed applicate".