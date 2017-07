Ultima ora

16:48Gay: Cecenia, Kadyrov,’se ci sono omosessuali portateli via’

(ANSA) - MOSCA, 15 LUG - "Non ci sono gay in Cecenia, e se ci sono, portateli via in Canada, per grazia di Allah, lontano da noi, per depurare il sangue del popolo ceceno": lo ha detto il controverso luogotenente di Putin in Cecenia, Ramzan Kadyrov, alla tv americana Hbo. Nell'intervista, il leader ceceno ha bollato come "frottole" i reportage in cui Novaia Gazeta accusa la polizia cecena di arrestare, torturare e in alcuni casi persino uccidere le persone sospettate di essere omosessuali. Kadyrov - più volte accusato di violazioni dei diritti umani - ha definito "demoni", "corrotti" e "disumani" coloro che hanno denunciato le presunte persecuzioni degli omosessuali. "Siano maledetti loro perché parlano male di noi. Tanto dovranno rispondere comunque davanti all'Onnipotente", ha dichiarato Kadyrov.

16:46Morta l’iraniana Mirzakhani, prima donna ‘Nobel’ matematica

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'iraniana Maryam Mirzakhani, prima donna - e prima iraniana - a ricevere la prestigiosa Medaglia 'Fields' per la matematica (considerata il 'Nobel per la matematica'), è morta a 40 anni negli Stati Uniti per un cancro al seno, che si era esteso anche alle ossa. Lo rende noto la Bbc. La 'Fields Medal for mathematics', istituita nel 1936, viene conferita ogni quattro anni agli studiosi sotto i 40 anni. Nel 2014 era stata assegnata alla professoressa Mirzakhani per il suo lavoro nell'ambito della geometria complessa e dei sistemi dinamici. Cresciuta nell'Iran post-rivoluzione khomeinista - era nata nel '77 - Mirzakhani si era già distinta in gioventù vincendo due medaglie d'oro alle Olimpiadi della matematica. Nel 2004 aveva ottenuto un PhD ad Harvard e poi aveva iniziato ad insegnare a Stanford.

16:43Maltempo: in arrivo venti forti su regioni adriatiche

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Nelle prossime ore sono in arrivo forti venti dai quadranti settentrionali che interesseranno, prima l'Emilia-Romagna per poi estendersi anche alle altre regioni del medio versante adriatico e a quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede, "dal pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio, venti forti nord-orientali sui settori costieri dell'Emilia Romagna, venti che, dal mattino di domani, con raffiche di burrasca, interesseranno anche Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, causando possibili mareggiate lungo le coste esposte". Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

16:30Calcio: Napoli, Allan “scudetto? Dobbiamo provarci”

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - "Lo scudetto? Dobbiamo provarci poi, se qualche avversario non sbaglierà nulla, vedremo. Noi, però, ci siamo, e col ritorno delle milanesi sarà un campionato più interessante". Lo ha detto il centrocampista del Napoli, Allan, dal ritiro azzurro a Dimaro. Il brasiliano punta a non ripetere gli errori del passato: "Quello che abbiamo fatto nella passata stagione ci ha lasciato un po' d'amaro in bocca, abbiamo perso dei punti". Allan nella scorsa stagione ha inaugurato una staffetta con Zielinski che ha permesso a Sarri di avere sempre un centrocampo di corsa, nonostante i numerosi impegni. "Abbiamo tanti giocatori di qualità - spiega Allan - e chi entra in campo lo fa sempre per dare il massimo". Ultimo passaggio su Karnezis, portiere nel mirino del Napoli e che Allan ha avuto come compagno di squadra, a Udine: "E' un ragazzo serio e un grande professionista - spiega Allan - con grande qualità. Ma qui ci sono i miei compagni che sono bravissimi. Lasciamo questo lavoro al ds Giuntoli".

16:12Migranti: minori in albergo, proteste abitanti

(ANSA) - PALERMO, 15 LUG - Un gruppo di una trentina di minori migranti è stato inviato dal prefetto di Messina in un ex hotel a Castell'Umberto (Me) scatenando le proteste di parte degli abitanti che hanno bloccato le vie d'accesso e del sindaco Vincenzo Lionetto Civa che ha bloccato l'allaccio dell'energia con un gruppo elettrogeno e quindi nella struttura non vi è energia elettrica. Il sindaco sulla sua pagina Facebook scrive: "In una struttura dichiarata da mesi inagibile, senza luce,con acqua fornita dal Comune di Castell'Umberto con morosità dal 2012 (regolarmente attivati da tempo tutti i procedimenti amministrativi di recupero) hanno provato a far entrare un gruppo elettrogeno....i cittadini hanno bloccato le vie di accesso....garantiti ingresso mezzi di pronto intervento".

16:02F.1: Inghilterra, Hamilton in pole davanti alle Ferrari

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Inghilterra, 67/a in carriera e sesta stagionale: con il tempo di 1'26"600, il pilota della Mercedes ha preceduto di 547 millesimi il ferrarista Kimi Raikkonen. Terzo crono per il compagno di squadra del finlandese, Sebastian Vettel (+0"756), che ha anticipato di un soffio l'altro rivale Mercedes, Valtteri Bottas (+0"776), il quale tuttavia sconterà una penalizzazione di 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. La seconda fila, pertanto, sarà completata da Max Verstappen, su Red Bull (quinto tempo, +1"530). Hamilton, tuttavia, è a sua volta sott'inchiesta per aver ostacolato Romain Grosjean (Haas) durante le qualifiche e il verdetto dei commissari di gara potrebbe limitarsi ad una reprimenda nei confronti del britannico, così come sancire una penalizzazione di tre posti in griglia. Sul circuito di Silverstone, dopo quella del mattino, la pioggia ha continuato a cadere anche nella Q1, lasciando poi la pista umida in Q2 e Q3.

15:37Calcio: Di Chiara dal Perugia al Benevento

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Il Perugia ha ceduto a titolo definitivo al Benevento Gianluca Di Chiara. Il terzino sinistro si è legato alla squadra campana fino al 2021. Ufficializzando il trasferimento, la società umbra augura al calciatore "le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Sul fronte ingressi nelle scorse ore il Perugia ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con i giovani attaccanti Choe Song Hyok, nordcoreano, e Yanik Frick. Entrambi classe 1998, saranno legati alla società per tre anni. (ANSA).